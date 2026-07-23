Argentinska nogometna zveza zanika pridržanje predsednika v ZDA

Najvišji predstavniki argentinskega nogometa so v sredo odločno zanikali poročila, da so ameriške oblasti po finalu svetovnega prvenstva ob odhodu iz ZDA pridržale predsednika in blagajnika zveze. Krovna zveza Afa je sicer potrdila, da v ZDA poteka preiskava proti tretji osebi, povezani z argentinsko zvezo.

Zveza Afa je izjavo izdala po poročanju lokalnih medijev, da sta bila njen predsednik Claudio Tapia in blagajnik Pablo Toviggino pridržana na newyorškem letališču John F. Kennedy, preden sta se lahko vkrcala na letalo, ki je reprezentanco po nedeljskem finalnem porazu proti Španiji odpeljalo domov.

Navedbe pravijo, da so ju ameriški organi pridržali zaradi zaslišanja in jima zasegli elektronske naprave, nato pa sta prejela poziv na sodišče v zvezi z mednarodnimi pogodbami zveze Afa.

Vendar so pri krovni argentinski nogometni zvezi vse te navedbe zanikali kot "popolnoma neresnične".

"Vse to so laži," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vir iz zveze, medtem ko ameriški zvezni preiskovalni urad FBI zadeve ni želel komentirati.

Pri Afi so priznali, da je okrožno sodišče na Floridi izdalo poziv, naslovljen na "tretjo osebo".

Od te osebe se zahteva, da se zglasi pred veliko poroto in predloži vse dokumente ter komunikacijo, ki bi lahko bili povezani z različnimi posamezniki, vključno s funkcionarji zveze, so sporočili.

Maja je časnik La Nacion poročal, da ameriški organi preiskujejo promet na računih na Floridi in v Washingtonu, povezanih s podjetji, ki so blizu argentinske zveze.

Zveza Afa, ki jo od leta 2017 vodi vplivna nogometna osebnost Tapia, je v Argentini predmet več preiskav.

Ena od preiskav se osredotoča na domnevno pranje denarja, kar je decembra privedlo do preiskave njenih prostorov in prostorov več klubov prve lige, druga pa je povezana z utajo davkov, zaradi česar so marca uradno uvedli preiskavo proti Tapii in štirim drugim vodilnim predstavnikom Afe.

Pod vodstvom Tapie, nekdanjega sindikalista, so se odnosi Afe z vlado skrajno desnega predsednika Javierja Mileija zaostrili.

Tapia na primer odločno nasprotuje želji ultraliberalnega voditelja po privatizaciji nogometnih klubov po vsej državi, da bi namesto društev v lasti svojih članov (socios) postali športne korporacije, odprte za tuj kapital.

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