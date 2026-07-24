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Avtor:
STA

Petek,
24. 7. 2026,
9.21

Osveženo pred

11 minut

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argentinska nogometna reprezentanca Nicolas Otamendi SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Petek, 24. 7. 2026, 9.21

11 minut

Nicolas Otamendi sklenil reprezentančno kariero

Nicolas Otamendi: Poslavljam se z mirno vestjo

Avtor:
STA

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Nicolas Otamendi | Nicolas Otamendi je sklenil reprezentančno pot po porazu v finalu SP 2026 s Španijo (0:1). | Foto Reuters

Nicolas Otamendi je sklenil reprezentančno pot po porazu v finalu SP 2026 s Španijo (0:1).

Foto: Reuters

Branilec Nicolas Otamendi je štiri dni po porazu v finalu svetovnega prvenstva proti Španiji sporočil, da končuje svojo pot v argentinski nogometni reprezentanci. Osemintridesetletnik, ki se je pravkar pridružil argentinskemu klubu River Plate, je svojo odločitev sporočil prek videoposnetka na družbenih omrežjih.

"Poslavljam se z mirno vestjo, saj vem, da sem dal vse od sebe. Nikoli se nisem varčeval, nikoli nisem nehal verjeti in nikoli nisem prenehal dojemati tega dresa kot največje časti v svojem življenju," je zapisal Nicolas Otamendi.

Otamendi, ki je zbral 139 nastopov, je za sinjemodre debitiral leta 2009 pod vodstvom Diega Maradone. Nastopil je na štirih svetovnih prvenstvih (Južna Afrika 2010, Rusija 2018, Katar 2022 in Severna Amerika 2026) in bil ključni člen ekipe, ki je osvojila naslov v Katarju.

Med njegove dosežke sodita tudi dva naslova prvaka na južnoameriškem prvenstvu copa America (2021 in 2024) ter zmaga na finalissimi leta 2022 proti Italiji.

Nicolas Otamendi je zbral za izbrano vrsto Argentine 139 nastopov. | Foto: Reuters Nicolas Otamendi je zbral za izbrano vrsto Argentine 139 nastopov. Foto: Reuters

Otamendi je že lani napovedal, da bo letošnje svetovno prvenstvo njegovo zadnje tekmovanje v dresu reprezentance. V četrtek je prispel v vadbeni center domačega kluba River Plate v Buenos Airesu. Pred tem je več kot 15 let igral v Evropi, kjer je zastopal barve Porta, Valencie, Manchester Cityja in Benfice, ter imel kratko epizodo pri brazilskem klubu Atletico Mineiro leta 2014.

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