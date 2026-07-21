Lionel Messi prekinil molk

Po koncu SP 2026, na katerem je z Argentino po porazu v finalu proti Španiji (0:1) osvojil drugo mesto, je nogometni svet nestrpno čakal na njegove besede. Kaj bo povedal Lionel Messi? Bo še nadaljeval reprezentančno kariero? Kapetan gavčev, za mnoge najboljši nogometaš vseh časov, se je sprva zavil v molk. Prekinil ga je dan po finalu.

"Čutim neizmerno bolečino. Potrebovali bomo še nekaj časa, da se zaceli ta rana," je 39-letni nogometni superzvezdnik zapisal na družbenem omrežju Instagram in dal vedeti, kako močno ga je zabolel poraz v finalu s Španijo (0:1). Sploh edini, ki ga je doživel na letošnjem svetovnem prvenstvu, na katerem je z Argentino branil naslov.

V spominu želi ohraniti vse dobre stvari

Čeprav je na poti do finala kljub vsaj na papirju ugodnemu žrebu in razporedu doživljal nemalo težav in se kar nekajkrat znašel pred zelo visokimi ovirami, v tem pogledu izstopa zlasti zaostanek z 0:2 na srečanju osmine finala proti Egiptu, so gavči vselej našli rešitev in si zagotovili napredovanje.

Argentina je proti Egiptu zaostajala z 0:2 vse do 78. minute, nato pa je sledil redko viden preobrat gavčev. Tudi v režiji Lionela Messija. Foto: Reuters

Uspevali so jim epski preobrati, ki so polnili srca fanatičnim argentinskim navijačem. To je bila lepša stran letošnjega mundiala, vsaj kar zadeva Argentino, ki je s svojim obnašanjem in agresivnostjo po zadnjem pisku Slavka Vinčića v finalu SP 2026 razočarala nogometni svet. Lionel Messi, kapetan argentinske izbrane vrste, je tako v svoji prvi objavi na Instagramu, s katero je prekinil molk po porazu proti Špancem, izpostavil tudi nepozabna slavja po številnih uspešnih preobratih gavčev.

"Vseeno pa ne smemo pozabiti tudi na vse dobre stvari. Na tekme, na katerih nam je, ker smo dali vse od sebe, uspel preobrat. To bodo trenutki, ki bodo za vedno ostali v našem spominu. In podpora celotne države, ki nas je skupaj s trdim delom in trudom nas igralcev ponovno popeljala med svetovno elito. V tem trenutku je težko v celoti ceniti naš dosežek, a ta ekipa se je dvakrat zapored uvrstila v finale svetovnega prvenstva," je poudaril Argentinec, ki je v nedeljo, čeprav o tem javno še ni spregovoril, najverjetneje odigral zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu.

Po porazu v finalu SP 2026 proti Španiji so ga premagala čustva. Foto: Reuters

Po dvoboju so ga premagala čustva, po njegovem licu so stekle solze. Na naslednjem mundialu bo imel že 43 let, za zdaj pa se še ne ve, ali bo sploh nadaljeval reprezentančno kariero. Kar zadeva klubski svet, ima pogodbo z Interjem iz Miamija sklenjeno vse do leta 2028.

Ponovno so združili celotno državo

Messi se v odmevni objavi na Instagramu, ki je v slabem dnevu zbrala več kot 13 milijonov všečkov, ni izjasnil o tem, kakšna bo njegova prihodnost. Odgovora na vprašanje, ki si ga postavlja marsikateri ljubitelj nogometa, zlasti tisti, ki obožujejo okroglo usnje v domovini tanga, za zdaj tako še ni. So pa dočakali zahvalo argentinskega kralja strelcev, v kateri je izžareval poseben ponos.

"Iz srca se vam zahvaljujem za vsak pozdrav in sporočilo. Ponovno nam je uspelo združiti državo, stopiti skupaj in deliti neizmeren ponos, da smo Argentinci," se je zahvalil vsem podpornikom, ki so v zadnjih tednih pomagali k temu, da je na zelenicah v Severni Ameriki znova zaživela argentinska nogometna pravljica. Trajala je dolgo. Začela se je nepozabno, z Messijevim hat-trickom proti Alžiriji, njeno zadnje dejanje, pozni preobrat v polfinalu proti Angliji, pa je vključevalo tudi dve asistenci neuničljivega kapetana. Zmagovitega pohoda gavčev pa je bilo nato konec.

Špancem čestital za osvojitev naslova

Lionel Messi je že tretjič zaigral v finalu svetovnega prvenstva. Letos je podobno kot leta 2014 ostal prekratek po podaljšku, leta 2022 pa je z gavči šel do konca. Foto: Reuters Španija je bila pretrd oreh. Gavči so ga skušali streti na manj privlačen, a toliko bolj pragmatičen način. Bojevniško in striktno obrambno, na robu dovoljenega, s pomočjo silnih prekrškov in provokacij. Argentinski nogometni ego je trpel, rezultat pa bistveno manj. Zdržali so do konca rednega dela, izsilili podaljšek, v njem pa z igralcem manj vendarle niso več znali zadržati nedotaknjene mreže. Španci so zasluženo osvojili drugi svetovni naslov.

"Čestitam tudi Španiji za osvojitev prvenstva," je še zapisal Messi in za razliko od številnih razjarjenih soigralcev, ki po porazu proti Španiji niso znali športno čestitati svetovnim prvakom, ampak jim še pokvarili slavje z neotesanimi vložki fizičnega obračunavanja, pozdravil nove svetovne nogometne vladarje. Prihajajo iz države, kjer si je vrsto let služil nogometni kruh in si v Barceloni prislužil kultni status.

Simbolično je to storil ravno v klubu, ki je dal novim svetovnim prvakom kar osem nogometašev. Tudi strelca zmagovitega zadetka Ferrana Torresa. Napadalca Barcelone, ki se bo v nogometnih almanahih zapisal kot tisti, ki je spravil Messija v slabo voljo na njegovem zadnjem plesu na svetovnem prvenstvu.