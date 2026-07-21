Čeferin namesto Infantina na čelu Fife? Uefa pripravlja načrt.

Messijev labodji spev, španska dominantnost na dveh ključnih tekmah turnirja, nezaustavljivi Mbappe, ki je s praznimi naboji streljal le v polfinalu, Vozinha in senzacija Zelenortskih otokov. Tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu je nogomet ponudil ogromno posebnih, nepozabnih zgodb. Takšnih, ki jih lahko pišejo le nogomet in največji turnir, ki ga ta šport ponuja. Toda marsikaj je ostalo v senci zgodb, ki so se pisale zunaj skrajnih črt nogometnih zelenic. Vse te zgodbe pa so očitno le še okrepile položaj Giannija Infantina na čelu Fife. Bo Uefa predstavila izzivalca?

Svetovno prvenstvo so med drugim zaznamovali tudi somalijski sodnik Omar Artan, ki ni smel vstopiti v ZDA, rdeči karton Folarina Baloguna, ki je bil naknadno razveljavljen, premori za osvežitev, predolg glasbeno-plesni spektakel med polčasom tekme vseh tekem ter drugi simboli komercializacije in amerikanizacije, ob katerih so tradicionalisti dobili občutek, da je boj dokončno izgubljen. Da je nogomet zašel v slepo ulico, za njim pa so se zaprla vrata, ki jih ne bo več mogoče odpreti.

Fifa bo beležila rekordne prihodke

Gianni Infantino, prvi mož Fife, ki se je med mundialom tolikokrat znašel v središču pozornosti, se z občutki tradicionalistov ne bo obremenjeval. Tako kot se ni obremenjeval s tem, kaj si kdorkoli misli o dogajanju v (z neprebojnim steklom zaščiteni) loži, kjer je z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom občudoval pokal Silvia Gazzanige. Ali pa s tem, kaj si kdo misli o dogajanju na zmagovalnem odru, ko sta taista akterja pokal predala v roke novemu svetovnemu prvaku, nato pa nista bila povsem soglasna glede tega, kdaj bi bilo oder smiselno prepustiti – zmagovalcem. Gianni Infantino in Donald Trump sta si oder za zmagovalce predolgo delila s Španci. Foto: Reuters

Infantino se ne bo obremenjeval z ničimer, ko bo, kot poroča britanski Guardian, razglasil rekordne prihodke tega svetovnega prvenstva. Ti naj bi dosegli 15 milijard ameriških dolarjev oziroma 12,8 milijarde evrov, kar občutno presega napovedi, ki jih je Fifa postavila pred začetkom turnirja.

Prvi mož Fife je nacionalne nogometne zveze pod svojim okriljem že obvestil o občutnem povečanju prihodkov. Fifa je sprva pričakovala približno 11 milijard dolarjev, k boljšemu izkupičku pa naj bi največ prispevali prihodki od gostinskih storitev ter prodaje vstopnic, zlasti njihove preprodaje na sekundarnem trgu, kjer so bile cene precej višje od prvotnih. Fifa je pri preprodaji pobrala 15 odstotkov provizije od kupca in dodatnih 15 odstotkov od prodajalca. Prihodke je dvignila preprodaja vstopnic, saj so bile na sekundarnem trgu cene precej višje od prvotnih. Foto: Reuters

Infantino nima nasprotnikov

Čeprav se zdi, da si je Gianni Infantino med letošnjim svetovnim prvenstvom v ZDA, Kanadi in Mehiki nakopal predvsem bes svetovne nogometne javnosti, in čeprav se zdi, da je število njegovih podpornikov močno upadlo, 56-letni Švicar v resnici trenutno nima nasprotnikov.

Številne nacionalne zveze se zavedajo, da bi utegnile tudi same žeti plodove rekordnih zaslužkov na mundialu. S tem se bo po vsej verjetnosti hitro pogasila tudi velika večina požarov, ki jih je s svojimi potezami v zadnjih tednih zanetil Infantino.

Še več, po informacijah Guardiana naj bi kar 200 nacionalnih zvez (od skupno 211 članic) na krovno organizacijo že poslalo uradna pisma podpore za nov mandat aktualnega predsednika. Iz številnih držav naj bi sicer že prišli namigi, da so bile zveze pod velikim pritiskom, naj javno potrdijo svojo podporo Infantinu. Ob tem se znova vračamo k ugotovitvi, da se prihodnjo pomlad, ko bo napočil čas za predsedniške volitve, Gianni Infantino ne bo obremenjeval s tem, kaj piše v etičnem kodeksu njegove organizacije.

Uefa želi sprožiti razpravo

Med enajsterico zvez, ki svoje podpore še niso izrazile, najverjetneje prevladujejo Evropejci, ki so bili tudi najbolj odkrito ogorčeni nad spornim dogajanjem ob robu velikega tekmovanja. Najpomembnejša zveza med "neodločenimi" naj bi bila nemška.

Tako ali drugače se zdi, da lahko potrditev četrtega mandata na marčevskem kongresu Fife v Maroku prepreči le še čudež. Infantino trenutno nima protikandidata, po poročanju britanskega TalkSPORT-a pa bi se to lahko kmalu spremenilo. Vse glasneje se govori o evropskem kandidatu, ki naj bi ga na glasovnico poslala Uefa. Ko je govora o Uefi, pa se kot najprimernejši kandidat za boj z Infantinom razumljivo pogosto omenja Aleksander Čeferin. Če ne bo drugih kandidatov, naj bi Aleksander Čeferin podaljšal svoj mandat na čelu Uefe. Foto: Guliverimage

Signali iz Nyona vendarle ne kažejo na to, da bi Grosupeljčan želel Uefo zamenjati za vroči stolček pri Fifi. Otoški mediji zatrjujejo, da je Čeferin pripravljen svoje predsedovanje evropski krovni organizaciji podaljšati še za en mandat, če ne bo drugih zainteresiranih kandidatov. V preteklosti je vplivni Slovenec sicer izključil možnost, da bi na predsedniškem položaju ostal še štiri leta. Tudi Uefo predsedniške volitve čakajo prihodnjo pomlad.

Morda Čeferinov zaveznik?

Precej pozivov, naj se sooči z Infantinom, naj bi prejel tudi Čeferinov zaveznik Nasser Al Khelaifi, predsednik PSG. Vsem namigom o evropskem protikandidatu pa je skupno to, da Uefa na kongresu niti ne pričakuje zmage nad aktualnim predsednikom Fife. V najboljšem primeru računa na 30 ali 40 glasov, ki bi vsaj sprožili razpravo o trenutni vodstveni strukturi Mednarodne nogometne zveze.

"Še enkrat morate izbrati ZDA za gostitelja svetovnega prvenstva. Tokrat brez Kanade in Mehike," je pred velikim finalom dejal Donald Trump. Morda je ta možnost bližje uresničitvi, kot si mislimo.