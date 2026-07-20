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Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
12.17

Osveženo pred

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu nogomet Španija Luis de la Fuente

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 12.17

21 minut

Rekordno prvenstvo

Španci so na poti do naslova postavili kar štiri Guinnessove rekorde

Avtor:
STA

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SP 2026 finale Španija je prvak | Španci so postavili štiri Guinnessove rekorde. | Foto Reuters

Španci so postavili štiri Guinnessove rekorde.

Foto: Reuters

Španska nogometna reprezentanca je na poti do zmage v finalu mundiala nad Argentino dosegla tudi nove Guinnessove rekorde. Kot so zapisali na uradni spletni strani, se je Španija med pohodom na svetovni prestol z dosežki štirikrat zapisala v knjigo rekordov.

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Kot navaja uradna spletna stran Guinness World Records, je Španija v zgodovini svetovnih prvenstev zabeležila največ tekem brez prejetega gola (sedem).

Na celotnem turnirju je prejela le en zadetek, s čimer je izboljšala lasten rekord iz leta 2010 (ko je prejela dva), niz neporaženosti v vseh tekmovanjih je podaljšala na 38 tekem, selektor Luis de la Fuente pa je pri 65 letih postal najstarejši selektor, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka.

Luis de la Fuente je pri 65 letih postal najstarejši selektor, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka. | Foto: Reuters Luis de la Fuente je pri 65 letih postal najstarejši selektor, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka. Foto: Reuters

Španiji je uspelo združiti evropski in svetovni naslov, potem ko je leta 2024 v Nemčiji pokorila tudi staro celino. Ekipa - znana pod vzdevkom la furia roja, je bila pred tem svetovni prvak leta 2010 ter evropski prvak v letih 1964, 2008 in 2012.

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