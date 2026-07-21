Na tisoče Argentincev kljub finalnemu porazu ob vrnitvi pozdravilo nogometaše

Na tisoče Argentincev je kljub porazu v finalu svetovnega prvenstva v nogometu pozdravilo reprezentanco, ki se je sicer domov vrnila brez prvega zvezdnika Lionela Messija. Selektorja Lionela Scalonija in druge so na letališču v Buenos Airesu pričakali z rdečo preprogo in vojaškim orkestrom.

Uradni sprejem na letališču je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa organizirala vlada, ki pa tja ni poslala visokih političnih predstavnikov. Predsednik Javier Milei je že pred tem dejal, da politika ne sme ugrabiti nogometnega praznovanja.

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Nadaljnjih uradnih praznovanj ni bilo. Nogometaši so se vkrcali na avtobus, ob poti pa so jih pozdravili številni navijači. Odpadel je tudi napovedan državni praznik, ki ga je Milei ob porazu v finalu pogojeval z željami igralcev in trenerskega štaba, a po poročanju lokalnih medijev ne eni ne drugi po porazu niso bili v prazničnem razpoloženju.

Foto: Reuters

Argentinska nogometna zveza je že pred vrnitvijo v domovino sporočila, da bo več igralcev neposredno iz ZDA odpotovalo na različne destinacije, ali na dopust ali pa se bodo vrnili h klubskim obveznostim. Med njimi poleg Messija še Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, Julian Alvarez in Rodrigo De Paul.

Foto: Reuters

Argentina je nedeljski finale proti Španiji izgubila z 0:1, mednarodni mediji pa so bili do svetovnih prvakov izpred štirih let kritični predvsem zaradi številnih prekrškov in slabega športnega vedenja.

Foto: Reuters