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Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
13.17

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Slavko Vinčič nogomet

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 13.17

1 ura, 16 minut

Po finalu svetovnega prvenstva visoke ocene za sojenje

Hvalnice na račun sojenja Slavka Vinčića in ekipe

Avtor:
STA

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Slavko Vinčić | Slavko Vinčić je z ekipo finale mundiala opravil z odliko. | Foto Reuters

Slavko Vinčić je z ekipo finale mundiala opravil z odliko.

Foto: Reuters

Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki se po svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delo opravil z odliko. Sojenje ni bilo v ospredju, brez večjih kritik na njegovo delo sta bila po tekmi tudi oba selektorja Luis de la Fuente in Lionel Scaloni.

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Argentinski selektor Scaloni je na novinarski konferenci po tekmi dejal, da nima česa kritizirati. "Mislim, da bi se prvemu rumenemu kartonu sodnik lahko izognil, ampak tako pač je. Seveda sodnik ob tem ni razmišljal, da ga bo kasneje kaznoval še z drugim rumenim kartonom ... To je finale svetovnega prvenstva in določenim stvarem tu in tam bi se dalo izogniti. A to je vse. Nimam česa kritizirati," je o delu slovenske sodniške trojke dejal Scaloni.

De la Fuente pa je izpostavil, da je bila finalna tekma izjemno zahtevna in polna naboja: "Vendar je sodniška ekipa svoje delo opravila z ustreznim spoštovanjem pravil. Pred tekmo sem poudaril, da ne smemo dopustiti, da se presežejo meje nogometne zakonitosti, in sodnik je v ključnih trenutkih reagiral točno tako, kot se za finale spodobi - odločno in brez popuščanja."

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Slavko Vinčić | Foto: Reuters Foto: Reuters

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je sojenje Vinčića v finalu svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino (1:0) posredno ocenila z najvišjo možno oceno in popolnim zaupanjem, saj je njegovo delo na celotnem turnirju opisala kot odločilen "košček sestavljanke" za delegiranje na največji tekmi.

Kot je pojasnila, odločitev za finale ni bila naključna, ampak je zorela skozi celoten turnir na podlagi kakovosti njegovega deljenja pravice na predhodnih tekmah.

Collina: Pokazal je vrhunsko formo

Predsednik Fifine sodniške komisije Pierluigi Collina je ob tem javno pojasnil, da je bila izbira Vinčića neposredna nagrada za njegove izjemne predstave na igrišču skozi celotno prvenstvo.

"V finalu, polnem pritiska, intenzivnosti in visokih pričakovanj, je Vinčić ostal miren, zbran in imel popoln nadzor od prvega do zadnjega žvižga." | Foto: Reuters "V finalu, polnem pritiska, intenzivnosti in visokih pričakovanj, je Vinčić ostal miren, zbran in imel popoln nadzor od prvega do zadnjega žvižga." Foto: Reuters

Collina je za Gazzetto dello Sport poudaril, da je Vinčić skozi turnir pokazal vrhunsko formo. "Zelo sem vesel zanj, tako kot za ostale, ki so bili tukaj. Izbira sodnika za finale nikoli ni lahka naloga," je dejal šef sodnikov.

Na sodniškem portalu Refereeing World so delo Vinčića in njegove ekipe na finalni tekmi označili za odlično.

"Slovenski sodnik je na največji tekmi v svetovnem nogometu pokazal resnično izjemno predstavo. V finalu, polnem pritiska, intenzivnosti in visokih pričakovanj, je Vinčić ostal miren, zbran in imel popoln nadzor od prvega do zadnjega žvižga," so Slovenca pohvalili pri sodniškem portalu.

"Odlično pozicioniranje, dosledno odločanje in izjemno vodenje igralcev"

"Njegovo odlično pozicioniranje, dosledno odločanje in izjemno vodenje igralcev so omogočili, da je tekma tekla tekoče, hkrati pa je ves čas ohranjala avtoriteto. Vodenje finala svetovnega prvenstva v nogometu je največja čast za vsakega sodnika, Slavko Vinčić pa je s svojo sodniško ekipo pokazal, zakaj so mu zaupali največji nogometni oder, saj je skupaj s svojo sodniško ekipo ustvaril vrhunsko predstavo."

Slavko Vinčić | Foto: Reuters Foto: Reuters

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Visoka ocena tudi v medijih

Tudi mediji so večinoma pohvalili delo slovenske sodniške trojke. Španski tisk je Vinčića ocenil z visokimi ocenami, saj meni, da je imel tekmo pod nadzorom.

Marca je poudarila njegovo umirjenost in avtoriteto v najbolj napetih trenutkih. Ole je podprl tudi Vinčićevo odločitev, da po posredovanju Vara razveljavi zadetek Španca Nica Williamsa zaradi predhodnega prekrška Mikela Merina nad Nicolasom Otamendijem.

Sicer pa so že pred finalno tekmo izpostavili, da je Vinčić Argentincem prinesel nesrečo že na mundialu pred štirimi leti (pozneje so sicer osvojili svetovni naslov, op. STA), ko je delil pravico ob njihovem senzacionalnem porazu proti Savdski Arabiji z 1:2. | Foto: Reuters Sicer pa so že pred finalno tekmo izpostavili, da je Vinčić Argentincem prinesel nesrečo že na mundialu pred štirimi leti (pozneje so sicer osvojili svetovni naslov, op. STA), ko je delil pravico ob njihovem senzacionalnem porazu proti Savdski Arabiji z 1:2. Foto: Reuters

Tudi As in Mundo Deportivo sta kljub razveljavljenemu golu priznala, da je bila odločitev stroga, a pravilna. Sicer pa so španski mediji že pred finalom izpostavljali, da Španija pod Vinčićevim vodstvom še nikoli doslej ni izgubila, kar se je po slavju v finalu le še potrdilo.

Medtem je bilo v argentinskih po porazu čutiti več slabe volje, predvsem, da je imel Vinčić preveč strog oziroma "evropski kriterij" sojenja, pri čemer so izpostavili izključitev Enza Fernándeza in prevelik pritisk tekme na sodnika.

Sicer pa so že pred finalno tekmo izpostavili, da je Vinčić Argentincem prinesel nesrečo že na mundialu pred štirimi leti (pozneje so sicer osvojili svetovni naslov, op. STA), ko je delil pravico ob njihovem senzacionalnem porazu proti Savdski Arabiji z 1:2.

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