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Avtor:
Pe. M.

Torek,
21. 7. 2026,
8.00

Osveženo pred

13 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu FIFA Argentina

Torek, 21. 7. 2026, 8.00

13 minut

Disciplinska komisija

Fifa zaradi argentinskih vložkov po finalu sprožila preiskavo

Avtor:
Pe. M.

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Španija Paredes Argetina | Nešportno obnašanje Argentincev je pod drobnogledom disciplinske komisije Fife. | Foto Reuters

Nešportno obnašanje Argentincev je pod drobnogledom disciplinske komisije Fife.

Foto: Reuters

Zaradi razgretega dogajanja po koncu finala svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, pri kateri so nekaterim popustili živci, je svetovna nogometna zveza Fifa sprožila preiskavo, poroča BBC.

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Disciplinska komisija Fife je imenovala disciplinskega in etičnega tožilca, ki bo pod drobnogled vzel dogajanje po zadnjem žvižgu finala svetovnega prvenstva, v katerem so Španci po podaljšku z 1:0 premagali Argentino.

Nekaterim južnoameriškim reprezentantom je po porazu zavrela kri, z nešportnimi vložki je prevladoval Leandro Paredes, v središču pozornosti so se znašli še Nahuel Molina, Thiago Almada in pomočnik trenerja Roberto Ayala.

Slovenski sodnik Slavko Vinčić je s pomočnikoma miril dogajanje. Fifa je sprva poročala, da je Vinčić Paredesa, potem ko je Erica Garcio prijel za vrat, izključil. A Paredesov rdeči karton je bil kmalu po tem izbrisan iz zapisnika, Fifa pa je za BBC Sport potrdila, da takrat niso bili uvedeni nobeni disciplinski ukrepi.

Španija Paredes Argetina | Foto: Reuters Foto: Reuters

So pa zdaj pri Fifi glede dogajanja po finalu sprožili preiskavo, poroča BBC. "Vsak igralec ali trener, vpleten v pretep, se lahko sooči s suspenzom, Argentinska nogometna zveza (AFA) pa je lahko kaznovana tudi z denarno kaznijo."

Fifa je že pred tem začela postopek za morebitne disciplinske ukrepe proti Argentini, potem ko so njeni igralci po zmagi nad Anglijo z 2:1 v polfinalu razvili transparent z napisom "Malvini (Falklandski otoki, op. p.) so argentinski".

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