Zaradi razgretega dogajanja po koncu finala svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, pri kateri so nekaterim popustili živci, je svetovna nogometna zveza Fifa sprožila preiskavo, poroča BBC.

Disciplinska komisija Fife je imenovala disciplinskega in etičnega tožilca, ki bo pod drobnogled vzel dogajanje po zadnjem žvižgu finala svetovnega prvenstva, v katerem so Španci po podaljšku z 1:0 premagali Argentino.

Nekaterim južnoameriškim reprezentantom je po porazu zavrela kri, z nešportnimi vložki je prevladoval Leandro Paredes, v središču pozornosti so se znašli še Nahuel Molina, Thiago Almada in pomočnik trenerja Roberto Ayala.

Slovenski sodnik Slavko Vinčić je s pomočnikoma miril dogajanje. Fifa je sprva poročala, da je Vinčić Paredesa, potem ko je Erica Garcio prijel za vrat, izključil. A Paredesov rdeči karton je bil kmalu po tem izbrisan iz zapisnika, Fifa pa je za BBC Sport potrdila, da takrat niso bili uvedeni nobeni disciplinski ukrepi.

Foto: Reuters

So pa zdaj pri Fifi glede dogajanja po finalu sprožili preiskavo, poroča BBC. "Vsak igralec ali trener, vpleten v pretep, se lahko sooči s suspenzom, Argentinska nogometna zveza (AFA) pa je lahko kaznovana tudi z denarno kaznijo."

Fifa je že pred tem začela postopek za morebitne disciplinske ukrepe proti Argentini, potem ko so njeni igralci po zmagi nad Anglijo z 2:1 v polfinalu razvili transparent z napisom "Malvini (Falklandski otoki, op. p.) so argentinski".