Rudi Garcia zapušča mesto selektorja Belgije

Francoski nogometni strokovnjak Rudi Garcia, ki je belgijsko nogometno reprezentanco vodil od februarja lani in jo na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki popeljal do četrtfinala, bo konec tega meseca zapustil selektorski položaj, je sporočila belgijska zveza (RBFA).

"Po pogovorih s predstavniki belgijske zveze smo se odločili, da ne bomo podaljšali uspešnega sodelovanja," je v sporočilu, ki so ga zapisali na RBFA, dejal 62-letni Rudi Garcia.

Rdeči vragi so se pod vodstvom Garcie na letošnjem mundialu prebili do četrtfinala, kjer so jih nato izločili Španci, veliki zmagovalci nedeljske finalne tekme na stadionu MetLife v East Rutherfordu proti Argentini.

Garcia je pred belgijsko reprezentanco v domovini vodil Saint-Etienne, Dijon, Le Mans, Lille, Marseille in Lyon, v Italiji Romo in Napoli, v Savdski Arabiji pa Al Nasr.

Belgijski mediji poročajo, da je glavni kandidat za njegovega naslednika Nizozemec Mark van Bommel.

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