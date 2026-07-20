Čestitke Špancem, kritike argentinskega antinogometa in zahvala Messiju

Mediji v Španiji, Argentini in drugod po svetu slavijo španski naslov svetovnih prvakov, veliko graj pa je tudi na račun "antinogometa", s katerim se je finala lotila Argentina. "Zadnji ples" Lionela Messija ni imel srečnega konca, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Mednarodni tisk je bil po finalu svetovnega prvenstva, v katerem je Španija po podaljšku z zadetkom Ferrana Torresa premagala Argentino, enoten. Španija je zasluženo slavila drugi naslov svetovnih prvakov. Mundo Deportivo je zapisal, da leto "2010 in prvi naslov iz Južne Afrike ne bo več zgolj enkraten spomin".

Sport piše o "ubijalskem instinktu morskega psa", kot veleva vzdevek edinega strelca na tekmi Torresa. Slednji je postal drugi rezervist, ki je dosegel odločilni zadetek v finalu SP. Pred 12 leti je to prav tako proti Argentini uspelo Nemcu Mariu Götzeju.

Časnik As Torresa slavi kot naslednika Andresa Inieste, ki je pred 16 leti prav tako v podaljšku strl nizozemska srca z odločilnim zadetkom v 116. minuti. Torresu je to uspelo v 106. minuti dvoboja v New Yorku.

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El Mundo je Argentini čestital za zadnje dosežke, a spomnil, da je zdaj "era Messija na svetovnih prvenstvih končana".

V Argentini pričakovano vlada veliko razočaranje, kar so ponotranjili tudi tamkajšnji mediji. La Nacion je na kratko zapisal: "Konec sanj."

La Capital je dodal, da je Argentina dala vse, do zadnje kaplje krvi, zadnje iskre poguma in "zadnjega ostanka nogometa, ki ji je še ostal".

"Očitno boljši Španiji" je po njihovem mnenju zmanjkalo "malo poguma", da bi prej odločila tekmo, s čimer je omogočila Argentini tudi dostojno igro z desetimi na zelenici ob koncu dvoboja.

Vseeno so argentinski mediji pogledali širšo sliko in zapisali, da je Argentina odigrala fenomenalno prvenstvo z epskimi zmagami. Igrala je z "ljubeznijo celotnega argentinskega naroda, turnir pa končala z dvignjeno glavo", je še zapisal Capital.

Ole je na naslovnici izpostavil, da je bila Španija boljša in zanesljivo osvojila naslov svetovnih prvakov.

Clarin se je poklonil edinstvenemu Messiju. "Hvala, Leo." Messi se poslavlja od svetovnega prvenstva s svojim tretjim finalom in nepozabnim turnirjem, so zapisali. Dodali so, da je skrušen in v solzah ter vdan v usodo sam sedel na zelenici, a je "globoko v sebi zagotovo ponosen na doseženo na svojem zadnjem svetovnem prvenstvu".

"Hvala, Leo." Foto: Reuters

Diario Popular je izpostavil, da je Argentina dala vse od sebe, a je bila Španija enostavno boljša.

Buenos Aires Herald je poudaril, da se je Argentina "mučila od prvega žvižga, glavni razlog za to pa je nadzor Španije nad igro na sredini igrišča".

V Angliji so se nekateri zahvaljevali "bogovom nogometa", ki so preprečili Argentincem naslov prvaka. Messi in kolegi so v polfinalu izločili Anglijo.

"Lahko noč nasilnežem iz Buenos Airesa. Argentina je plačala ceno za poskus, kako nogometno tekmo spremeniti v ulični pretep", so slikovito zapisali pri Sunu.

Telegraph je dodal, da je bila to "zmaga nogometa nad argentinskim zločinom". Čeprav sočustvujejo z Messijem kot velikanom nogometa, poudarjajo, da si Argentina tokrat z njim ali brez njega enostavno ni zaslužila naslova.

Francoski mediji po porazu galskih petelinov proti Španiji v polfinalu in njihovi kasnejši zmagi v finalu niso skoparili s pohvalami za svoje sosede. "Svet jim leži pod nogami. Španci tako spretno usmerjajo žogo, da lahko nasprotniki kar znorijo", so zapisali pri Le Parisienu.

L'Equipe je dodal: "Španija je prevladovala na nepovezani tekmi proti komaj prepoznavni in nenevarni Argentini."