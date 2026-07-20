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Avtorji:
Pe. M., STA

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
7.06

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Luis de la Fuente Lionel Scaloni nogomet

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 7.06

16 minut

Selektorja po finalu

De la Fuente ponosen na svoje fante, Scaloni v solzah zapustil novinarsko konferenco #video

Avtorji:
Pe. M., STA

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Španija, finale, Luis de la Fuente | Luis de la Fuente je bil po zmagoslavju na finalnem dvoboju proti Argentincem v East Rutherfordu izjemno ponosen na svoje varovance. | Foto Reuters

Luis de la Fuente je bil po zmagoslavju na finalnem dvoboju proti Argentincem v East Rutherfordu izjemno ponosen na svoje varovance.

Foto: Reuters

Selektor španske nogometne reprezentance Luis de la Fuente je bil po zmagoslavju na finalnem dvoboju proti Argentincem v East Rutherfordu izjemno ponosen na svoje varovance. Argentinski selektor Lionel Scaloni se je pod težo čustev na novinarski konferenci zjokal in jo predčasno zapustil.

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"Na to generacijo nogometašev sem izjemno ponosen. Zrasli so ob tej ideji, jo nadgradili in nam pokazali, kaj pomenijo povezanost, skupinski duh in prava družina. Gre za igralce, ki so izjemno nadarjeni. Zame je bila velika čast, da sem jih lahko spremljal na tej poti. Ko pogledam nazaj, sem zelo ganjen," je takoj po zmagoslavju na stadionu Stadion MetLife dejal de la Fuente.

"Z igralci smo se veliko pogovarjali. Osvojili smo vse, kar se je osvojiti dalo, in to je nekaj čudovitega. Ta generacija nogometašev je v ponos celotni Španiji. Skupaj smo najmočnejši," je dodal 65-letni španski strokovnjak, ki je ponovil dosežek Vicenteja del Bosqueja, selektorja zmagovite španske reprezentance z mundiala v Južni Afriki 2010.

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"Na takšnih tekmah je treba trpeti do konca, tudi ko na igrišču ostaneš z le desetimi igralci," je na koncu dejal de la Fuente. | Foto: Reuters "Na takšnih tekmah je treba trpeti do konca, tudi ko na igrišču ostaneš z le desetimi igralci," je na koncu dejal de la Fuente. Foto: Reuters

"Menim, da bi morali tekmo prej odločiti. Argentinski vratar Emiliano Martinez je z nekaterimi izjemnimi obrambami preprečil, da bi zmagali že v rednem delu, toda to je bil finale svetovnega prvenstva. Na takšnih tekmah je treba trpeti do konca, tudi ko na igrišču ostaneš z le desetimi igralci," je še na koncu dejal de la Fuente.

"To ni moj gol, ampak gol 47 milijonov ljudi," je po tekmi dejal strelec odločilnega gola v začetku drugega podaljška Ferran Torres in dodal: "Tako je bilo usojeno. Zmagali smo za naše ljudi."

"Vsaka finalna tekma je zahtevna. Ko igraš proti Lionelu Messiju, vedno obstaja nevarnost. Toda zanašali smo se le na svojo igro in to tudi dokazali," je bil navdušen po svojem edinem golu na letošnjem mundialu v ZDA, Mehiki in Kanadi.

"Vsaka finalna tekma je zahtevna. Ko igraš proti Lionelu Messiju, vedno obstaja nevarnost. Toda zanašali smo se le na svojo igro." | Foto: Reuters "Vsaka finalna tekma je zahtevna. Ko igraš proti Lionelu Messiju, vedno obstaja nevarnost. Toda zanašali smo se le na svojo igro." Foto: Reuters

Selektor Lionel Scaloni je po tekmi na novinarski konferenci priznal, da je bila Španija boljša, obenem pa pozval rojake, naj poraz ne zasenči dosežkov te reprezentance.

"Bili so boljša ekipa, to je resnica. Toda ne smemo pozabiti vsega, kar smo naredili, da smo prišli do finala. Tem igralcem nimam česa očitati. Dali so prav vse, kar so imeli," je dejal Scaloni in dodal, da mora Argentina poraz sprejeti z enakim dostojanstvom, kot je slavila zmage v preteklih letih: "Temu dosežku moramo dati pravo vrednost, za uvrstitev v finale je treba vložiti ogromno truda. Po zmagah smo veliki, veliki pa moramo ostati tudi po porazih. Izgubili smo tekmo in za to prevzemam odgovornost."

Lionel Scaloni na novinarski konferenci ni zadrževal solz. | Foto: Reuters Lionel Scaloni na novinarski konferenci ni zadrževal solz. Foto: Reuters

Dodal je, da "so občutki po tekmi polni žalosti, a vem, da smo na igrišču pustili srce. Fantom bom večno hvaležen, da so si izborili drugi zaporedni finale na svetovnem prvenstvu in se borili do zadnje minute."

Vidno ganjen je med novinarsko konferenco večkrat zajokal in jo predčasno končal ob zavedanju, da se je era nekaterih igralcev končala. "Zelo boli. Oprostite," je dejal, preden je zapustil dvorano ob aplavzu argentinskih novinarjev.

"Temu dosežku moramo dati pravo vrednost, za uvrstitev v finale je treba vložiti ogromno truda. Po zmagah smo veliki, veliki pa moramo ostati tudi po porazih. Izgubili smo tekmo in za to prevzemam odgovornost." | Foto: Reuters "Temu dosežku moramo dati pravo vrednost, za uvrstitev v finale je treba vložiti ogromno truda. Po zmagah smo veliki, veliki pa moramo ostati tudi po porazih. Izgubili smo tekmo in za to prevzemam odgovornost." Foto: Reuters

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