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Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
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Rodri Španska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu argentinska nogometna reprezentanca

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 0.50

50 minut

Najboljši igralci SP 2026

Rodri igralec prvenstva, Španija ima tudi najboljšega vratarja in mladega igralca

Avtor:
STA

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SP 2026 finale Španija Rodri | Rodri | Foto Reuters

Rodri

Foto: Reuters

Španski vezni nogometaš Rodri je bil izbran za najboljšega igralca svetovnega prvenstva, ki je od 11. junija potekalo v ZDA, Mehiki in Kanadi in na katerem je Španija po podaljšku z 1:0 premagala Argentino. Španija ima tudi najboljšega vratarja in mladega igralca.

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Rodri je skozi celotno prvenstvo poveljeval zvezni vrsti Španije in spomnil na igralca, ki je pred nekaj leti postal najboljši igralec na svetu. Tridesetletnik je tudi v finalu držal vse vajeti igre v svojih nogah, dokler ga ni v 99. minuti zamenjal Martin Zubimendi. Španijo je v 106. minuti vendarle odrešil Ferran Torres in postal drugi rezervist z odločilnim golom na SP po Mariu Götzeju leta 2014 za Nemčijo.

SP 2026 finale Španija je prvak | Foto: Reuters Foto: Reuters Rodri je na seznamu zlatih žog na SP nasledil Lionela Messija, ki bi zagotovo prejel ta naziv, če bi v finalu slavila njegova reprezentanca. Argentinski zvezdnik je na letošnjem SP dosegel osem golov in prispeval štiri asistence.

Tudi nagradi za najboljšega mladega nogometaša in najboljšega vratarja sta pripadla Špancem, medtem ko je najboljši strelec SP postal Francoz Kylian Mbappe z desetimi goli.

Najboljši mladi nogometaš je postal Pau Cubarsi, osrednji branilec Barcelone. Tudi zlata rokavica za najboljšega vratarja je romala v roke Španca Unaija Simona. Slednji je na letošnjem SP postavil rekord po minutah nepremaganosti, mrežo je nedotaknjeno obdržal kar 649 minut, preden je edini zadetek na tem tekmovanju prejel v četrtfinalu proti Belgiji.

Pau Cubarsi, Rodri in Unai Simon | Foto: Reuters Pau Cubarsi, Rodri in Unai Simon Foto: Reuters

"Na to generacijo nogometašev sem izjemno ponosen. Zrasli so ob tej ideji, jo nadgradili in nam pokazali, kaj pomenijo povezanost, skupinski duh in prava družina. Gre za igralce, ki so izjemno nadarjeni. Zame je bila velika čast, da sem jih lahko spremljal na tej poti. Ko pogledam nazaj, sem zelo ganjen," je takoj po zmagoslavju na stadionu Stadion MetLife dejal španski selektor Luis de la Fuente.

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