Incident po koncu finala, Vinčić izključil še enega Argentinca

Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je doživel največjo čast v karieri. Prvič je delil pravico v finalu svetovnega prvenstva, kjer je Španija po podaljšku premagala Argentino z 1:0. Mariborčan je pokazal kar dva rdeča kartona. Najprej je izključil Enza Fernandeza v izdihljajih rednega dela, po srečanju pa je zaradi nešportnega obnašanja in fizičnega obračunavanja s španskima nogometašema pokazal rdeči karton še pretirano agresivnemu Leandru Paredesu. Takrat se je pošteno zakuhalo na zelenici.

V nogometnem svetu odmeva zanimiv podatek. Argentina je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih izgubila le dve tekmi. Na SP 2022 je izgubila uvodno tekmo proti Savdski Arabiji (1:2), na SP 2026 pa je v finalu po podaljšku priznala premoč Španiji (0:1). In kaj imata skupnega omenjeni tekmi? Na obeh je sodil Slavko Vinčić.

Najprej je izključil Fernandeza ...

Slavko Vinčić je v izdihljajih rednega dela srečanja izključil Enza Fernandeza. Foto: Reuters Slovenski delivec pravice tako ne prinaša rezultatske sreče Argentincem na največjem tekmovanju. Po finalu je sicer prejemal visoke in zadovoljive ocene za svoje odgovorno delo. V domovini tanga se niso pretirano pritoževali nad izključitvijo Enza Fernandeza. Prvi rumeni karton je prejel v 83. minuti zaradi vročekrvne geste, nestrinjanja s sodniško odločitvijo. Takrat je protestiral pri slovenskem sodniku, da bi moral ta dosoditi prekršek Rodrija nad njim. Ko se je Vinčić odločil drugače, je jezno zamahnil z roko in mu imel povedati svoje.

V tretji minuti sodnikovega podaljška si je Fernandez, ki je bil na SP 2022 proglašen za najboljšega mladega igralca tekmovanja, na tem mundialu pa je na dveh tekmah z izjemnima zadetkoma pomagal gavčem do preobratov, privoščil preostro posredovanje nad Paujem Cubarsijem. Storil je grd prekršek nad mladim španskim branilcem in zasluženo prejel drugi rumeni karton. Čeprav se na zelenici kar nekaj časa ni strinjal z odločitvijo, v Argentini iz Vinčićeve odločitve niso delali drame.

Trenutek, ko je Argentina v finalu SP 2026 ostala z igralcem manj. Zgodilo se je v tretji minuti sodnikovega podaljška rednega dela. Foto: Reuters

Tudi selektor Lionel Scaloni je priznal, da je bil drugi rumeni karton Fernandeza zaslužen, je pa dodal, da bi se morda njegov varovanec lahko izognil vsaj prvemu. Gavči so bili ves čas v podrejenem položaju, na vrata Španije do takrat niso usmerili niti enega strela, po izključitvi zveznega igralca Chelseaja pa jim je bilo še težje. Fernandez se je zavedal, da je storil napako. Po tekmi se je opravičil navijačem Argentine za svoje dejanje.

... takoj po tekmi pa še Paredesa

To pa ni bil edini rdeči karton Argentincev na tekmi. Po koncu srečanja je povsem izgubil živce Leandro Paredes. Med srečanjem je prejel rumeni karton za oster prekršek, po tekmi, ko so Španci že proslavljali svetovni naslov, Argentinci pa objokovali zapravljeno priložnost, je najprej grdo obračunal z Ericom Garcio.

Prijel ga je za vrat. Nato je pritekel Gavi in branil klubskega soigralca iz Barcelone, vmešal se je tudi Lionel Scaloni in miril Paredesa, a ni bil pretirano uspešen. Paredes, ki nastopa za domačega velikana Boca Juniors, se je lotil še Gavija in ga s pomočjo Thiaga Almade spravil na tla.

Tomaž Klančnik je iz bližine spremljal incident Leandra Paredesa. Foto: Reuters

Vse skupaj je z bližine spremljal Tomaž Klančnik, eden izmed dveh pomočnikov Slavka Vinčića (drugi je bil Andraž Kovačič), nato pa je Vinčić, čeprav se je to dogajalo že po tekmi, rdeči karton pokazal tudi razdraženemu Paredesu. Ta je sicer v igro vstopil na začetku drugega polčasa namesto Nicolasa Gonzaleza in si dokaj hitro prislužil rumeni karton, po koncu dvoboja na stadionu MetLife pa se je, tako poroča španska Marca, pridružil seznamu osovraženih oseb na seznamu španskih nogometnih navijačev.

Paredes je obračunal tudi z Gavijem. Tokrat je bil Tomaž Klančnik še bližje dogajanju. Foto: Reuters

Španski športnik dnevnik je izpostavil, da je celotno tekmo hodil po robu, saj je nabiral prekrške, nato pa poskrbel še za incident po srečanju. "To bo ostala ena najbolj žalostnih podob finala," so dodali pri Marci, kjer so pričakovali, da bo Vinčić na srečanju zaradi številnih ostrih prekrškov Paredesu pokazal še drugi rumeni karton, a tega niso dočakali.

Po koncu srečanja se je zaiskrilo na zelenici. Foto: Reuters

Razveljavil zadetek, VAR se ni smel vključiti

Španci na srečanju niso imeli veliko pripomb na Vinčićevo sojenje, so se pa še kako čudili njegovi odločitvi o razveljavljenem zadetku Nica Williamsa. Takrat je bil v podaljšku še rezultat 0:0, slovenski sodnik pa je še pred tem, ko je temnopolti napadalec Athletica premagal Emiliana Martineza, dosodil prekršek Mikela Merina nad Nicolasom Otamendijem. Če bi ta prekršek označil po zadetku Williamsa, bi se lahko vključil VAR, tako pa se ni smel. Španci so protestirali, po njihovem mnenju Merino ni storil prekrška nad Otamendijem, a Vinčić ni spreminjal odločitve.

Slavko Vinčić je razveljavil zadetek Nica Williamsa zaradi domnevnega prekrška Mikela Merina nad Nicolasom Otamendijem. Foto: Reuters

Ostalo je pri 0:0, nato pa je Williams v 106. minuti imenitno zaposlil Ferrana Torresa, ta pa je postregel z zadetkom za zmago in drugi svetovni naslov rdeče furije. Španci so tako v zadnjih treh letih osvojili vsa tri največja tekmovanja. Leta 2023 so osvojili ligo narodov, naslednje leto so bili evropski prvaki, zdaj pa so še najboljši na svetu.