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Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
6.06

Osveženo pred

10 minut

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Natisni članek
Španija praznovanje nogomet svetovno prvenstvo

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 6.06

10 minut

Tragedija med nogometnim praznovanjem v Španiji: umrl 13-letni deček, nanj se je zrušila fontana

Avtor:
K. M.

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Tragedija, Španija | Na 13-letnega dečka se je zrušila fontana. | Foto X/@mirobrigaaldia

Na 13-letnega dečka se je zrušila fontana.

Foto: X/@mirobrigaaldia

Trinajstletni deček je umrl med praznovanjem španske zmage v finalu svetovnega prvenstva v nogometu v mestu Ciudad Rodrigo, 320 kilometrov severozahodno od Madrida. Nanj se je zrušila fontana, v katero so skakali navijači, je poročala javna radiotelevizija RTVE.

Medtem ko so navijači praznovali pri fontani na trgu Glorieta del Árbol Gordo, se je zgornji del konstrukcije zrušil in padel na več ljudi. Reševalne službe so nekaj po polnoči prejele več klicev o zrušitvi fontane, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi.

Dve osebi so oskrbeli v zdravstvenem domu v Ciudad Rodrigu, vključno z mladoletnikom, ki je kmalu po posredovanju umrl. Aktivirana je bila ekipa za psihološko pomoč v primeru nesreč in izrednih razmer, da bi pomagala družini žrtve.

Tri dni žalovanja

Mestna oblast je razglasila tri dni žalovanja.

Španija je v nedeljo zvečer v finalu svetovnega prvenstva v New Jerseyju v ZDA premagala Argentino z 1:0. Navijači po vsej Španiji so se zbrali na ulicah in trgih, da bi proslavili zmago.

Fotografija, ki jo je RTVE objavila na svoji spletni strani, prikazuje vodnjak v Ciudad Rodrigu, poln navijačev. Nekateri so se povzpeli na vrh in mahali s španskimi zastavami.

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