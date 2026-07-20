Trinajstletni deček je umrl med praznovanjem španske zmage v finalu svetovnega prvenstva v nogometu v mestu Ciudad Rodrigo, 320 kilometrov severozahodno od Madrida. Nanj se je zrušila fontana, v katero so skakali navijači, je poročala javna radiotelevizija RTVE.

Medtem ko so navijači praznovali pri fontani na trgu Glorieta del Árbol Gordo, se je zgornji del konstrukcije zrušil in padel na več ljudi. Reševalne službe so nekaj po polnoči prejele več klicev o zrušitvi fontane, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi.

Ciudad Rodrigo :

De la celebración a la tragedia.

Cientos de jóvenes, ante la mirada intergeneracional de vecinos y familiares, disfrutaban de la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol hasta que ocurrió lo peor que podía ocurrir.

👇https://t.co/SSff4PK1n6 pic.twitter.com/S6xOoIpPXI — Ciudad Rodrigo al Día (@mirobrigaaldia) July 20, 2026

Dve osebi so oskrbeli v zdravstvenem domu v Ciudad Rodrigu, vključno z mladoletnikom, ki je kmalu po posredovanju umrl. Aktivirana je bila ekipa za psihološko pomoč v primeru nesreč in izrednih razmer, da bi pomagala družini žrtve.

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida esta madrugada tras el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en el centro de España, durante las celebraciones por el Mundial que ganó la selección española,



Según ha informado el… pic.twitter.com/b9ILLFPi8O — Noticias RNN (@NoticiasRNN) July 20, 2026

Tri dni žalovanja

Mestna oblast je razglasila tri dni žalovanja.

Španija je v nedeljo zvečer v finalu svetovnega prvenstva v New Jerseyju v ZDA premagala Argentino z 1:0. Navijači po vsej Španiji so se zbrali na ulicah in trgih, da bi proslavili zmago.

Fotografija, ki jo je RTVE objavila na svoji spletni strani, prikazuje vodnjak v Ciudad Rodrigu, poln navijačev. Nekateri so se povzpeli na vrh in mahali s španskimi zastavami.