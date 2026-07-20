Ponedeljek, 20. 7. 2026, 0.45
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SP 2026 v nogometu, 34. tekmovalni dan, finale
Argentina brez strela na gol, a Španija do lovorike šele v drugem podaljšku
Španije je svetovni prvak v nogometu. V finalu mundiala 2026, ki so ga pet tednov gostile ZDA, Kanada in Mehika, je z 1:0 premagala Argentino. V rednem delu nismo videli zadetka. Argentina ni niti enkrat streljala proti vratom, Španija je imela osem strelov znotraj okvira. Glavni sodnik Slavko Vinčić je v dodatku drugega polčasa izključil Enza Fernandeza. Odločal je podaljšek, v prvi minuti drugega je zadel rezervist Ferran Torres.
Lamine Yamal je imel prvo priložnost že v peti minuti. Argentina je branila naslov izpred štirih let. Nazadnje je to uspelo legendarni Braziliji s Pelejem, ki je slavila v letih 1958 in 1962. Španija, ki se na tem prvenstvu na nobeni tekmi ni znašla v zaostanku, pa je imela prvo priložnost za zadetek na finalni tekmi na stadionu MetLife v East Rutherfordu v New Jerseyju, nedaleč od reke Hudson, prek katere se razprostira New York. Že v peti minuti je streljal mladi Lamine Yamal, a neposredno v vratarja Emiliana Martineza. V nadaljevanju prvega polčasa je ritem precej padel, preveč je bilo v igri, da bi kdo tvegal in igral tako sproščeno, kot so na sobotni tekmi za tretje mesto, na kateri je Anglija s 6:4 premagala Francijo. Kar do 38. minute smo čakali na naslednjo priložnost, a strel Mikela Oyarzabala ni bil nevaren. Španije je imel premoč v posesti žoge, Argentina pa se je čvrsto branila. Ob koncu polčasa je z roba kazenskega prostora mimo vrat streljal Marc Cucurella. Argentina je ostala do konca nenevarna, je pa zaradi poškodbe ostala brez enega ključnih posameznikov Lisandra Martineza.
Lionel Messi je bil v rednem delu tekme povsem neopazen. Argentina se je samo branila.
Slavko Vinčić je v dodatku izključil Enza FErnandeza. V podaljšek je šla Argentina z igralcem manj. Prvič v zgodovini finalov sta se za naslov merili najboljši reprezentanci na Fifini lestvici. Argentina in Španija sta se doslej na svetovnih prvenstvih v 96 letih pomerili le enkrat, ko so v skupinskem delu leta 1966 zmagali južnoameriški predstavniki z 2:1. Ti so se tokrat samo branili in to zelo uspešno, saj Španci tudi na začetku drugega polčasa niso našli poti do Martinezovih vrat. V 64. minuti smo le dočakali kolikor toliko nevaren strel Španije, Dani Olmo je poskusil od daleč, a neposredno v vratarja, od katerega se je žoga odbila v kot. Argentina še naprej ni imela strela znotraj okvira vrat! Bolj nevarno je bilo tri minute pozneje, ko je po predložku iz bližine z glavo streljal Ferran Torres. Martinez je bil na pravem mestu. Pritisk Španije ni pojenjal, a gola nismo dočakali.
Emiliano Martinez je v zadnji minuti rednega dela z izvrstno obrambo preprečil zadetek Lamina Yamala za zmago. Šele v dodatku rednega dela smo prvič videli Lionela Messija, a po prodoru ni prišel do strela. Zatem je Nico Williams z razdalje ogrel roke vratarja Martineza. Minuto pozneje pa je bilo še nekaj drame: brutalen prekršek Enza Fernandeza, ki je dobil rdeči karton in Argentina je ostala z igralcem manj. V zadnji minuti je Yamal izvedel odličen prosti strel, a mu je Martinez vrhunsko branil. In finale je šel v podaljšek. Statistika rednega dela: 0:0 v zadetkih, 12:0 v strelih proti golu in 8:0 v strelih znotraj okvira vrat.
V podaljšku se je zgodba nadaljevala: Argentina se je branila in zavlačevala, Španija se je še nekako trudila, da bi zadela. Nico Williams pravzaprav je, a je pred tem Mikel Merino storil prekršek. Ista dva nogometaša sta imela še eno priložnost v prvem podaljšku.
Rezervist Ferran Torres je v prvi minuti drugega podaljška zadel za vodstvo ŠPanije z 1:0.
In Španija se je veselila naslova prvaka. V prvi minuti drugega podaljška pa smo le dočakali gol. Glede na vse prekinitve in dolg glavni odmor je bilo to dve uri in 38 minut po začetku tekme. V kazenskem prostoru je Williams z glavo znižal žogo, Torres pa je neubranljivo streljal. Argentina je začela igrati šele v zadnjih minutah podaljška. Silovito je pritisnila na španski gol, dvakrat streljala, a niti enkrat znotraj okvira vrat. Španci so postali svetovni prvaki. Še končna statistika: 1:0 za Španijo, 20:2 v strelih proti golu in 12:0 v strelih na gol.
Ob polčasu so pa zgledu Super Bowla pripravili koncert. Nastopila je tudi Shakira.
Veliki finale sodi Slavko Vinčić
Slavko Vinčić je v rednem delu tekme pokazal pet rumenih kartonov Argentini, od tega dva Enzu Fernandezu.
Slavko Vinčić ter njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič so prejeli najvišje priznanje Fife. Sodniška trojka iz Slovenije je delila pravico v samem finalu. Vinčića so ob novici oblile solze. V rednem delu tekme ni imel veliko dela. Pokazal je pet rumenih kartonov, od tega dva Enzu Fernandezu, ki je moral v 92. minuti pod prho.
SP 2026, 34. tekmovalni dan, finale:
Najboljši strelci:
10 – Mbappe (Francija)
8 – Messi (Argentina)
7 – Haaland (Norveška), Bellingham (Anglija)
6 – Kane (Anglija), Dembele (Francija)
5 – Oyarzabal (Španija)
4 – Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), De Ketelaere (Belgija), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Jimenez (Mehika), Just (Nova Zelandija), Lukaku (Belgija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saka (Anglija), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)