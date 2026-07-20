Argentina brez strela na gol, a Španija do lovorike šele v drugem podaljšku

Španije je svetovni prvak v nogometu. V finalu mundiala 2026, ki so ga pet tednov gostile ZDA, Kanada in Mehika, je z 1:0 premagala Argentino. V rednem delu nismo videli zadetka. Argentina ni niti enkrat streljala proti vratom, Španija je imela osem strelov znotraj okvira. Glavni sodnik Slavko Vinčić je v dodatku drugega polčasa izključil Enza Fernandeza. Odločal je podaljšek, v prvi minuti drugega je zadel rezervist Ferran Torres.

Lamine Yamal je imel prvo priložnost že v peti minuti. Foto: Reuters Argentina je branila naslov izpred štirih let. Nazadnje je to uspelo legendarni Braziliji s Pelejem, ki je slavila v letih 1958 in 1962. Španija, ki se na tem prvenstvu na nobeni tekmi ni znašla v zaostanku, pa je imela prvo priložnost za zadetek na finalni tekmi na stadionu MetLife v East Rutherfordu v New Jerseyju, nedaleč od reke Hudson, prek katere se razprostira New York. Že v peti minuti je streljal mladi Lamine Yamal, a neposredno v vratarja Emiliana Martineza. V nadaljevanju prvega polčasa je ritem precej padel, preveč je bilo v igri, da bi kdo tvegal in igral tako sproščeno, kot so na sobotni tekmi za tretje mesto, na kateri je Anglija s 6:4 premagala Francijo. Kar do 38. minute smo čakali na naslednjo priložnost, a strel Mikela Oyarzabala ni bil nevaren. Španije je imel premoč v posesti žoge, Argentina pa se je čvrsto branila. Ob koncu polčasa je z roba kazenskega prostora mimo vrat streljal Marc Cucurella. Argentina je ostala do konca nenevarna, je pa zaradi poškodbe ostala brez enega ključnih posameznikov Lisandra Martineza.

Lionel Messi je bil v rednem delu tekme povsem neopazen. Argentina se je samo branila. Foto: Reuters

Slavko Vinčić je v dodatku izključil Enza FErnandeza. V podaljšek je šla Argentina z igralcem manj. Foto: Reuters Prvič v zgodovini finalov sta se za naslov merili najboljši reprezentanci na Fifini lestvici. Argentina in Španija sta se doslej na svetovnih prvenstvih v 96 letih pomerili le enkrat, ko so v skupinskem delu leta 1966 zmagali južnoameriški predstavniki z 2:1. Ti so se tokrat samo branili in to zelo uspešno, saj Španci tudi na začetku drugega polčasa niso našli poti do Martinezovih vrat. V 64. minuti smo le dočakali kolikor toliko nevaren strel Španije, Dani Olmo je poskusil od daleč, a neposredno v vratarja, od katerega se je žoga odbila v kot. Argentina še naprej ni imela strela znotraj okvira vrat! Bolj nevarno je bilo tri minute pozneje, ko je po predložku iz bližine z glavo streljal Ferran Torres. Martinez je bil na pravem mestu. Pritisk Španije ni pojenjal, a gola nismo dočakali.

Emiliano Martinez je v zadnji minuti rednega dela z izvrstno obrambo preprečil zadetek Lamina Yamala za zmago. Foto: Reuters Šele v dodatku rednega dela smo prvič videli Lionela Messija, a po prodoru ni prišel do strela. Zatem je Nico Williams z razdalje ogrel roke vratarja Martineza. Minuto pozneje pa je bilo še nekaj drame: brutalen prekršek Enza Fernandeza, ki je dobil rdeči karton in Argentina je ostala z igralcem manj. V zadnji minuti je Yamal izvedel odličen prosti strel, a mu je Martinez vrhunsko branil. In finale je šel v podaljšek. Statistika rednega dela: 0:0 v zadetkih, 12:0 v strelih proti golu in 8:0 v strelih znotraj okvira vrat.

V podaljšku se je zgodba nadaljevala: Argentina se je branila in zavlačevala, Španija se je še nekako trudila, da bi zadela. Nico Williams pravzaprav je, a je pred tem Mikel Merino storil prekršek. Ista dva nogometaša sta imela še eno priložnost v prvem podaljšku.

Rezervist Ferran Torres je v prvi minuti drugega podaljška zadel za vodstvo ŠPanije z 1:0. Foto: Reuters

In Španija se je veselila naslova prvaka. Foto: Reuters V prvi minuti drugega podaljška pa smo le dočakali gol. Glede na vse prekinitve in dolg glavni odmor je bilo to dve uri in 38 minut po začetku tekme. V kazenskem prostoru je Williams z glavo znižal žogo, Torres pa je neubranljivo streljal. Argentina je začela igrati šele v zadnjih minutah podaljška. Silovito je pritisnila na španski gol, dvakrat streljala, a niti enkrat znotraj okvira vrat. Španci so postali svetovni prvaki. Še končna statistika: 1:0 za Španijo, 20:2 v strelih proti golu in 12:0 v strelih na gol.

Ob polčasu so pa zgledu Super Bowla pripravili koncert. Nastopila je tudi Shakira. Foto: Reuters

Veliki finale sodi Slavko Vinčić

Slavko Vinčić je v rednem delu tekme pokazal pet rumenih kartonov Argentini, od tega dva Enzu Fernandezu. Foto: Reuters

Slavko Vinčić ter njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič so prejeli najvišje priznanje Fife. Sodniška trojka iz Slovenije je delila pravico v samem finalu. Vinčića so ob novici oblile solze. V rednem delu tekme ni imel veliko dela. Pokazal je pet rumenih kartonov, od tega dva Enzu Fernandezu, ki je moral v 92. minuti pod prho.

SP 2026, 34. tekmovalni dan, finale:

Nedelja, 19. julij: