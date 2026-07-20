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Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
8.15

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Lionel Messi Lionel Messi argentinska nogometna reprezentanca

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 8.15

1 ura, 17 minut

Zadnja tekma Lionela Messija na SP?

Čustva so bila premočna, Lionel Messi je začel jokati

Avtor:
R. P.

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Lionel Messi | Lionel Messi po porazu proti Španiji in verjetno svoji zadnji tekmi na največjem tekmovanju ni mogel zadrževati solza. | Foto Reuters

Lionel Messi po porazu proti Španiji in verjetno svoji zadnji tekmi na največjem tekmovanju ni mogel zadrževati solza.

Foto: Reuters

Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi po porazu v finalu SP 2026 proti Španiji (0:1) ni skrival razočaranja. Ko je prejel medaljo za svetovnega podprvaka in opazoval morda svoj zadnji prizor na mednarodnem odru, je sedel na zelenico in začel jokati.

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Je Lionel Messi odplesal svoj zadnji tango? Nogometna javnost je za zdaj prepričana le o enem. Da na svetovnem prvenstvu ne bo več nastopal. Na naslednjem mundialu bo namreč star že 43 let, zvezdniškim nogometašem njegovega kova pa pri tej starosti ni bilo več usojeno nastopati na največjem turnirju. Argentinec je zaigral na kar šestih mundialih, zbral pa kar rekordnih 34 nastopov.

Lionel Messi je v finalu SP 2026 ostal praznih rok proti evropskim prvakom. | Foto: Reuters Lionel Messi je v finalu SP 2026 ostal praznih rok proti evropskim prvakom. Foto: Reuters

S tem se je vpisal v zgodovino, a je to zanj le klavrna tolažba po porazu v finalu SP 2026 proti Španiji (0:1), ko so bili evropski prvaki bistveno boljši od branilcev svetovnega naslova, vseeno pa po borbenem, a pretirano obrambnem odporu gavčev zmagoviti zadetek dosegli šele v podaljšku. V 106. minuti ga je dosegel Ferran Torres, napadalec Barcelone, kjer je pred leti blestel kot nihče drug na svetu prav Messi in si zagotovil kultni status na Camp Nouu.

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V letih 2014 in 2026 je izgubil v finalu SP, leta 2022 pa je v Katarju postal prvak in najboljši igralec turnirja. | Foto: Reuters V letih 2014 in 2026 je izgubil v finalu SP, leta 2022 pa je v Katarju postal prvak in najboljši igralec turnirja. Foto: Reuters Po zadnjem pisku slovenskega sodnika Slavka Vinčića je sledilo veliko veselje Špancev, argentinski kapetan Lionel Messi pa ni skrival solz. Tako je bilo tudi po podelitvi medalj, ko se je sesedel na tla in začel jokati. Čustva so bila premočna. Stadion je zapuščal ob ovacijah in skandiranju navijačev, ki so vzklikali njegovo ime, na tribunah pa ni manjkalo transparentov, posvečenih drugemu najboljšemu strelcu na SP. Na tem jih je dosegel osem, prispeval tudi štiri asistence, proti Španiji pa je izkusil moč tekmeca in prvič zapretil šele ob koncu podaljška.

Messi je na lestvici strelcev zaostal le za Francozom Kylianom Mbappejem, s katerim si je pred selitvijo v ZDA (Inter Miami) delil slačilnico pri PSG, podobno velja tudi za skupno število zadetkov na mundialih. Messi je svojo zgodbo najverjetneje končal pri 21 golih, 12 let mlajši Mbappe pa je, čeprav je do zdaj nastopil le na treh svetovnih prvenstvih, torej dvakrat manj od Argentinca, že pri 22 zadetkih.

Izenačil podvig Cafuja

Lionel Messi v objemu z 20 let mlajšim "naslednikom" pri Barceloni Yamalom. | Foto: Reuters Lionel Messi v objemu z 20 let mlajšim "naslednikom" pri Barceloni Yamalom. Foto: Reuters Messi je v finalu SP 2026, na katerem se je v 120 minutah žoge dotaknil zgolj 54-krat, kljub porazu postavil dva rekorda. Postal je šele drugi nogometaš, ki je v zgodovini svetovnih prvenstev nastopil v kar treh finalih. S tem je izenačil dosežek nekdanjega zvezdnika brazilskega nogometa Cafuja. Z 39 leti je postal tudi najstarejši igralec v polju, ki je kdajkoli zaigral v finalu SP. Podobno kot leta 2014 je tudi tokrat izgubil finale SP po podaljšku z 0:1. Takrat je bila za gavče usodna Nemčija, tokrat je bila boljša Španija, ki je vodila igro in si priigrala bistveno več priložnosti.

Če je pri 39 letih verjetno zaigral na zadnjem svetovnem prvenstvu in si s tem deli podobno usodo kot še številni vplivni veterani, na primer Portugalec Cristiano Ronaldo, Hrvat Luka Modrić, Brazilec Neymar in Egipčan Mohamed Salah, pa je njegova prihodnost glede igranja za Argentino še negotova.

Messi je za gavče odigral kar 207 tekem in dosegel 125 zadetkov. | Foto: Guliverimage Messi je za gavče odigral kar 207 tekem in dosegel 125 zadetkov. Foto: Guliverimage

Najverjetneje bo nadaljeval nogometno kariero. Njegova pogodba z Interjem iz Miamija traja vse do leta 2028, morda pa v državnem dresu priredi tudi poslovilno srečanje. Kdo ve. O tem bo zagotovo veliko govora v prihodnjih dneh.

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