Keramične ploščice za kuhinjo: kako izbrati prave

Keramične ploščice za kuhinjo so ena izmed odločitev pri opremljanju, ki jo sprejmete enkrat in z njo živite naslednjih dvajset let. Kuhinja je pri tem najzahtevnejši prostor v stanovanju – kombinira vlago, maščobo, vročino, padajoče predmete in največ hoje na dan.

Ploščica, ki je videti odlično na razstavnem panoju, se lahko v kuhinji izkaže za drsečo, občutljivo na madeže ali neprimerno za talno gretje.

V nadaljevanju je zbrano tisto, kar pri ploščicah za kuhinjo dejansko odloča: sestava materiala, protizdrsnost, format, fuge in združljivost s talnim ogrevanjem.

Ključne informacije

Za kuhinjo sta primerna porcelanogres in granitogres, ker skoraj ne vpijata vode in sta odporna proti obrabi ter madežem.

Talne ploščice je mogoče polagati tudi po stenah, obratno pa ne velja – stenske ploščice na tleh ne zdržijo obremenitve.

Keramika ima med talnimi oblogami najboljšo toplotno prevodnost, zato je pri talnem gretju najučinkovitejša izbira.

Porcelanogres ali granitogres

Prva odločitev ni barva, ampak material. V kuhinji sta smiselna dva:

Porcelanogres je fino mleta keramična masa, žgana pri visokih temperaturah. Ima izjemno nizko vpojnost vode, kar pomeni, da vlaga in madeži ne prodrejo v material. Prav to je v kuhinji odločilno, saj se razlitja tu dogajajo vsak dan.

Granitogres je prav tako visoko žgana keramika z gosto strukturo, znana po trdnosti in odpornosti proti obrabi in mehanskim poškodbam.

Foto: arhiv ponudnika Obe vrsti sta bistveno primernejši od navadne stenske keramike, ki je mehkejša in namenjena izključno stenam. Praktično pravilo, ki ga je vredno poznati: talno ploščico lahko položite tudi na steno, stenske ploščice pa na tla ne sodijo. To pomeni, da z izbiro kakovostne talne ploščice pridobite možnost, da isti material uporabite tudi za steno nad delovnim pultom in dosežete enoten videz prostora.

V ponudbi Top Keramike so vse ploščice sestave porcelanogres ali granitogres in vse so talne ploščice, ki jih je mogoče polagati tudi po stenah.

Stenske ploščice za kuhinjo

Pas med delovnim pultom in visečimi omaricami je najbolj obremenjen del kuhinjske stene. Nanj brizgajo maščoba, para in voda, čistiti ga je treba pogosto in ne sme biti občutljiv na razmaščevalna sredstva.

Tu je vredno razmisliti o dveh stvareh. Prva je število fug – manj ko jih je, manj je mest, kjer se nabira umazanija. Prav zato so v tem pasu priljubljeni večji formati, ki celotno višino pokrijejo z eno vrsto ploščic ali dvema.

Druga je površina. Sijajne površine so lažje za čiščenje in optično razsvetlijo prostor, vendar na njih bolj opazite prstne odtise in vodne madeže. Matirane so pri vsakodnevni uporabi manj zahtevne za vzdrževanje videza.

Talne ploščice za kuhinjo

Po kuhinjskih tleh hkrati največ hodimo in so najbolj izpostavljena razlitjem. Zato sta pomembna dva podatka.

Protizdrsnost se označuje z razredi od R9 navzgor. Za kuhinjo v stanovanju je smiselna vsaj osnovna stopnja, saj so mokre lise pri kuhanju neizogibne. Popolnoma gladke, visoko sijajne ploščice so v kuhinji tvegana izbira ne glede na to, kako lepo so videti.

Odpornost proti obrabi je pomembna v prehodnih pasovih – pred štedilnikom, pomivalnim koritom in hladilnikom, kjer je hoje največ. Porcelanogres in granitogres sta v tem pogledu bistveno bolj zanesljiva kot mehkejše obloge.

Zanimiva možnost so tudi ploščice v izvedbi fullbody, pri katerih je barva enaka skozi celotno debelino. To pomeni, da morebitna praska ni takoj vidna kot svetlejša črta.

Foto: arhiv ponudnika

Ploščice in talno gretje

Če imate v kuhinji talno ogrevanje, je keramika najboljša izbira med talnimi oblogami. Ima namreč boljšo toplotno prevodnost kot parket, laminat ali vinil, kar pomeni, da toplota hitreje in bolj enakomerno prehaja v prostor.

Praktična posledica je nižja poraba energije. Sistem lahko deluje pri nižji temperaturi ogrevalne vode in vseeno doseže enak občutek udobja, kar je še posebej pomembno, če kuhinjo ogrevate s toplotno črpalko.

Vse talne ploščice iz ponudbe Top Keramike je mogoče uporabiti tudi kot ploščice za talno gretje.

Imitacija lesa, kamna, betona in teraca

Sodobna keramika posnema naravne materiale tako dobro, da razlika pogosto ni vidna, dokler je ne otipate.

Za kuhinjo je imitacija lesa pogosto najbolj premišljena odločitev. Dobite videz parketa na mestu, kjer parket zaradi vlage, maščobe in padajočih predmetov ni najboljša izbira.

Barva: kaj se v kuhinji dejansko obnese

Svetle ploščice prostor optično povečajo in so v manjših kuhinjah skoraj vedno varnejša izbira. Temne dajo prostoru globino in lepo delujejo v večjih, dobro osvetljenih kuhinjah, vendar so na njih bolj vidni prah, drobtine in sledi vode.

Najbolj praktične so srednje sive in bež nianse ter površine z drobnim vzorcem, saj vsakodnevne sledi na njih niso takoj opazne. Popolnoma enobarvna, temna in sijajna tla so najzahtevnejša za vzdrževanje videza.

Pri usklajevanju velja preprosto vodilo: če ima kuhinjsko pohištvo izrazit vzorec ali močno barvo, naj bodo ploščice mirne. Če je pohištvo enobarvno, lahko vzorec prevzamejo tla ali stena nad pultom.

Foto: Shutterstock

Koliko ploščic naročiti

Površino izmerite po prostoru in prištejte rezervo za razrez. Pri klasičnem polaganju je smiselnih približno deset odstotkov, pri diagonalnem polaganju ali pri velikih formatih v razgibanem prostoru pa nekoliko več.

Rezerva ni le zaradi razreza. Ploščice se izdelujejo v serijah, med katerimi se lahko pojavijo manjše razlike v odtenku, zato naknadni dokup pogosto ne ustreza popolnoma. Nekaj ploščic v rezervi pomeni tudi možnost zamenjave, če se katera kasneje poškoduje.

Kje kupiti keramične ploščice za kuhinjo

Top Keramika je trgovina s keramičnimi ploščicami, ki ponuja keramiko brez posrednikov in s tem po ugodnejših cenah. V kategoriji ploščic za kuhinjo je na voljo obsežen izbor stenskih in talnih ploščic, vse sestave porcelanogres ali granitogres.

Ponudbo je mogoče filtrirati po barvi, formatu, videzu, sestavi in razpoložljivosti, kar je pri iskanju konkretne kombinacije bistveno hitreje kot brskanje po katalogu. Poleg redne ponudbe imajo tudi outlet z izdelki po znižanih cenah.

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