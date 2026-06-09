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Torek,
9. 6. 2026,
6.01

Osveženo pred

17 ur, 12 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
PR članek noad kredit podjetniški kredit podjetništvo D-DOTA D.O.O.

Torek, 9. 6. 2026, 6.01

17 ur, 12 minut

Do denarja za poslovanje že v enem dnevu? Preverite, kako.

Oglasno sporočilo
D-Dota | Foto arhiv ponudnika

Foto: arhiv ponudnika

Imate naročila, delo in stranke, denar pa vseeno zamuja? Pri D-Doti pomagamo obrtnikom in podjetnikom, ki hitro potrebujejo dodatna sredstva za poslovanje, plačilo dobaviteljev, zaloge, opremo ali ureditev obstoječih finančnih obveznosti.

Kdaj se obrniti na nas?

Če se prepoznate v vsaj eni od teh situacij, izpolnite kratek obrazec na www.kreditzapodjetje.si ali pokličite 040 234 104.

Hitre finančne rešitve za podjetnike

Financiranje je mogoče v višini od 15.000 do 100.000 evrov, sredstva pa so lahko na vašem računu že v treh urah od podpisa pogodbe.

Obrestna mera znaša med 2,5 in 3,5 odstotka mesečno, odvisno od primera, zavarovanja in presoje.

Za ureditev financiranja potrebujete nepremičnino, ki jo lahko uporabite kot zavarovanje.

Zakaj D-Dota?

D-Dota | Foto: arhiv ponudnika Foto: arhiv ponudnika

Pri D-Doti delamo hitro, jasno in konkretno.

Vsak primer obravnavamo individualno, naša interna pravna služba pa poskrbi za celoten postopek izvedbe.

Imamo več kot 20 let izkušenj na področju financiranja, posredovanja in reševanja finančnih situacij. V tem času smo pomagali več kot sto podjetnikom, ki so potrebovali hiter dostop do sredstev, ureditev obveznosti ali rešitev, ko se banka ni odzvala dovolj hitro.

Vi poveste, koliko denarja potrebujete – mi preverimo najhitrejšo mogočo rešitev.

Hitro, jasno in brez nepotrebnega zapletanja.

Ne čakajte, da vaš posel obstane

Če imate delo, naročila ali obveznosti, denarja pa premalo, je čas za hiter korak.

Pokličite 040 234 104 ali izpolnite kratek obrazec na www.kreditzapodjetje.si.

Naročnik oglasne vsebine je D-Dota, d. o. o.

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