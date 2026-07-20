V Španiji so tri ure trepetali in navijali za svoje nogometaše. Nato pa se je začelo slavje. V finalu svetovnega prvenstva v New Yorku je španska reprezentanca z 1:0 premagala brezzobo Argentino. V prvi minuti drugega podaljška je za naslov prvaka zadel Ferran Torres. V videoposnetku poglejte ta trenutek,. Kakšen izbruh čustev! Po zadnjem žvižgu Slavka Vinčića pa se je opolnoči začela velika zabava širom po Španiji.

Takoj po zadnjem žvižgu sodnika Slavka Vinčića so po središču španske prestolnice odmevali vzkliki veselja in neprestano hupanje avtomobilov, medtem ko so se množice nogometnih privržencev začele zbirati na trgu Cibeles, tradicionalnem prizorišču veselja pri največjih uspehih španske reprezentance in Reala Madrida.

Foto: Reuters Po napeti in izenačeni finalni tekmi, na kateri je španska izbrana vrsta dolgo iskala pot skozi čvrsto argentinsko obrambo, je Madrid preplavil val olajšanja in navdušenja. Na trgu Colon, kjer je bila postavljena navijaška cona, so v rdeče odeti privrženci reprezentance peli, plesali in slavili zgodovinski uspeh. Mnogi so prižigali tudi bakle in dimne sveče, ki so osvetlile madridsko noč.

"Prvaki, prvaki!" je odmevalo iz grl navdušenih španskih navijačev.

Za Španijo je to drugi naslov svetovnega prvaka v nogometu. Prvega je osvojila leta 2010 na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki.