Kapetan argentinske nogometne reprezentance Lionel Messi je na uvodnem nastopu na SP 2026 spisal kar nekaj pravljic. Po čarobni predstavi proti Alžiriji (3:0), ki jo je zaznamoval s prvim hat-trick na mundialu v svoji bogati karieri, s rekordi padali drug za drugim. Na večni lestvici najboljših strelcev SP je ujel legendarnega Nemca Miroslava Kloseja (16 golov), to pa še zdaleč ni vse, kar se tiče rekordnih presežkov!

Kot da bi bilo že v zvezdah, da bo ta nastop nekaj posebnega. Lionel Messi, ki bo prihodnji teden na rojstnodnevni upihnil 39 svečk, je proti Alžiriji oblekel državni dres 200. v karieri. Jubilejni nastop je začinil s fantastično predstavo. Ne le, da je dosegel vse tri zadetke na tekmi in s tem dočakal svoj prvi hat-trick na svetovnih prvenstvih (sicer je bil to že njegov 11. trojček na reprezentančnih tekmah), ampak je pisal zgodovino tudi kot prvi nogometaš na tem planetu, ki je zaigral na šestih različnih prvenstvih.

Lionel Messi je postal prvi nogometaš, ki je nastopil na šestih zaporednih svetovnih prvenstvih. Foto: Reuters

Njegov dosežek bo danes v portugalskem dresu proti DR Kongo ponovil "večni" rival Cristiano Ronaldo, s katerim ga je tako rado primerjal nogometni svet, Messi pa se je pod ta rekordni dosežek podpisal že dan poprej v Kansas Cityju. Gavči so na stadionu Arrowhead nadigrali Alžirijo (3:0) in imenitno začeli prvenstvo, na katerem branijo naslov iz Katarja.

Natanko 20 let po debiju (in golu) proti Srbiji in Črni gori

Messi se je pred začetkom SP 2026 spopadal z manjšo poškodbo stegenske mišice, ki jo je staknil v ligi MLS v dresu Interja iz Miamija. Proti Alžiriji je dokazal, da je poškodba že preteklost, kar je samo okrepilo optimizem gavčev, ki želijo postati prva reprezentanca po Braziliji (1958 in 1962), ki bi ubranila naslov svetovnega prvaka.

Prihodnji teden bo dopolnil 39 let, a še vedno zabija kot za stavo. V polno je zadel na zadnjih petih tekmah na svetovnem prvenstvu! Foto: Reuters

Argentinski nogometni kralj je blestel proti Alžiriji natanko 20 let po svojem debiju na svetovnih prvenstvih, ko je na SP 2006 v Nemčiji z zadetkom sodeloval pri strelskem festivalu proti takratni Srbiji in Črni gori (6:0). Pozneje je na mundialih dosegel še 15 zadetkov, s tem pa se na večni lestvici najboljših strelcev na prvem mestu izenačil z Nemcem Miroslavom Klosejem.

Oba sta dosegla 16 zadetkov, sodeč po strelski predstavi, ki jo je pokazal proti Alžiriji, kjer ga je od še enega zadetka delilo le nekaj centimetrov, saj je bil njegov zgodnji zadetek razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja, pa je samo vprašanje časa, kdaj bo Messi na tem prvenstvu skočil na samostojno prvo mesto. Pri tem pa bo imel kaj za povedati tudi Kylian Mbappe, ki je star "šele" 27 let, a je po dveh zadetkih proti Senegalu svoj strelski opus na mundialih povišal na častitljivo številko 14.

Tretji Zemljan v klubu 200

Messi je v uvodnih 200 nastopih za reprezentanco Argentine dosegel 120 zadetkov. Foto: Reuters Messi je izenačil še en rekord. Proslavljal je že 17. zmago na svetovnem prvenstvu. S tem se je na prvem mestu izenačil z Nemcem Klosejem, ki bo tako na tem mundialu najverjetneje kmalu ob kar dva velika rekorda.

Postal je tudi šele tretji igralec na svetu, ki je za svojo člansko izbrano vrsto odigral vsaj 200 tekem. V klub 200 je vstopil proti Alžiriji, več nastopov od njega imata le Portugalec Cristiano Ronaldo (228) in Kuvajčan Bader Al-Mutawa (202), okroglemu jubileju pa se bliža tudi Hrvat Luka Modrić (198), ki je v generalki na SP 2026 in uvodni dvoboj z Anglijo zatresel slovensko mrežo v Varaždinu.

Tudi Messi je pred leti dosegel zadetek proti Sloveniji, to mu je uspelo pred 12 leti na prijateljskem srečanju v La Plati (2:0). To je bil eden izmed 120 zadetkov, ki jih je argentinski rekorder dosegel za svojo državo.

Rekord ukradel tudi Cristianu Ronaldu

Messiju pa je uspelo še nekaj. Proti Alžiriji je dosegel hat-trick pri 38 letih in 357 dneh. S tem je postal najstarejši strelec treh zadetkov na eni tekmi svetovnega prvenstva vseh časov. Popravil je rekord Cristiana Ronalda, ki ga je Portugalec postavil pred osmimi leti v Rusiji, ko je trikrat zatresel mrežo Španije (3:3) pri 33 letih in 130 dneh.

Kapetan Argentine je dosegel 11. hat-trick za gavče, prvega pa, kar se tiče tekem na svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters

Kako pa je sploh Messi tresel mrežo Alžircev? V 17. minuti ga je imenitno zaposlil Rodrigo De Paul, nato pa je z roba kazenskega prostora s prekrasnim strelom popeljal Argentino v vodstvo z 1:0. Takrat se je na večni lestvici strelcev na SP s 14 zadetki izenačil s Francozom Kylianom Mbappejem in pokojnim Nemcem Gerdom Müllerjem.

V 60. minuti je zadel v polno z neposredne bližine. Pred tem je vratar Alžirije Luca Zidane stežka ubranil strel Alexisa Mac Allisterja in odbil žogo, najbližje pa je bil izkušeni Messi in podvojil prednost. Takrat se je na večni lestvici strelcev na SP s 15 zadetki izenačil z Brazilcem Ronaldom. Hat-trick je dosegel v 76. minuti po strelu z roba kazenskega prostora. Zidane je bil znova nemočen.

Argentinski navijači so bili lahko navdušeni s predstavo gavčev in prvega asa proti Alžiriji. Foto: Reuters

Novo priložnost, da še popravi svojo statistiko, bo imel Messi čez slab teden, ko se bo v 2. krogu skupinskega dela pomeril s slovensko severno sosedo Avstrijo.