Oči ljubiteljev nogometa bodo zvečer usmerjene v Atlanto, kjer se bosta za drugo finalno vstopnico svetovnega nogometnega prvenstva pomerili branilka naslova Argentina in Anglija, ki je edini naslov osvojila pred 60 leti. Zmagovalcu bodo v nedeljskem finalu nasproti stali Španci, poražencu pa v soboto v boju za tretje mesto Francozi.

Le še tri tekme so ostale do konca svetovnega nogometnega prvenstva čez lužo. Po torkovi impresivni predstavi in zmagi Špancev nad Francozi, si bosta v najnovejšem poglavju enega največjih rivalstev v mednarodnem nogometu polfinalu nasproti stali Argentina in Anglija.

Pred večernim dvobojem so angleški mediji polni spominov tako na nogometno rivalstvo kot na zgodovinske napetosti med državama v času falklandske vojne.

Gre za njun šesti medsebojni obračun na svetovnih prvenstvih. Diego Armando Maradona je leta 1986 četrtfinale odprl z "božjo roko", preden je nato z enim najlepših golov v zgodovini prvenstev zapečatil zmago nad Anglijo. 12 let pozneje sta se srečali v osmini finala, ki sta ga zaznamovala rdeči karton Davida Beckhama ter argentinsko napredovanje po izvajanju enajstmetrovk. Harry Kane je do zdaj dosegel šest golov. Foto: Reuters

"Teh tekem ne uporabljamo kot dodatno gorivo. Vemo, zakaj smo tukaj, vemo, kaj hočemo. Nikoli nas ni bilo sram to povedati, pričakovati veliko od sebe, sanjati. Smo v polfinalu, v katerega prihajamo zelo lačni in si želimo naslednje zmage," so pri BBC povzeli besede selektorja Angležev Thomasa Tuchla.

Njegova zasedba je v četrtfinalu po podaljških izločila Norveško (2:1), Nemec pa je po zmagi okrcal predstavo varovancev. Na njegove besede se je odzval Jude Bellingham, češ da morda selektor ne ve, kako je igrati v tako zahtevnih pogojih. Spor je hitro zaokrožil po medijih, a sta tako kapetan Harry Kane kot Tuchel hitro pomirila strasti. Selektor zagotavlja, da ne gre za spor, da v "ekipi delujemo složno, smo lačni zmage in tekmujemo za isti cilj, da pa je na njem, da svoje fante ob padcih ravni igre na to opomni". Thomas Tuchel, ki ne želi v javnosti prati umazanega perila, pravi, da je ekipa složna in dela za isti cilj. Foto: Guliverimage

Tako Kane kot Bellingham sta dosegla šest zadetkov in sta najboljša strelca Angležev. Njun polfinalni tekmec Lionel Messi je trenutno pri osmih (toliko jih je zbral tudi Kylian Mbappe). "Kako dviguje ekipo, je absolutno neverjetno. Ni besed. Na tem turnirju je preprosto vodja in ključni igralec. Veliko trenerjev ga je poskušalo ustaviti, a zdi se, da ima vedno drugo prestavo, drugo rešitev. Je edinstven. Poznamo njegovo kakovost. Zavedamo se, kako velika ovira je. Njegova tehnična izvedba je na najvišji ravni. Pozoren bo treba biti na veliko stvari, a tu smo, da v polfinalu igramo svojo igro, da vsilimo svoj slog," se je 39-letnega zvezdnika dotaknil Tuchel in potrdil, da bo tokrat lahko računal na povratnika po bolezni Declana Ricea.

Lionel Scaloni meni, da ekipa ne igra tako slabo, kot pravijo ljudje. Foto: Reuters

Argentinskega selektorja Lionela Scalonija so na novinarski konferenci vprašali o vojnem dogajanju v letu 1982, a je dal jasno vedeti, da ne želi mešati politike in športa.

"To je nogometna tekma. Ne morem mešati različnih stvari med seboj, še posebej ne iz spoštovanja do tega, kar se je zgodilo pred toliko leti. To je bilo zelo žalostno obdobje v naši zgodovini in glede tega ne moremo storiti veliko," pravi 48-letni strateg, ki z Argentino zbira lovorike in želi ponoviti uspeh izpred štirih let.

39-letni Lionel Messi je z osmimi goli na vrhu lestvice strelcev prvenstva. "Zmaguje ekipa," Scaloni pravi, da ni vse odvisno od zvezdniškega veterana. Foto: Guliverimage

Na opazke o neprepričljivi ekipni igri in tem, da vse preveč sloni zgolj na plečih Messija, ki bo sploh prvič igral proti Angliji, odgovarja: "Ekipa ne igra tako slabo, kot pravijo ljudje. Nekaj ​​smo že morali narediti prav, da smo prišli do te faze. Hvaležen sem igralcem. Popeljali so nas do treh naslovov in zdaj še do polfinala. Le še korak stran smo in dali bomo vse od sebe, da pridemo tja. Tekmo dobi ekipa. In tako bo tudi naprej."

Dvoboj bo sodil Ismael Elfath, ki redno sodi v ameriški ligi MLS. Messi na tekmah, na katerih je sodil v Maroku rojeni Američan, ne izgublja, poroča ESPN.

Argentina napada četrti naslov svetovnih prvakov, prvič je na svetovni prestol stopila leta 1978, nato 1986, tretjič pa v zadnjem finalu, ko je po trilerju enajstmetrovk razžalostila Francoze.

Argentina znova v temnomodrem dresu Argentinci bodo igrali v temnih dresih. Foto: AP / Guliverimage Argentina je na tekmi, na kateri je Maradona za prvi gol uporabil tako imenovano božjo roko, nosila temnomoder gostujoči dres. Enako je veljalo za njihovo zmago v osmini finala svetovnega prvenstva leta 1998 v Parizu. Argentina bo danes znova nosila ta dres in v tej južnoameriški državi to velja za dober znak. Po razporedu tekem je Argentina namreč gostujoča ekipa. Pred tem so se pojavljale govorice, da je zveza sama vložila zahtevo po gostujočih dresih pri krovni zvezi Fifi. Selektor Scaloni je zanikal kakršnokoli svoje vmešavanje: "Nisem zahteval tega modrega dresa." Pri svojem angleškem kolegu Thomasu Tuchlu bi sicer naletel na popolno razumevanje. "Če gre za vraževerje, bi storil enako. Tudi jaz imam svoje rutine," je dejal Nemec. Tudi Tuchel je za barvo dresa tekmecev izvedel šele na novinarski konferenci pred tekmo. Vir: STA

SP 2026, 32. tekmovalni dan, polfinale:

Sreda, 15. julij:

Najboljši strelci: 8 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

7 – Haaland (Norveška)

6 – Bellingham (Anglija), Kane (Anglija)

5 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija)

4 – Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), De Ketelaere (Belgija), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Jimenez (Mehika), Just (Nova Zelandija), Lukaku (Belgija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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