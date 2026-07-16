Angleške legende ostro napadle Tuchla: Izzival je težave

Tako blizu, a tako daleč. Anglija čaka na nov nastop v finalu svetovnega prvenstva že 60 let. Po novem neuspehu, v sredo je v Atlanti v polfinalu SP 2026 ostala praznih rok proti Argentini (1:2), se bo morala še načakati. Tokratni poraz je bil še toliko bolj boleč, saj so imeli trije levi vse v svojih rokah. V 55. minuti so povedli z 1:0, vodili skoraj do konca rednega dela, nato pa ostali brez vsega. Nekdanji velikani angleškega nogometa so prepričani, da je za poraz najbolj odgovoren Thomas Tuchel, saj naj bi s svojimi taktičnimi odločitvami, ko je okrepil obrambno linijo in se postavil nazaj, sprostil in vrnil v življenje Lionela Messija. In odgovor Nemca? ''Po tekmi se vedno najde milijon trenerjev, ki znajo vse storiti bolje.''

Angleški mediji so obračun v Atlanti napovedovali kot največji in najpomembnejši v zgodovini angleške reprezentance po letu 1966. Trije levi so izžarevali prepričanje, da bi lahko preskočili argentinsko oviro. Dolgo časa je kazalo, da bi se jim to lahko tudi posrečilo. Zlasti po vodstvu v 55. minuti, ko je Anthony Gordon izkoristil nezbranost argentinske obrambe in popeljal Otočane v vodstvo z 1:0. Prejeti zadetek pa je fanatične Argentince spravil v trans. Še enkrat več so na tem prvenstvu pokazali, kako se znajo rešiti iz vsakega izgubljenega položaja. Na vrata Anglije so pritisnili tako močno, da je selektor Thomas Tuchel posegel po radikalnih spremembah.

Hart: Tuchel je sprostil Messija

Lionel Messi znova na ramah Enza Fernandeza. Foto: Reuters Podobno kot na srečanju proti Mehiki, takrat je imel večji del drugega polčasa igralca manj, je v zgoščeno obrambno vrsto postavil kar pet igralcev. Verjel je, da bo to zaleglo, a je bil to račun brez krčmarja. "Tuchel se je vrnil k taktiki, ki jo je uporabil proti Mehiki in Norveški, a je s tem sprostil Lionela Messija, ki je v zadnjih 15 minutah povsem prevladoval na igrišču," je poudaril legendarni angleški vratar Joe Hart.

Argentinski kapetan Lionel Messi je bil večji del srečanja zelo dobro pokrit in malo viden, ko pa so Angleži spremenili taktiko in se podali v striktno obrambno držo, je lahko prvi strelec SP 2026 zadihal in začel mešati štrene Otočanom. In rezultat? Vknjižil je dve asistenci, gavči pa so po zadetkih Enza Fernandeza in Lautara Martineza preobrnili rezultat in prišli do sladke zmage (2:1). Ta bi bila lahko še višja, če se Alexis Mac Allister ne bi zameril sreči. Zvezni igralec Liverpoola je namreč dvakrat zatresel vratnico. O tem, da so Tuchlove menjave stale ekipo uspeha, saj si Anglija tudi po zaostanku ni znala priigrati priložnosti, je prepričan tudi Alan Shearer.

Rooney: Ko si v prednosti, jo moraš ohraniti

Thomas Tuchel se je podobno kot na srečanju z Mehiko odločil za obrambno postavitev s petimi igralci. Proti Argentini ni prinesla želenega rezultata. Foto: Reuters Najbolj ostro kritiko je proti selektorju Tuchlu, ki ga v soboto čaka boj za tolažilno nagrado, dvoboj za 3. mesto proti prav tako razočarani sosedi Franciji, usmeril Wayne Rooney. Strokovni komentator BBC je izpostavil, kako je Tuchel z menjavami "izzival težave", Anglija pa doživela srce parajoč poraz proti Argentini.

Ko so Angleži še vodili z 1:0, je Tuchel v 72. minuti namesto strelca zadetka Anthonyja Gordona poslal v igro branilca Ezrija Konso, ki se je pridružil Reeceu Jamesu, Johnu Stonesu, Marcu Guehiju in Djedu Spencu. Pozneje je v igro, ko se je poškodoval James, vstopil še Dan Burn, sistem petih angleških branilcev pa ni znal preprečiti vse številčnejših in nevarnih napadov Argentine.

Vidno ganjeni Rooney je po tekmi dejal, da se Angleži niso znali spopasti s pritiskom, ki ga je prineslo vodstvo na tekmi. "Znašli smo se v tako dobrem položaju, a nismo vedeli, kaj storiti," je dejal za BBC. "Potegnili smo se nazaj in jim prepustili pobudo. Pritisnili so na nas, mi pa smo popustili. Ko so dosegli prvi gol, je bilo bolj ali manj neizogibno, da bodo zabili še drugega. Ko si v prednosti, moraš to prednost ohraniti," je prepričan, da se je Tuchel odločil narobe. Zakaj? "Povedli smo z 1:0, nato pa se pomaknili v obrambo, opravili menjave in zaigrali s peterico ali šesterico v zadnji vrsti. Če Messiju in Argentini dovoliš, da te stisnejo, s tem kličeš težave. Če pustiš igralcem takšne kakovosti, da krožijo z žogo okrog tvojega kazenskega prostora, bodo prej ali slej dosegli zadetek," je bil povsem nezadovoljen tudi z nemočjo Anglije v napadu.

Angleški kapetan Harry Kane je športno čestital Lionelu Messiju za napredovanje v finale. Foto: Reuters

"Ko smo imeli žogo, nismo imeli rešitve za prenos igre naprej. Nenehno smo jo le izbijali daleč naprej. Potrebovali bi ogromno sreče, da bi tekmo popeljali do konca s pozitivnim rezultatom. Po prejetem golu je zavladala panika." Ne razume Tuchela, zakaj se ni skušal zoperstaviti Argentincem na enak način kot do 55. minute in angleškega zadetka.

Kane: Potrt sem, saj smo grdo garali

Angleži so v polfinalu ostali praznih rok. Foto: Reuters O tem je kritično pripomnil tudi kapetan Harry Kane, ki je po koncu dvoboja dejal, da zgolj poskus zadrževanja vodstva na tej ravni svetovnega prvenstva ni dovolj. "Res sem potrt zaradi fantov, zaradi vseh – ekipe, strokovnega štaba in navijačev," je povedal najboljši angleški strelec vseh časov.

"Večino tekme smo odigrali dobro. Ko smo povedli z 1:0, smo se očitno osredotočili le še na ohranjanje vodstva. Na tej ravni pa to ni dovolj. Potrt sem, saj smo trdo garali, da smo prišli sem, fantje pa so dali vse od sebe – vsak atom moči, znoj, kri, solze, karkoli je bilo treba. In da nam na koncu ni uspelo ... Preprosto sem potrt," je še dejal zvezdniški napadalec Bayerna.

Tuchel: Želeli smo pomagati ekipi, a ...

Kako pa se je branil Thomas Tuchel? "Ko se stvari ne iztečejo dobro, je lahko reči, da je bila odločitev napačna," ni skrival nezadovoljstva. Čeprav so bili njegovi varovanci v zadnjih 30 minutah nadigrani, je bil še vedno zelo blizu končnemu uspehu. Vse do 85. minute je namreč še vodil z 1:0.

Thomas Tuchel je bil nekajkrat nezadovoljen tudi s sodniškimi odločitvami. Foto: Reuters

"Razočarani smo. Bili smo zelo blizu, a po doseženem zadetku postali preveč pasivni in nasprotniku dopustili številne priložnosti. Nismo uspeli prevzeti nadzora nad posestjo žoge, tekmecu pa dopustili veliko predložkov, priložnosti in strelov. Bili smo blizu, a po golu nismo uspeli ohraniti enake ravni igre," je povedal tisto, kar je začudilo in spravljalo v slabo voljo tudi navijače.

Nato je pojasnil, zakaj se je ponovno odločil za obrambni sistem s petimi branilci. "Tudi na prejšnjih tekmah sem v igro pošiljal napadalno usmerjene igralce. Želeli smo pomagati ekipi, a si je tekmec priigral preveč priložnosti. V obrambi so namreč nastajale prevelike vrzeli, Argentinci so dobivali vse zračne dvoboje in nenehno pošiljali predložke v kazenski prostor, zato smo prešli na igro s petimi branilci. Skušali smo zapreti prostor v sredini in biti močnejši v zračnih dvobojih," je izpostavil namero, ki se mu je povsem ponesrečila. Argentina je nadaljevala s premočjo, zmagoviti zadetek pa dosegla prav po dobljenem zračnem dvoboju, ko so Otočani povsem pozabili na Lautara Martineza, tega pa je filigransko zaposlil in našel maestralni Lionel Messi. Tuchlu ni tako pomagalo tudi večje število branilcev. "Odgovornost seveda nosi trener. Ko se stvari ne iztečejo dobro, je vselej lahko reči, kako je bila odločitev napačna."

David Beckham ne bo mogel spremljati rojakov v finalu SP 2026. Foto: Guliverimage

Tako je izostala še ena priložnost, da bi se Anglija uvrstila v finale svetovnega prvenstva. Razočaranje navijačev je bilo ogromno. Kamere so na tribunah ujele tudi zmajevanje z glavo Micka Jaggerja, zlomljeno srce je imel tudi David Beckham, ki se je nemočno držal za glavo. To je bil žalosten večer za Anglijo, Argentina je preprečila evropski finale.