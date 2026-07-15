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Avtor:
R. P.

Sreda,
15. 7. 2026,
19.17

Osveženo pred

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Gianni Infantino FIFA MOK Kirsty Coventry SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Bernd Neuendorf

Sreda, 15. 7. 2026, 19.17

11 minut

Nemška zveza obrnila hrbet predsedniku Fife

Udarec za Fifo! Velesila dala vedeti Infantinu, da ima tega dovolj.

Avtor:
R. P.

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Gianni Infantino | Nemška nogometna zveza ni zadovoljna z delovanjem Giannija Infantina. | Foto Reuters

Nemška nogometna zveza ni zadovoljna z delovanjem Giannija Infantina.

Foto: Reuters

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je po kontroverznem dogajanju na SP 2026 ostal brez podpore ene najvplivnejših nogometnih zvez v Evropi. Nemci so mu jasno dali vedeti, da niso zadovoljni z njegovimi odločitvami.

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Če predsednik Fife Gianni Infantino v tem trenutku uživa podporo številnih zvez iz Afrike, Azije in Južne Amerike, zaradi česar je na dobri poti, da bo spomladi leta 2027 na volilnem kongresu prejel dovolj glasov za nov predsedniški mandat, si je 56-letni Švicar s svojimi dejanji in nekaterimi spornimi odločitvami nakopal ogromno kritik v Evropi.

Gianni Infantino in Donald Trump sta vpletena v "afero Balogun". | Foto: Reuters Gianni Infantino in Donald Trump sta vpletena v "afero Balogun". Foto: Reuters

Po poročanju Bilda mu je hrbet obrnila ena izmed najvplivnejših nogometnih zvez. Nemška krovna organizacija (DFB) ni podprla prvega moža svetovnega nogometa in mu s tem poslala jasno sporočilo, da odnosi med nemško zvezo in Fifo niso več tako idilični kot v preteklosti. Infantino naj bi dokončno izgubil zaupanje po "primeru Balogun", ko so ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu po intervenciji ameriškega predsednika Donalda Trumpa – ta se je nato obrnil na predsednika Fife – kljub prejetemu rdečemu kartonu oprostili prepoved nastopa na tekmi. To je sprožilo kopico kritik po vsem svetu, predsednik nemške zveze Bernd Neuendorf pa je šel še korak dlje in svoje nezadovoljstvo pokazal tako, da se ni podpisal na pismo podpore za kandidaturo Infantina za nov mandat.

Med svetovnim prvenstvom je direktor Fife za Evropo Elkhan Mamadov obiskoval tabore nogometnih zvez evropskih udeležencev in zbiral podpise podpore za kandidaturo Infantina. O tem se bo najverjetneje odločalo 18. marca 2027 v Rabatu. Neuendorf je podpis zavrnil in s tem dal jasno vedeti, da ni zadovoljen z delom predsednika Fife.

FairSquare vložila pritožbo

Kirsty Coventry se bo kot predsednica MOK posvetila tudi pritožbi FairSquare glede Giannija Infantina. | Foto: Reuters Kirsty Coventry se bo kot predsednica MOK posvetila tudi pritožbi FairSquare glede Giannija Infantina. Foto: Reuters To pa še ni vse. Britanska organizacija za človekove pravice FairSquare je pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK), katerega član je zaradi svojega položaja v svetovnem nogometu tudi Infantino, vložila pritožbo zoper Švicarja.

Pritožba mu očita kršitev pravil MOK o politični nevtralnosti zaradi njegovih tesnih vezi z Donaldom Trumpom, vključno s podelitvijo Fifine nagrade za mir in sodelovanjem v Trumpovem svetu za mir.

Predsednica Mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry je napovedala, da se bodo posvetili tudi tej temi, ostaja pa vprašanje, ali bodo trenutne polemike resno vplivale na Infantinov položaj v svetovnem nogometu in na njegovo kandidaturo za nov mandat na čelu Fife. V tem trenutku lahko namreč zaradi ogromne podpore članic, zlasti iz Afrike, Azije in Južne Amerike, računa na več kot zadostno število glasov, potrebnih za pridobitev novega predsedniškega mandata.

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