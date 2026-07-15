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Avtor:
R. P.

Sreda,
15. 7. 2026,
22.09

Osveženo pred

38 minut

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Pierluigi Collina FIFA SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Didier Deschamps Francoska nogometna reprezentanca Španska nogometna reprezentanca

Sreda, 15. 7. 2026, 22.09

38 minut

Pierluigi Collina

Fifa se je hitro odzvala, legendarni Italijan poslal sporočilo Deschampsu

Avtor:
R. P.

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Pierluigi Collina | Pierluigi Collina je potrdl salvadorskega sodnika Ivana Bartona. | Foto Reuters

Pierluigi Collina je potrdl salvadorskega sodnika Ivana Bartona.

Foto: Reuters

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) se je hitro odzvala na ostre kritike francoskega selektorja Didierja Deschampsa, ki se je po porazu v polfinalu SP 2026 proti Španiji (0:2) javno vprašal, ali si je salvadorski sodnik Ivan Barton resnično zaslužil soditi tako pomembno srečanje in je bil kos nalogi. Legendarni italijanski sodnik Pierluigi Collina je v imenu Fife odgovoril nezadovoljnemu Francozu.

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Spomnimo. Francoski selektor Didier Deschamps, ki bo po sobotni tekmi za tretje mesto zapustil vroči stolček pri galskih petelinih, je glede sojenja Ivana Bartona na polfinalni tekmi s Španijo dejal: "Tega ne govorim zato, ker smo izgubili, a … Ali menite, da je bil sodnik na ravni polfinala? To je le vprašanje. Treba je gledati celotno tekmo, ne le odločitve o 11-metrovki. Vendarle pa se ne bom spuščal v podrobnosti," je podal kritiko na račun delivca pravice iz Salvadorja, s tem pa tudi spravil v nehvaležen položaj Fifo, ki ga je delegirala za uvodno polfinalno srečanje na SP 2026.

Didier Deschamps je hitro prejel odgovor na svoje vprašanje. | Foto: Reuters Didier Deschamps je hitro prejel odgovor na svoje vprašanje. Foto: Reuters

Odziv Fife je sledil hitro, v manj kot 24 urah. Predsednik sodniške komisije Fife Pierluigi Collina se je postavil v bran salvadorskemu sodniku in sporočil: "Na pripombo Didierja Deschampsa, ki je podvomil o tem, ali je bil sodnik na ravni, primerni za polfinale, je stališče Fife jasno. Da, vsekakor je bil. Naši sodniki spadajo v svetovni razred," se je Collina postavil na stran delivcev pravice, ki sodijo na letošnjem mundialu.

Za zdaj še ni jasno, kdo bo delil pravico na zadnjih dveh tekmah SP 2026. Na sobotni tekmi za 3. mesto in nedeljskem finalu. Med kandidati ostaja tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić.

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