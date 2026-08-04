Vladimir Petković ni več selektor Alžirije

Alžirska nogometna zveza je v ponedeljek zvečer sporočila, da se je sporazumno razšla s selektorjem moške reprezentance Vladimirjem Petkovićem in njegovim strokovnim štabom.

Alžirska zveza ni navedla razlogov za prekinitev pogodbe z 62-letnim švicarskim strokovnjakom, ki je "puščavske lisice" vodil od leta 2024. V Sarajevu rojeni Petković je tik pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi sicer podaljšal pogodbo z alžirsko zvezo do julija 2028.

Pod njegovim vodstvom se je Alžirija po 12 letih uvrstila na letošnji mundial. V skupini z Argentino, Avstrijo in Jordanijo je osvojila tretje mesto, a se je prebila v šestnajstino finala, kjer je bila od nje boljša Švica z 2:0.

Petković je bil med letoma 2014 in 2021 prav selektor Švice, na klubski sceni pa je vodil Young Boys, Lugano in Sion, turški Samsunspor, italijanski Lazio in francoski Bordeaux.

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