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Avtor:
STA

Torek,
4. 8. 2026,
7.25

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Vladimir Petković Alžirija

Torek, 4. 8. 2026, 7.25

1 ura, 21 minut

Vladimir Petković ni več selektor Alžirije

Avtor:
STA

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Vladimir Petković | Vladimir Petković ni več selektor alžirske izbrane vrste. | Foto Reuters

Vladimir Petković ni več selektor alžirske izbrane vrste.

Foto: Reuters

Alžirska nogometna zveza je v ponedeljek zvečer sporočila, da se je sporazumno razšla s selektorjem moške reprezentance Vladimirjem Petkovićem in njegovim strokovnim štabom.

Alžirska zveza ni navedla razlogov za prekinitev pogodbe z 62-letnim švicarskim strokovnjakom, ki je "puščavske lisice" vodil od leta 2024. V Sarajevu rojeni Petković je tik pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi sicer podaljšal pogodbo z alžirsko zvezo do julija 2028.

Pod njegovim vodstvom se je Alžirija po 12 letih uvrstila na letošnji mundial. V skupini z Argentino, Avstrijo in Jordanijo je osvojila tretje mesto, a se je prebila v šestnajstino finala, kjer je bila od nje boljša Švica z 2:0.

Petković je bil med letoma 2014 in 2021 prav selektor Švice, na klubski sceni pa je vodil Young Boys, Lugano in Sion, turški Samsunspor, italijanski Lazio in francoski Bordeaux.

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