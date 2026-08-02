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Avtor:
STA

Nedelja,
2. 8. 2026,
17.45

Osveženo pred

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Kerim Alejbegović Juventus Bayer Leverkusen serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva nogometna tržnica Randal Kolo Muani

Nedelja, 2. 8. 2026, 17.45

1 ura, 25 minut

Nogometna tržnica, 2. avgust

Reprezentant BiH prestopil v Juventus

Avtor:
STA

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Kerim Alejbegović | Kerim Alejbegović | Foto Guliverimage

Kerim Alejbegović

Foto: Guliverimage

Italijanski prvoligaš Juventus je v svoje vrste zvabil Kerima Alajbegovića. Za 18-letnega napadalno usmerjenega igralca, ki je podpisal petletno pogodbo, so Torinčani Bayerju iz Leverkusna odšteli 30 milijonov evrov in nekaj bonusov.

Kerim Alajbegović je nekaj svojega talenta pokazal tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v dresu Bosne in Hercegovine, za katero je doslej zbral 11 nastopov.

Mladenič je kariero začel v akademiji Kölna, mesta, v katerem je rojen, leta 2021 pa se je preselil v Leverkusen. Ta ga je lani prodal Salzburgu, a nato izkoristil pravico odkupa za osem milijonov evrov.

Alajbegović za člansko ekipo Bayerja ni zaigral, pri Juventusu pa so mu po poročanju nemške tiskovne agencije obljubili mesto v začetni enajsterici.

Torinska ekipa pa je dobila še eno okrepitev, starega znanca, napadalca Randala Kola Muanija. Francoz je za staro damo kot posojen igralec Paris Saint-Germaina igral že v drugem delu sezone 2024/25.

Prejšnjo sezono je bil posojen Tottenhamu, zdaj pa ga je torinski klub dokončno odkupil od Parižanov. Italijani so po poročanju Tuttomercatoweba zanj odšteli 38 milijonov evrov, 12 milijonov bodo lahko nanesli še dodatki. Tudi Kolo Muani je podpisal petletno pogodbo.

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