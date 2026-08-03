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Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
17.14

Osveženo pred

4 minute

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nogometna tržnica poletni prestopni rok Arsenal Real Madrid Vinicius Junior Bruno Guimaraes Newcastle United Schalke Edin Džeko

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 17.14

4 minute

Nogometna tržnica, 3. avgust

Poletna bomba iz Londona, Arsenal misli resno!

Avtor:
R. P.

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Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Real Madrid) | Se Vinicius Junior poslavlja od Reala, pri katerem je v napadu sodeloval s Kylianom Mbappejem? | Foto Guliverimage

Se Vinicius Junior poslavlja od Reala, pri katerem je v napadu sodeloval s Kylianom Mbappejem?

Foto: Guliverimage

Dogajanje na svetovni nogometni tržnici je zelo vroče. Arsenal se zelo resno zanima za dva brazilska reprezentanta. To sta Vinicius Junior (Real Madrid) in Bruno Guimaraes (Newcastle), za katera bi moral odšteti ogromno denarja. Zgolj za napadalca Reala bi morali topničarji odšteti vsaj 150 milijonov evrov, s čimer bi poskrbeli za rekordni nakup v zgodovini britanskih klubov. Izkušeni zvezdnik BiH Edin Džeko se je odločil, da bo tudi v prihodnji sezoni nosil dres Schalkeja, s katerim bo nastopil v bundesligi.

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Za eno največjih zgodb letošnjega nogometnega poletja bi lahko poskrbela selitev Viniciusa Juniorja iz Madrida v London. Brazilski zvezdnik, znan po nespornem znanju in izjemnih zadetkih, a tudi kontroverznem obnašanju, polnem provokacij in statusa žrtve pogostih rasističnih zbadljivk, odlaša s podaljšanjem pogodbe belim baletnikom. Z Realom ga veže pogodba do leta 2027, pri španskem velikanu pa se zavedajo, da to poletje, če Brazilec ne bo našel skupnega jezika z vodstvom kluba in novim trenerjem Josejem Mourinhom, s katerim naj bi v kratkem opravil sestanek, predstavlja še zadnji vlak za prodajo, s katero bi lahko zaslužili veliko denarja.

Vinicius Junior je na SP 2026 dosegel štiri zadetke, a se z Brazilijo poslovil že v osmini finala, ko je izgubil proti Norveški (1:2). | Foto: Reuters Vinicius Junior je na SP 2026 dosegel štiri zadetke, a se z Brazilijo poslovil že v osmini finala, ko je izgubil proti Norveški (1:2). Foto: Reuters

Vinicius spada v krog najboljših in najdražjih napadalcev na svetu, zanj pa se resno zanima londonski Arsenal. Topničarji želijo zadržati status najboljšega kluba na Otoku, hkrati pa loviti še evropski naslov. Vinicius dobro ve, kako je biti junak finala lige prvakov. Bo to skušal postati v dresu Londončanov? Španski športni dnevnik As tako poroča, kako se je trener Mikel Arteta resno ogrel za 26-letnega Brazilca, topničarji pa so pripravljeni Realu plačati 150 milijonov evrov. Če bi bil sklenjen posel, bi bil to največji prestop ne le v zgodovini Arsenala, ampak celotnega angleškega klubskega nogometa. Za zdaj velja za najdražji prestop Arsenala Declan Rice, za katerega so topničarji plačali West Hamu 116 milijonov evrov.

Arsenal pa se zanima tudi za Bruna Guimaraesa (Newcastle), za katerega bi tudi moral seči globoko v denarnico. Na Otoku se omenja, da bi moral plačati srakam za Brazilca vsaj 100 milijonov evrov.

Bosanski diamant ostaja v Gelsenkirchnu

Legendarnio zvezdnik in kapetan reprezentance BiH Edin Džeko bo za Schalke igral tudi v sezoni 2026/27, je na klubski spletni strani zapisal povratnik v elitno nemško ligo iz Gelsenkirchna.

Štiridesetletni Džeko se je Schalkeju pridružil v začetku letošnjega leta in odigral ključno vlogo pri vrnitvi v elitno bundesligo, potem ko je na enajstih tekmah dosegel po šest golov in podaj.

Džeko je nastopil na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. "Bosanski diamant", kot ga kličejo v domovini, je skupno za BiH odigral 151 tekem in dosegel 73 golov.

V dolgoletni karieri je v Nemčiji igral tudi za Wolfsburg, v Angliji za Manchester City, v Italiji za Romo, Inter Milano in Fiorentino, v Turčiji za Fenerbahče, na začetku kariere pa je po odhodu iz sarajevskega Željezničarja igral še za češke Teplice.

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nogometna tržnica poletni prestopni rok Arsenal Real Madrid Vinicius Junior Bruno Guimaraes Newcastle United Schalke Edin Džeko
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