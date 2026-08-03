"Že tri leta brez menstruacije." Nosilka pikčaste majice razkrila visoko ceno vrhunskega kolesarstva.

24-letna francoska kolesarka Océane Mahé, ki je po dveh etapah ženske Dirke po Franciji vodilna v posebnem seštevku za pikčasto majico, je že pred začetkom največje ženske kolesarske preizkušnje v sezoni odkrito spregovorila o posledicah, ki jih je na njenem telesu pustil vrhunski šport. Razkrila je, da je že tri leta brez menstruacije, in s tem opozorila na problematiko relativnega pomanjkanja energije v športu oziroma RED-S, o kateri se v ženskem kolesarstvu govori vse glasneje.

Pri športnicah, ki daljše obdobje zaužijejo premalo energije glede na količino treninga in tekmovanj, se lahko razvije RED-S – relativno pomanjkanje energije v športu. Gre za stanje, pri katerem telesu zmanjka energije za normalno delovanje, saj jo večino porabi za trening, regeneracijo in tekmovanja.

Ena najočitnejših posledic je lahko izguba menstruacije, vendar je težava precej obsežnejša. RED-S lahko vpliva tudi na hormonsko ravnovesje, zdravje kosti, imunski sistem, presnovo, srčno-žilni sistem, razpoloženje, regeneracijo in športno zmogljivost.

Francoska kolesarka Océane Mahé, članica ekipe Ma Petite Entreprise, je po občutni izgubi telesne teže ostala brez menstruacije.

"To ni nujno dobra novica, vendar vemo, da kot vrhunske športnice svoje telo zelo obremenjujemo. Porabljamo svoje zaloge in moj hormonski sistem se je žal pred nekaj več kot tremi leti odločil, da bo prešel v stanje pripravljenosti," je opisala.

Njene besede so novo opozorilo, da odsotnost menstruacije pri vrhunskih športnicah ni dokaz odlične pripravljenosti ali običajna posledica treninga, temveč lahko pomeni, da telo nima dovolj energije za svoje osnovne funkcije.

Profesionalna kolesarka, ki zasluži 1.550 evrov na mesec

Mahéjeva se ob zdravstvenih izzivih srečuje tudi s finančno negotovostjo. Potem ko je ob koncu sezone 2025 ugasnila ekipa Arkéa-B&B Hôtels, je novo priložnost dobila v ekipi Ma Petite Entreprise, posebnem projektu, ki ga finančno podpira več sto podjetnikov.

Čeprav tekmuje na najvišji ravni in nastopa na največji dirki ženskega kolesarstva, njen mesečni dohodek ostaja skromen.

"Letos je moja plača le nekoliko višja od francoske minimalne plače. Na mesec zaslužim natanko 1.550 evrov," je razkrila.

Pri plačevanju življenjskih stroškov ji še vedno pomagajo starši, dodaten prihodek pa si zagotavlja z inženirsko prakso.

"Starši mi še vedno nekoliko pomagajo, predvsem pri plačevanju najemnine. Ker opravljam inženirsko prakso v podjetju, dobivam tudi nadomestilo, kar mi prinese nekaj dodatnega denarja in nekoliko olajša položaj."

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