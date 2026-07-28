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Avtorji:
Ž. L., STA

Torek,
28. 7. 2026,
13.36

Osveženo pred

34 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Michael Olise Bayern München Real Madrid Bundesliga La Liga Kylian Mbappe Kylian Mbappe

Torek, 28. 7. 2026, 13.36

34 minut

Francoz ostaja na Bavarskem

V Madrid tudi Olise? Direktor Bayerna razkril, kaj se dogaja.

Avtorji:
Ž. L., STA

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Michael Olise | Foto Reuters

Foto: Reuters

Izvršni direktor münchenskega Bayerna Jan-Christian Dreesen je zavrnil ugibanja, ki so Michaela Oliseja povezovala s prestopom v Real iz Madrida. Poudaril je, da francoski krilni napadalec "seveda ostaja pri bavarskem klubu", ki je osvojil naslov prvaka v bundesligi in nemškem pokalu

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Jan-Christian Dreesen je na dogodku münchenskega kluba novinarjev dejal, da s strani Reala ni bilo nikakršnega povpraševanja. Predstavniki Bayerna so že pred tem večkrat poudarili, da Michael Olise ni naprodaj.

Ugibanja so se pojavila med nedavnim svetovnim prvenstvom; nekatera poročanja so namigovala, da si Olise želi prestopa in da je o tem povprašal svoja reprezentančna soigralca Kyliana Mbappeja in Aureliena Tchouamenija, ki igrata za španskega velikana. Dreesen je dejal, da je "presenetljivo, kaj vse se lahko razširi, posebej če poznaš resnico".

Olise je v München prišel leta 2024 in ima sklenjeno pogodbo do leta 2029, ki pa po poročanju medijev ne vsebuje odkupne klavzule. Iz angleškega Crystal Palacea je prišel za 55 milijonov evrov, njegova vrednost pa se je zdaj skoraj potrojila na 150 milijonov evrov.

Trenutno še na počitnicah

V Münchnu je navdušil z 32 goli in 46 podajami na 107 tekmah za Bayern. Na svetovnem prvenstvu je v dresu Francije prispeval sedem podaj.

Olise je trenutno na počitnicah in se, tako kot njegov francoski soigralec Dayot Upamecano in angleški kapetan Harry Kane, v Bayern ne bo vrnil pred koncem azijske turneje, ki traja do 8. avgusta.

Bayern bo sezono začel 22. avgusta s tekmo za nemški superpokal proti Borussii Dortmund. Prva tekma v bundesligi ga čaka šest dni pozneje proti Stuttgartu.

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