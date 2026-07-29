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Avtor:
R. P.

Sreda,
29. 7. 2026,
11.48

Osveženo pred

1 ura, 34 minut

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Natisni članek
nogometna tržnica Andres Vombergar Aldosivi poletni prestopni rok

Sreda, 29. 7. 2026, 11.48

1 ura, 34 minut

Nogometna tržnica, 29. julij

Andres Vombergar se vrača!

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Andres Vombergar | Andres Vombergar je v Argentini nazadnje zastopal barve San Lorenza. | Foto Guliverimage

Andres Vombergar je v Argentini nazadnje zastopal barve San Lorenza.

Foto: Guliverimage

Občasni slovenski nogometni reprezentant Andres Vombergar je po polletnem premoru z nogometnih igrišč našel novega delodajalca. Nekdanji napadalec Olimpije in San Lorenza ostaja v Argentini, kjer bo naslednjih 18 mesecev nosil dres prvoligaškega kluba Aldosivi.

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Izkušeni Argentinski Slovenec Andres Vombergar je na novega delodajalca čakal vse od začetka leta, ko se je poslovil od argentinskega prvoligaškega kluba San Lorenzo. Kariero, v kateri se je dokazoval na različnih celinah ter na najvišji klubski ravni zaigral tako v Sloveniji, Rusiji, Mehiki, ZAE kot tudi Argentini, bo tako nadaljeval v domovini tanga in aktualnih svetovnih podprvakov.

Sklenil je 18-mesečno pogodbo z prvoligašem Aldosivijem, ki prihaja iz Mar del Plate. Pri 31 letih je tako prejel novo priložnost za dokazovanje v elitnem argentinskem prvenstvu.

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