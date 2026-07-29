Andres Vombergar se vrača!

Občasni slovenski nogometni reprezentant Andres Vombergar je po polletnem premoru z nogometnih igrišč našel novega delodajalca. Nekdanji napadalec Olimpije in San Lorenza ostaja v Argentini, kjer bo naslednjih 18 mesecev nosil dres prvoligaškega kluba Aldosivi.

Izkušeni Argentinski Slovenec Andres Vombergar je na novega delodajalca čakal vse od začetka leta, ko se je poslovil od argentinskega prvoligaškega kluba San Lorenzo. Kariero, v kateri se je dokazoval na različnih celinah ter na najvišji klubski ravni zaigral tako v Sloveniji, Rusiji, Mehiki, ZAE kot tudi Argentini, bo tako nadaljeval v domovini tanga in aktualnih svetovnih podprvakov.

#LigaProfesional 🏆⚽️🇦🇷



✅️📝 El delantero Andrés Vombergar 🇸🇮 es nuevo jugador de Aldosivi 🟨🟩. Se encontraba libre . Su último club fue San Lorenzo 🟥🟦



📷 @clubaldosivi pic.twitter.com/uneAHFdieO — Emmanuel Roman ⭐⭐⭐🇦🇷 (@EmmanuelRoman92) July 29, 2026

Sklenil je 18-mesečno pogodbo z prvoligašem Aldosivijem, ki prihaja iz Mar del Plate. Pri 31 letih je tako prejel novo priložnost za dokazovanje v elitnem argentinskem prvenstvu.