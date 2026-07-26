Slovenska nogometna reprezentantka Naja Poje Mihelič ostaja na Apeninskem polotoku, a bo v sezoni 2026/26 nosila nov dres. Devetnajstletna zvezna igralka je iz Sassuola prestopila v Inter, ki jo je nato posodil Napoliju.

Milanski Inter je z nadarjeno slovensko igralko sklenil pogodbo do 30. junija 2029. Naja Poje Mihelič se bo po podpisu dolgoročne pogodbe z milanskim klubom preselila v Neapelj, kjer bo v prihodnji sezoni kot posojena igralka Interja branila barve Napoli Women.

Pri Napoli Women so potrdili prihod sedemkratne slovenske reprezentantke in zapisali, da je prišla Slovenka, rojena leta 2006, v mesto pod Vezuvom kot posojena nogometašica Interja, ki jo je odkupil po treh sezonah v Sassuolu.

Za Sassuolo je igrala od leta 2024, zdaj pa se kot posojena članica Interja seli k Napoliju. Foto: Guliverimage

Poje Mihelič igra v Italiji vse od začetka leta 2024. Pred odhodom v Italijo je igrala za Krim in ŽNK Radomlje, v dresu Slovenije pa je nastopala za mlajše reprezentančne selekcije ter se nato prebila tudi v člansko izbrano vrsto.