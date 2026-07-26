Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Nedelja,
26. 7. 2026,
19.18

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Naja Poje Mihelič Napoli Inter slovenska ženska nogometna reprezentanca poletni prestopni rok nogometna tržnica

Nedelja, 26. 7. 2026, 19.18

1 ura, 4 minute

Naja Poje Mihelič se je preselila v Neapelj

Slovenska nogometašica Naja Poje Mihelič podpisala za Inter, a se seli v Neapelj

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Naja Poje Mihelič | Naja Poje Mihelič je za slovensko reprezentanco zbrala sedem nastopov. | Foto Guliverimage

Naja Poje Mihelič je za slovensko reprezentanco zbrala sedem nastopov.

Foto: Guliverimage

Slovenska nogometna reprezentantka Naja Poje Mihelič ostaja na Apeninskem polotoku, a bo v sezoni 2026/26 nosila nov dres. Devetnajstletna zvezna igralka je iz Sassuola prestopila v Inter, ki jo je nato posodil Napoliju.

Milanski Inter je z nadarjeno slovensko igralko sklenil pogodbo do 30. junija 2029. Naja Poje Mihelič se bo po podpisu dolgoročne pogodbe z milanskim klubom preselila v Neapelj, kjer bo v prihodnji sezoni kot posojena igralka Interja branila barve Napoli Women.

Pri Napoli Women so potrdili prihod sedemkratne slovenske reprezentantke in zapisali, da je prišla Slovenka, rojena leta 2006, v mesto pod Vezuvom kot posojena nogometašica Interja, ki jo je odkupil po treh sezonah v Sassuolu.

Za Sassuolo je igrala od leta 2024, zdaj pa se kot posojena članica Interja seli k Napoliju. | Foto: Guliverimage Za Sassuolo je igrala od leta 2024, zdaj pa se kot posojena članica Interja seli k Napoliju. Foto: Guliverimage

Poje Mihelič igra v Italiji vse od začetka leta 2024. Pred odhodom v Italijo je igrala za Krim in ŽNK Radomlje, v dresu Slovenije pa je nastopala za mlajše reprezentančne selekcije ter se nato prebila tudi v člansko izbrano vrsto.

Yan Diomande
Sportal Prestopna bomba iz Madrida, Realu je uspelo!
Lee Kang-in
Sportal Velika okrepitev za Oblakov Atletico. Prišel je dvakratni evropski prvak!
Tim Ružnić THUMB
Sportal Slovenski dragulj po stopinjah Šeška, padel je rekord Kopra
Naja Poje Mihelič Napoli Inter slovenska ženska nogometna reprezentanca poletni prestopni rok nogometna tržnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.