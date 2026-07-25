V Kopru si lahko v zadnjem obdobju manejo. Klubu gre odlično v 1. SNL in Evropi, v petek pa je bogati avstrijski velikan Red Bull Salzburg kupil 15-letnega Tima Ružnića. Zanj je odštel 1,4 milijona evrov in podrl klubski rekord kanarčkov, ki toliko ob prodaji posameznega nogometaša v zgodovini še niso zaslužili. Zaslužek Koprčanov pa bi se lahko ob vštetih bonusih še povečal.

Salzburgova nogometna akademija posveča v zadnjih sezonah velik poudarek tudi slovenskim upom. Pred leti je tako za velike denarce kupila takrat 16-letnega Benjamina Šeška, ki je nato zablestel kot meteor, danes pa je najdražji slovenski nogometaš in eden najbolj cenjenih napadalcev v angleškem prvenstvu. Pozneje je v Mozartovo mesto prišel nekdanji up Mure Miha Matjašec, ki je že nabiral izkušnje pri avstrijskem drugoligašu Lieferingu, rezervnem moštvu Salzburga, v tem pripravljalnem obdobju pa debitiral tudi za prvo ekipo rdečih bikov. Star je šele 17 let. K Salzburgu pa se seli še en Slovenec. To je 15-letni Primorec Tim Ružnić.

Zanj so se potegovali številni evropski klubi, sin uspešnega slovenskega agenta in nekdanjega reprezentanta Amirja Ružnića pa se je odločil, da bo šel po stopinjah slovitega rojaka Šeška. Izbral je Salzburg, dokazano valilnico talentov, kjer pravočasno dozori marsikateri nogometni talent. O tem, kako velik potencial je Salzburg prepoznal v mladem Primorcu, priča znesek, katerega je zanj odštel Kopru.

Če je pred tem za rekordno prodajo kanarčkov veljal francoski branilec Ahmed Sidibe, za katerega je Venezia plačala 1,3 milijona evrov, bo zaslužek ob prodaji nadarjenega 15-letnika še višji. Po poročanju Sportkluba je Salzburg odštel Kopru 1,4 milijona evrov, zaslužek pa lahko s prištetimi bonusi, če se bodo uresničili, preseže celo mejo dveh milijonov evrov (2,1 milijona evrov)!

Ružnić bo lahko zaigral v Avstriji šele v začetku prihodnjega leta, ko bo dopolnil 16 let. Do takrat bo lahko še nosil dres Kopra, nato pa se bo pridružil drugoligašu Lieferingu, pri katerem nabirajo izkušnje številni posojeni nogometaši Salzburga. Pred leti je pri tem klubu blestel tudi Benjamin Šeško.