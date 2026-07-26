To bo še vroče! PSG ponuja Liverpoolu zvezdnika za noro število milijonov.

Poletni prestopni rok je po koncu SP 2026 v polnem teku. Po pričakovanjih se največ zvezdnikov povezuje s prihodi na Otok, saj se lahko najboljši angleški klubi pohvalijo s polnimi denarnicami. Liverpool se tako zanima za francoskega zvezdnika Bradleyja Barcolaja, ki ne namerava podaljšati sodelovanja s PSG, Parižani pa naj bi ga bili pripravljeni odstopiti Otočanom za 170 milijonov evrov. Arsenal bi rad v svoje vrste zvabil brazilska reprezentanta Viniciusa Juniorja (Real Madrid) in Bruna Guimaraesa (Newcastle).

Po odmevnih poletnih prestopih na Otoku, angleški reprezentant Morgan Rogers se je iz Aston Ville preselil k Chelseaju, njegov soigralec iz izbrane vrste Elliot Anderson pa iz Nottingham Foresta k Manchester Cityju, bi lahko angleško prvenstvo poskrbelo še za nekaj odmevnih prestopov. Liverpool se tako zanima za francoskega napadalca Bradleyja Barcolaja, ki po poročanju novinarja Bena Jacobsa noče podaljšati zvestobe PSG, ampak zapustiti vrste dvakratnih evropskih prvakov, pri katerih nima zasidranega mesta v začetni enajsterici.

Bradley Barcola je na SP 2026 s Francijo osvojil nehvaležno četrto mesto. Foto: Reuters

Parižani naj bi za 23-letnega napadalca, ki je nedavno blestel s francosko reprezentanco na SP 2026 vse do polfinalne tekme s Španijo, zahtevali kar 170 milijonov evrov, tako da je pred Liverpoolom velika odločitev. To bi bil največji prestop v zgodovini rdečih. Barcolaja, ki je na 152 nastopih za francoskega prvaka dosegel 39 zadetkov in 37 asistenc, sicer veže pogodba s PSG do poletja 2028.

Topničarji se zanimajo za brazilska asa

Na Otok pa bi se lahko poleg francoskega napadalca, ki ima na Parku princev opravka z zelo zahtevno konkurenco, preselil še en nogometni zvezdnik. Brazilec Vinicius Junior še vedno ni našel skupnega jezika z vodstvom Reala glede podaljšanja zvestobe. Zanj se zelo zanima Arsenal.

Vinicius Junior je na SP 2026 dosegel štiri zadetke za Brazilijo. Foto: Reuters

Angleški prvak in finalist lige prvakov ne skriva želje, da bi svoj napad okrepil s 26-letnim Brazilcem, ki opozarja nase tako z vrhunskimi nogometnimi potezami kot tudi kontroverznim obnašanjem. Poleg Viniciusa se topničarji zanimajo tudi za Bruna Guimaraesa, ki pozna dobro otoški klubski nogomet, saj je član Newcastla.

Tako bi se lahko v London preselila dva brazilska reprezentanta in se pridružila trem rojakom, ki uspešno branijo barve Gunnersov. To so trije Gabrieli. Branilec Gabriel Magalhaes ter napadalca Gabriel Martinelli in Gabriel Jesus.