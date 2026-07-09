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Avtor:
R. P.

Četrtek,
9. 7. 2026,
19.02

Osveženo pred

35 minut

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Natisni članek
Vinicius Junior Real Madrid SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu poletni prestopni rok Florentino Perez

Četrtek, 9. 7. 2026, 19.02

35 minut

Kakšna bo usoda Viniciusa Juniorja?

Drama v Madridu, superzvezdnik šokiral vodstvo Reala

Avtor:
R. P.

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Vinicius | Bo Vinicius Junior nadaljeval kariero pri madridskem Realu? | Foto Reuters

Bo Vinicius Junior nadaljeval kariero pri madridskem Realu?

Foto: Reuters

Zvezdniški napadalec Vinicius Junior se po neuspehu na svetovnem prvenstvu, kjer je z Brazilijo nepričakovano izpadel že v osmini finala, vrača v Evropo. Po poročanju španskega novinarja Ramona Alvareza pa obstaja možnost, da klubske kariere ne bo nadaljeval pri Realu, ampak kje drugje, saj se močno zapleta pri pogajanjih o podaljšanju pogodbe. Vodstvo kluba ne skriva razočaranja.

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Po razočaranju na svetovnem prvenstvu, kjer je bil Vinicius Junior ena izmed redkih svetlih točk brazilske reprezentance, a je moral podobno kot soigralci po porazu z Norveško (1:2) pospraviti kovčke in zapustiti ZDA že po dvoboju osmine finala, bi bilo lahko nadaljevanje poletja za 25-letnega Brazilca še kako pestro in turbulentno.

Zapletlo se je pri denarju

Norvežani so v osmini finala Brazilijo premagali z 2:1. Petkratni svetovni prvaki čakajo na nov naslov že vse od leta 2002. | Foto: Reuters Norvežani so v osmini finala Brazilijo premagali z 2:1. Petkratni svetovni prvaki čakajo na nov naslov že vse od leta 2002. Foto: Reuters Z madridskim Realom ima sklenjeno pogodbo do leta 2027. Vodstvo kluba jo želi podaljšati, z igralcem naj bi glede tega že doseglo ustni dogovor, a so nato nastopile težave. Zapletlo se je pri denarju.

Po poročanju španskega novinarja Ramona Alvareza (Abraham Romero) naj zastopniki Viniciusa ne bi spoštovali ustnega dogovora, ampak močno povzdignili pogoje. Plačo Brazilca, ki spada med najboljše napadalce na svetu, a se ga tudi drži sloves nepredvidljivega in občutljivega nogometaša, ki se rad tudi provocira, želijo dvigniti iz zdajšnjih 17 na kar 30 milijonov evrov na leto. Vodstvo Reala vztraja pri prejšnjem dogovoru (20), o katerem pa tabor Viniciusa noče niti slišati. Tako naj bi se odnosi zaostrili, pogajanja o podaljšanju pogodbe pa so povsem zamrla.

Vodstvo kluba je zaradi tega globoko razočarano. Če na tem področju ne bo napredka, ni izključena možnost, da bi Vinicius, za katerega se že dalj časa zanimajo najbogatejši arabski klubi, že to poletje zamenjal delodajalca. Real se namreč zaveda, da bi lahko v tem primeru, če ga ne bo prodal to poletje, ostal brez zaslužka, saj bi lahko Vinicius prihodnje poletje zapustil kraljevi klub brez odškodnine. V prihodnjih tednih velja na to temo pričakovati sestanek na štiri oči med predsednikom Florentinom Perezom in brazilskim superzvezdnikom.

Florentino Perez bo skušal prepričati Viniciusa Juniorja, da ostane pri prvotnih pogojih. | Foto: Guliverimage Florentino Perez bo skušal prepričati Viniciusa Juniorja, da ostane pri prvotnih pogojih. Foto: Guliverimage

Real bo v novo sezono vstopil s trenerskim povratnikom Josejem Mourinhom. Kar zadeva napadalce, je pri belih baletnikih v zadnji sezoni z zadetki izstopal Kylian Mbappe, Brazilec Rodrygo je večji del sezone zaradi poškodbe počival, določene minutaže sta bila deležna tudi Maročan Brahim Diaz in Španec Gonzalo Garcia. V novi sezoni bo konkurenco v napadu zaostrila vrnitev Endricka iz Lyona, postavlja pa se vprašanje, ali bo takrat njegov rojak Vinicius sploh še del kraljevega kluba.  

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