Ko se prihranki seštevajo: kako lahko družina prihrani do 1.776 evrov?

Veliko slovenskih družin pozna naslednji scenarij. Eden izmed družinskih članov na televiziji gleda serijo, drugi na računalniku igra igre, tretji na telefonu brska po družbenih omrežjih, četrti pa se ravno pogovarja prek videoklica. Vsi uporabljajo internet, skoraj vsak ima svoj telefon, ob koncu meseca pa na mizo prispe več računov in vprašanje: ali je vse to res najugodnejša izbira?

Če iščete način, kako zmanjšati družinske stroške za telefone, internet in televizijo, je vredno preveriti družinsko ponudbo Telekoma Slovenije. Foto: Shutterstock

Z več napravami in več uporabniki rastejo tudi stroški, hitreje pa se izgubi pregled nad tem, koliko se ob koncu meseca v resnici nameni za telefone, internet in televizijo. Ste že kdaj poskusili izračunati, koliko vaša družina vsak mesec plača za vse te storitve? Marsikdo ob tem ugotovi, da je skupni strošek precej višji, kot je pričakoval, predvsem zato, ker so storitve razpršene med različne pakete, naprave, ugodnosti in eventuelno tudi med ponudnike.

družinska ponudba Telekoma Slovenije, ki prinaša nov pristop k upravljanju družinskih storitev in bo s svojo preglednostjo, prilagodljivostjo ter številnimi ugodnostmi zagotovo navdušila marsikatero slovensko družino. Prav zato vse več uporabnikov išče enostavnejšo rešitev, takšno, ki omogoča pregled nad vsemi storitvami na enem mestu, hkrati pa prinese tudi občuten prihranek. Temu je namenjena novaTelekoma Slovenije, ki prinaša nov pristop k upravljanju družinskih storitev in bo s svojo preglednostjo, prilagodljivostjo ter številnimi ugodnostmi zagotovo navdušila marsikatero slovensko družino.

Foto: Shutterstock

Družinska ponudba Telekoma Slovenije prinaša prihranke

Telekom Slovenije je posodobil družinsko ponudbo, s katero lahko uporabniki na enem mestu upravljajo digitalno življenje vseh članov gospodinjstva. Združuje mobilne in fiksne storitve ter naprave, s čimer poenostavlja upravljanje, zmanjšuje število računov in uporabnikom prihrani čas.

Posebnost ponudbe je, da ob dodajanju družinskih članov sproti prikazuje skupni prihranek. Z združevanjem mobilnih in fiksnih paketov se namreč povečujejo tako ugodnosti kot tudi prihranki, zato je celoten strošek družinskih storitev preglednejši.

Ko se prihranki seštevajo

Osnova nove ponudbe je načelo večjega prihranka pri hkratni uporabi storitev več družinskih članov. Naročniki ob nakupu izbranega mobitela Samsung in vezavi naprave za 24 mesecev na paketu Naj prejmejo ekskluzivno družinsko ugodnost. Otroški paket SUPR mini ali SUPR najst lahko dvanajst mesecev uporabljajo brez mesečne naročnine. Kombinacija ugodnosti Poveži in prihrani ter akcijskih cen mobilnih in fiksnih paketov učinkovito optimizira stroške. Skupni prihranek posameznega gospodinjstva lahko v obdobju dveh let tako doseže do 1.776,24 evra.

To pa nikakor ni zanemarljiv znesek. Marsikatera družina ga lahko nameni za poletne počitnice, družinske izlete, nove športne dejavnosti otrok ali druge skupne trenutke. Poleg preglednejšega upravljanja storitev na enem mestu ponudba tako prinaša tudi občutno razbremenitev družinskega proračuna.

Foto: Telekom Slovenije

Niste prepričani, katera kombinacija storitev je za vašo družino najugodnejša?

Vsaka družina ima svoje navade in potrebe. Prav zato je Telekom Slovenije razvil naprednega spletnega pomočnika, s katerim si lahko uporabniki sami sestavijo optimalno kombinacijo storitev, prilagojeno svojemu gospodinjstvu. Spletni pomočnik v realnem času pripravi informativno ponudbo ter prikaže izračun možnih prihrankov pri hkratni uporabi storitev več družinskih članov. Tako lahko uporabniki hitro preverijo, katera kombinacija storitev najbolj ustreza njihovim potrebam in koliko lahko z njo prihranijo.

Rešitev je uporabnikom na voljo kadarkoli, poleg enostavnejše izbire pa predstavlja še en korak v digitalizaciji storitev Telekoma Slovenije. Namesto dolgotrajnega primerjanja različnih paketov lahko uporabniki na enem mestu pregledno sestavijo ponudbo za celotno družino in že v nekaj klikih dobijo vpogled v možne prihranke.

Hitro, pregledno, enostavno: po meri vaše družine Družinsko življenje je dovolj dinamično že samo po sebi. Zato je dobro, da so vsaj digitalne storitve urejene preprosto, pregledno in na enem mestu. Nova družinska ponudba Telekoma Slovenije omogoča prav to: manj zapletenega usklajevanja različnih paketov in računov, več preglednosti ter možnost občutnega prihranka za celotno gospodinjstvo. Če razmišljate o novem telefonu, urejate prvi mobilni paket za otroka ali želite mobilne storitve, internet in televizijo združiti pri enem ponudniku, je vredno preveriti, kakšne ugodnosti lahko izkoristi prav vaša družina. Več informacij in spletni pomočnik za izračun prihranka sta na voljo tukaj.

* Prihranek 1776,24 evra

Skupni prihranek do 1.776,24 EUR je izračunan za obdobje 24 mesecev za dva paketa Naj C, paket SUPR najst, paket SUPR mini in fiksni paket NEO C. Razlika med redno ceno paketa Naj C (28,99 EUR/mesec) in akcijsko ceno (10,99 EUR/mesec) znaša 18 EUR mesečno. Ta vključuje 5 EUR popusta iz ugodnosti Poveži in prihrani ter 13 EUR popusta iz akcijske ponudbe. Razlika med redno ceno fiksnega paketa NEO C (63 EUR/mesec) in akcijsko ceno (32,99 EUR/mesec) znaša 30,01 EUR popusta. V obdobju 24 mesecev to predstavlja 1.584,24 EUR popusta. Dodatno je upoštevan paket SUPR najst brez naročnine za 12 mesecev, kar predstavlja 132 EUR prihranka. Dodatno je upoštevan paket SUPR mini brez naročnine za 12 mesecev, kar predstavlja 60 EUR prihranka. Pogoj za pridobitev akcijske ugodnosti je vezava naročnika za 24 mesecev s paketi Naj z izbranim mobitelom Samsung. Za podrobnejše informacije preverite Prodajno ponudbo in informacije pred sklenitvijo paketov Naj ter Prodajno ponudbo in informacije pred sklenitvijo fiksnih paketov NEO. Telekom Slovenije, d.d., si pridružuje pravico do sprememb cen in pogojev, v času vezave pa se višina popusta ne bo spreminjala. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij obiščite Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana.