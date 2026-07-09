Ministrstvo v škripcih: ukinjajo sofinanciranje, študentsko delo, prodajajo avtomobile #video

"Po pregledu finančnega stanja v proračunu ministrstva smo ugotovili, da nam zaradi povečane porabe predhodnega vodstva ministrstva za kulturo po vseh trenutnih podatkih manjka 8,9 milijona evrov za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta," so sporočili z ministrstva za kulturo pod vodstvom ministrice Ignacije Frdl Jarc. Zaradi tega bodo morali začasno ustaviti nekatere postopke financiranja in uvesti dodatne varčevalne ukrepe. Na potezo ministrstva se je odzvala nekdanja kulturna ministrica Asta Vrečko, ki meni, da gre za politično in ne tehnično odločitev, za obračun SDS s kulturo. V Levici bodo zahtevali sklic odbora za kulturo.

Na ministrstvu navajajo, da so največji manko ugotovili na postavki za samozaposlene v kulturi, in sicer 3,9 milijona evrov do konca leta. Znotraj služb ministrstva so zato prekinili študentsko delo na ministrstvu, uvedli učinkovitejšo organizacijo dela in novo sistemizacijo, varčevanje pri materialnih stroških ministrstva, odprodali pa so tudi službena vozila.

Ignacija Fridl Jarc: Zavračam, da gre za politično obračunavanje

"Odločno zanikam, da gre za politično obračunavanje s katerimkoli kulturnim subjektom. Gre samo za ugotovitev stanja, v katerem je ministrstvo. Podatki, ki smo jih preiskali, se ne ujemajo s tistimi, ko smo jih prejeli ob primopredaji," je dejala ministrica Ignacija Fridl Jarc.

"Gre za stanje, na katero so finančniki opozarjali v času ministrovanja Aste Vrečko. Gre za odgovorno ravnanje s financami v proračunu, v katerega prispevajo državljani Republike Slovenije. Ugotovili smo, da v finančnem načrtu primanjkuje 8,9 milijona evrov. Najbolj skrb vzbujajoče je, da nam 3,9 milijona primanjkuje na področju samostojnih ustvarjalcev na področju kulture," je dejala ministrica in pozvala: "Prosim, sporočite nam, komu naj bi bilo ustavljeno financiranje."

Povedala je tudi, da zdaj plačujejo samo enega državnega sekretarja na ministrstvu, ne dveh.

Spomnimo.

16. februarja 2026 je vodja Službe za proračun in finance @mk_gov_si v obvestilu zaposlenim in v vednost ministrici @AstaVrecko glede realizacije proračuna za 2026 zapisala:



“Obenem vljudno prosim za povečano pozornost pri izvajanju razpisov, pozivov, dodeljevanju… https://t.co/sJ3SPG2XN5 pic.twitter.com/0yhPxWQSPq — Jelka Godec (@jelka_godec) July 8, 2026

Ustavili bodo odprte postopke razpisov za sofinanciranje kulturnih projektov

"Žal pa bo zaradi zagotavljanja financiranja treba poseči tudi po zelo neljubih in nepričakovanih ukrepih, ki so posledica pretiranega trošenja prejšnjega vodstva ministrstva," so zapisali.

Tako bodo, kot napovedujejo, ustavili odprte postopke razpisov in pozivov za sofinanciranje kulturnih projektov, zmanjšali sredstva za investicije v javnih zavodih ter zamaknili kohezijske projekte v prihodnja leta zaradi nezmožnosti zagotavljanja lastnega deleža iz integralnih sredstev ministrstva.

Ob tem ministrstvo opozarja, da so postopki javnih razpisov in pozivov med seboj različni. Nekateri so že končani s sklenjenimi pogodbami, drugi so še v teku in odločbe še niso bile izdane. Nadaljnje ravnanje bo zato odvisno od pravnega in dejanskega stanja posameznega postopka ter od razpoložljivih proračunskih sredstev po sprejetju rebalansa. Upravičenci, prijavitelji in drugi deležniki bodo o nadaljnjih korakih obveščeni glede na stanje posameznega postopka in po sprejetju rebalansa proračuna.

Gre za začasne ukrepe

Poudarjajo sicer, da gre za začasne ukrepe, katerih namen je preprečiti prevzemanje novih finančnih obveznosti brez zagotovljenega proračunskega kritja. Po sprejetju rebalansa proračuna Republike Slovenije nameravajo ponovno oceniti razpoložljiva sredstva ter sprejeti nadaljnje odločitve v skladu z veljavno zakonodajo in sprejetimi proračunskimi okviri.

"Cilj vseh začasnih ukrepov je zagotoviti zakonito, odgovorno in finančno vzdržno upravljanje javnih sredstev ter ustvariti pogoje za preglednejše in dolgoročno vzdržno financiranje kulturnega sektorja," so dodali.

Odzvala se je nekdanja kulturna ministrica: Gre za obračun, za politično odločitev

Na napovedi in ukrepe ministrstva se je odzvala nekdanja kulturna ministrica Asta Vrečko, ki meni, da gre za politično in ne tehnično odločitev, za obračun SDS s kulturo. V Levici so napovedali sklic odbora za kulturo.

"Ustvarjalke in ustvarjalci po celi Sloveniji so včeraj dobivali sporočila, da ne smejo izdajati zahtevkov za že odobrene pogodbe ali izdane odločbe. Tovrstna praksa je nesprejemljiva, kaže na to, da se želi ponovno disciplinirati del kulture. Med njimi so bili društva, mediji, kulturne organizacije. Vračamo se v obdobje obvladovanja kulture s strani SDS, ki je bilo sovražno nastrojeno proti kulturi," je v izjavi dejala Asta Vrečko.

"Izgovor, da ni sredstev, je prozoren. Vsi razpisi, ki so bili objavljeni, imajo zagotovljena popolnoma vsa sredstva. Nesprejemljivo je, da bi si država dovolila, da teh sredstev ne izplača. Gre za revanšističen trenutek proti ustvarjalcem in tudi prejšnji vladi. Nerazumljivo je, da se resor kulture vodi na takšen način. To pomeni manj delavnic, manj predstav, manj predstav za otroke, manj celotnega kulturnega dogajanja po vsej Sloveniji. To organizatorje spravlja v finančno stisko. Proračun je živ mehanizem. Sredstev je dovolj in pri kulturi se ne sme varčevati. Žalosti me, da nadaljujejo to prakso. To razumem kot jasen pritisk. V Levici bomo zahtevali sklic odbora za kulturo," je napovedala nekdanja ministrica Asta Vrečko in sklenila, da bodo posledice takšnih ukrepov nepopravljive.