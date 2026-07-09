Velik udarec za Anglijo! Nič od "novega Baloguna", Fifa mu je naložila hudo kazen.

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je angleškemu reprezentantu Jarellu Quansahu naložila dve tekmi prepovedi igranja zaradi rdečega kartona, ki ga je dobil na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva proti Mehiki v Ciudad de Mexicu (3:2). Če so Otočani verjeli, da bi mu lahko Fifa podobno kot ZDA v "primeru Balogun" pogledala skozi prste, pa so doživeli veliko razočaranje.

Igralec Bayerja iz Leverkusna je rdeči karton dobil po pregledu Vara zaradi naleta na Jesusa Gallarda v drugem polčasu. Po pravilih Fife igralci dobijo prepoved dveh tekem za resen prekršek.

Angleška zveza FA je iskala možnosti za pritožbo, a je Fifa sporočila, da bo Jarell Quansah moral takoj prestati dve tekmi kazni, tako da ga ne bo na sobotni četrtfinalni tekmi proti Norveški v Miamiju, niti v morebitnem polfinalu, kjer bi Angleže v primeru pozitivnega rezultata proti vikingom čakal boljši iz četrtfinalnega spopada med Argentino in Švico.

Če bo hotel Jarell Quansah še zaigrati na tem prvenstvu, se bodo morali trije levi prebiti v finale. Foto: Reuters

Če bi želel Quansah še zaigrati na tem mundialu, bi se morali tako trije levi uvrstiti v veliki finale. Selektor Thomas Tuchel se je po izreku te kazni znašel v dodatnih težavah, saj je izgubil pomembnega člena, ki bi lahko zakrpal vrzeli na desni strani angleške obrambe. Ta je še pred začetkom SP 2026 zaradi poškodbe izgubila Tina Livramenta, nato pa še Reecea Jamesa. Quansah, ki običajno za svoj klub igra kot srednji branilec, je na Mehiki nadomaščel odsotne in zaigral na desni strani angleške obrambe.