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Avtorji:
A. T. K., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
8.50

Osveženo pred

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Belgija pritožba SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Četrtek, 9. 7. 2026, 8.50

5 minut

Belgijci s pritožbo dosegli selitev na boljše igrišče

Avtorji:
A. T. K., STA

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objekt kluba Los Angeles Galaxy | Belgijci bodo po pritožbi trenirali v objektih kluba Los Angeles Galaxy. | Foto Guliverimage

Belgijci bodo po pritožbi trenirali v objektih kluba Los Angeles Galaxy.

Foto: Guliverimage

Belgijska nogometna reprezentanca ima na svetovnem prvenstvu v Kanadi, ZDA in Mehiki nove težave. Krovna zveza RBFA meni, da so pogoji za trening pred četrtfinalom neustrezni, zato je vložila novo pritožbo. Pri mednarodni zvezi Fifi so hitro ukrepali, lastniki igrišča pa so osupli.

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Belgijska reprezentanca še naprej izpostavlja neustrezno obravnavo gostiteljev svetovnega prvenstva Američanov. Po zmagi s 4:1 nad ZDA - tekma je potekala v senci polemik zaradi razveljavitve kazni prepovedi nastopanja za ameriškega napadalca Folarina Baloguna - so Belgijci vložili novo uradno pritožbo.

Nacionalna zveza RBFA je sporočila, da vadbeni objekt, ki so jim ga prireditelji sprva dodelili za priprave na četrtfinalno tekmo SP proti Španiji, ni izpolnjeval "minimalnih standardov, potrebnih za naše treninge".

Namesto v kampusu treningi v objektih kluba Los Angeles Galaxy

Krovna mednarodna zveza Fifa se je na pritožbo odzvala tako, da je Belgijcem zdaj dovolila trenirati v objektih kluba Los Angeles Galaxy iz lige MLS, namesto da bi vadili v kampusu univerze Loyola Marymount, kot je bilo sprva predvideno.

Univerza, ki se nahaja v kalifornijski metropoli, je nad odločitvijo izrazila začudenje. "Naše igrišče je v odličnem stanju in so ga že uporabljale številne profesionalne športne ekipe - njegova uporaba pa je načrtovana tudi za to poletje," so za Athletic povedali predstavniki univerze.

Thibaut Courtois | Foto: Guliverimage Thibaut Courtois Foto: Guliverimage

Belgijci samozavest črpajo iz preteklosti

Belgijska reprezentanca pred četrtfinalnim obračunom z velikimi favoriti Španci sicer črpa samozavest iz preteklosti. Vratar Thibaut Courtois se je spomnil nepričakovane zmage nad Brazilijo pred osmimi leti (2:1), ko so si Belgijci zagotovili prvi nastop v polfinalu po 32 letih.

"Bili so favoriti in morda so imeli več individualne kakovosti," je dejal vratar madridskega Reala in potegnil vzporednice s prihajajočo tekmo. "A menim, da smo zdaj odlična ekipa in da se lahko enakovredno borimo."

Courtois je izpostavil tudi tesno zmago proti Senegalu v prejšnjem krogu, ko je Belgiji uspelo nadoknaditi zaostanek z 0:2.

"To je pokazalo našo sposobnost, da verjamemo vase vse do konca, kar je na svetovnem prvenstvu velika prednost. Najpomembneje je zmagovati. Lepo je sicer igrati dobro, a šteje le zmaga," je še dejal.

Španija je sicer edina reprezentanca na tem mundialu, ki še ni prejela gola.

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