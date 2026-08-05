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Avtorji:
J. L., STA

Sreda,
5. 8. 2026,
17.54

Osveženo pred

59 minut

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Natisni članek
Oscar Onley Dirka po Burgosu

Sreda, 5. 8. 2026, 17.54

59 minut

Dirka po Burgosu, 2. etapa

Onley prvič zmagal v dresu Ineosa

Avtorji:
J. L., STA

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Oscar Onley | Oscart Onley se je razveselil zmage. | Foto Guliverimage

Oscart Onley se je razveselil zmage.

Foto: Guliverimage

V drugi etapi kolesarske dirke po Burgosu so na sceno stopili kandidati za visoke končne uvrstitve. Ti so se za zmago udarili na 3,4 kilometra dolgem zaključnem vzponu na Pinedo della Sierro, največ moči pa je imel Britanec Oscar Onley, ki je zabeležil prvo zmago, od kar je prestopil v ekipo Netcompany-Ineos. S tem je prevzel tudi skupno vodstvo.

Britanec, ki je po padcu na junijski dirki Tour Auvergne-Rhone-Alpes moral izpustiti Tour, je v zaključnem sprintu navkreber premagal Italijana Giulia Cicconeja, dve sekundi je zaostal Španec Enric Mas, tri pa mladi Belgijec Jarno Widar, ki je prvi začel s sprintom, a mu je zmanjkalo moči. Avstrijec Felix Gall, drugi z letošnjega Gira je zasedel peto mesto, tudi on je zaostal tri sekunde.

"Res sem vesel. Do zdaj imam za sabo slabo sezono. Zabeležil sem veliko neuspehov, nikakor nisem mogel ujeti forme, tudi zaradi bolezni in poškodbe. Če sem iskren, moj cilj ni bil boj za zmago, ampak želel sem si le malo dirkati in videti, kje sem pred Vuelto. A fantastično je, da sem se dobro počutil in nepričakovano zmagal. Upam, da sem se vsaj delno oddolžil ekipi, ki me je kljub slabim rezultatom v sezoni ves čas podpirala. Čutim olajšanje, saj se kot novinec v ekipi želim dokazati," je bil na cilju 178 kilometrov dolge preizkušnje s tremi kategoriziranimi vzponi tretje kategorije zadovoljen Onley.

V skupnem seštevku ima štiri sekunde prednosti pred rojakom Bjornom Koerdtom in Cicconejem, četrti je še en Britanec Ben Tulett, zaostaja pet sekund.

Domen Novak in Žak Eržen, pomočnika v svojih ekipah UAE Emirates-XRG oziroma Bahrain Victorious tudi tokrat nista mešala štren najboljšim. V ekipi UAE Emirates je v skupnem seštevku trenutno najboljši Jay Vine na 11. (+0:16), v ekipi Bahraina pa Pello Bilbao na 18. mestu (+0:23).

Matthew Brennan
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