Mednarodna nogometna zveza FIFA naj bi bila vse bolj naklonjena vrnitvi ruske reprezentance v mednarodna tekmovanja, medtem ko evropska nogometna zveza UEFA, ki vodi evropske kvalifikacije, temu še naprej odločno nasprotuje. O tem poročajo Sportske novosti, ki se sklicujejo tudi na The Guardian.

Vprašanje vrnitve Rusije v šport se je znova odprlo po tem, ko je Mednarodni olimpijski komite začasno odpravil suspenz Ruskega olimpijskega komiteja. Ta odločitev bi ruskim športnikom in ekipam lahko odprla pot do nastopa na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu, hkrati pa je sprožila vprašanje, ali bi se lahko Rusija vrnila tudi v nogometna tekmovanja.

FIFA je ruske reprezentance in klube iz mednarodnih tekmovanj izključila po ruski invaziji na Ukrajino, zdaj pa iz svetovne nogometne zveze prihajajo informacije, da bodo odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja najprej preučili in se šele potem odločili o nadaljnjih korakih.

Evropa bo imela zadnjo besedo

A pri tem se lahko zaplete. Čeprav je svetovno prvenstvo tekmovanje pod okriljem FIFE, evropske kvalifikacije vodi UEFA. To pomeni, da bi imela evropska nogometna zveza pomembno vlogo pri morebitni vrnitvi Rusije v kvalifikacije za svetovno prvenstvo.

Po poročanju Guardiana se UEFA uradno še ni odzvala, vendar naj bi v več nacionalnih zvezah, tudi angleški, nemški in francoski, prevladovalo stališče, da vrnitev ruskih ekip v evropski nogomet trenutno ni realna. Proti temu naj bi bile tudi nekatere največje evropske zveze, med njimi angleška, nemška in francoska.

UEFA ima s tem vprašanjem že izkušnje. Pred tremi leti je namreč razmišljala o vrnitvi ruskih ekip v tekmovanja mlajših kategorij, a je po ostrem nasprotovanju številnih članic načrte opustila.

Čeferin ne bi tvegal nezadovoljstva velikega dela evropskih zvez

V ozadju je tudi politični vidik, poroča Guardian. Predsednika UEFE Aleksandra Čeferina prihodnje leto čakajo volitve, zato bi bilo odpiranje vprašanja vrnitve Rusije zanj zelo občutljivo. Guardian ocenjuje, da je malo verjetno, da bi Čeferin tvegal nezadovoljstvo velikega dela evropskih nogometnih zvez.

Infantino ostaja blizu Putinu

FIFA naj bi bila po drugi strani do vrnitve Rusije bolj odprta. Predsednik FIFE Gianni Infantino je že večkrat nakazal, da bi pozdravil reintegracijo ruskih ekip. Guardian ob tem poudarja, da je Infantino še vedno blizu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, s katerim je sodeloval pri organizaciji svetovnega prvenstva leta 2018 v Rusiji, pomagal pa naj bi tudi pri organizaciji nastopa ruske reprezentance do 15 let na mladinskem svetovnem prvenstvu, ki bo oktobra v Azerbajdžanu.

Časnik ob tem spominja, da je Infantino že februarja za Sky News dejal, da bo FIFA razmislila o reintegraciji ruskih ekip.

Evropske reprezentance bi lahko zagrozile z bojkotom

“Tudi če bi FIFA naredila radikalen korak in Rusiji dovolila nastop v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prek druge konfederacije — podobno kot Izrael, ki tekmuje v Evropi — to morda ne bi rešilo težave. Evropske reprezentance bi namreč lahko zagrozile z bojkotom, če bi se Rusija uvrstila na svetovno prvenstvo," zaključuje The Guardian.

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