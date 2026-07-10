Znan je prvi polfinalist. Kot prva se je med najboljše štiri na SP 2026 uvrstila Francija. Galski petelini so v Bostonu upravičili vlogo favorita proti Maroku. Bili so z naskokom boljši in zmagali z 2:0. V polno sta v 60. in 66. minuti zadela Kylian Mbappe in Ousmane Dembele. Francoski kapetan se je z osmim zadetkom na tem prvenstvu na lestvici najboljših strelcev izenačil z vodilnim Lionelom Messijem. Lahko bi ga tudi prehitel, a je v prvem polčasu zapravil strel z bele točke. Francijo čaka v polfinalu zmagovalec petkovega četrtfinala med Belgijo in Španijo.

Četrtek, 9. julij:

Čeprav se je pred srečanjem namigovalo, da bi lahko spopad med Francijo in Marokom predstavljal pašo za oči, saj sta obe ekipi nagnjeni k odprtemu, kombinatornemu in napadalnemu slogu nogometa, je na zelenici v Bostonu bolj ali manj igrala ter napadala le ena enajsterica.

Francozi so hitro pritisnili na vrata tekmeca in si kmalu priigrali dve priložnosti. Kylian Mbappe je v 4. minuti s strelom z razdalje po tleh ogrel dlani vratarja Bona, izkušen čuvaj mreže Maroka pa se je še bolj izkazal minuto pozneje, ko se je izkazal po nevarnem strelu Dayota Upamecana. To pa je bila le napoved dogajanja, ko so bile niti igre povsem v rokah Francozov, v kazenskem prostoru Maroka pa je vse bolj dišalo po zadetku.

Kylian Mbappe je v 28. minuti pri rezultatu 0:0 zapravil strel z bele točke. Foto: Reuters

Galski petelini so pričakovano prevladovali na zelenici. Najlepšo priložnost so si priigrali v 25. minuti, ko je sodnik po prekršku Noussairja Mazraouija pokazal na belo točko. Sprva je žogo v roke vzel Ousmane Dembele, a jo nato predal Kylianu Mbappeju. Kapetan Francije bi se lahko z novim zadetkom na seznamu najboljših strelcev izenačil z vodilnim Lionelom Messijem, a se podobno kot Argentinec, ki je na SP 2026 zapravil že dve 11-metrovki, ni izkazal pri najstrožji kazni.

Vratar Bono je prebral njegovo namero in ustavil strel. V 35. minuti je vratar Maroka mojstrsko ubranil tudi strel Desireja Doueja, v sodnikovem podaljšku pa je Francija kronala premoč še s strelom Lucasa Digneja v prečko. Maročane je reševala tudi sreča, končno razmerje strelov v prvem polčasu (13:1, od tega 3:0 v okvir vrat) pa je potrjevalo premoč galskih petelinov. A rezultat je bil še vedno 0:0.

Francozi v šestih minutah do lepe prednosti

Premoč Francije se je nadaljevala tudi v drugem polčasu. V 60. minuti je svoje mojstrstvo pokazal Kylian Mbappe. Če je bil v 28. minuti preveč nezbran in zapravil strel z bele točke, pa je tokrat poskrbel za prefinjen zadetek po izjemnem strelu. Vratar Bono je bil tokrat nemočen in premagan, Francija pa je vendarle kronala ogromno dominacijo.

Kylian Mbappe je v 60. minuti dosegel izjemen zadetek. Že njegov osmi na tem prvenstvu. Foto: Reuters

Francozi so z zadetkom prisilili Maroko k bolj odprti igri. Le šest minut pozneje se jim je to že obrestovalo. Ousmane Dembele je z roba kazenskega prostora usmeril strel po tleh v desni kot. Vratar Bono je bil prekratek, Francija je povedla z 2:0! Varovanci Mohameda Ouahbija so bili vse bolj nemočni. Skušali so doseči zadetek vsaj za priključek, a so bili Francozi preprosto premočni. Maročani so zagotovo pogrešali najboljšega strelca Ismaela Saibarija. Novopečeni zvezdnik Bayerna se je poškodoval proti Kanadi.

V 76. minuti je Mbappe, ki je na tekmi prispeval tako zadetek kot tudi podajo, zaradi manjše poškodbe gležnja zapustil igro. Francoski vratar Mike Maignan je prvo obrambo na tekmi zbral šele v 84. minuti, ko je ubranil prvi strel Maroka v okvir vrat! Francozi so se tako suvereno uvrstili med najboljše štiri. Podobno kot v polfinalu SP 2022 so bili z 2:0 boljši od Maročanov, Mbappe pa je svoj 20. nastop na tekmah svetovnega prvenstva kronal že z 20. zadetkom! Tako za absolutnim rekorderjem Lionelom Messijem (21), od katerega je mlajši 12 let, ponovno zaostaja zgolj zadetek.

Veselje Francozov po zadetku Ousmaneja Dembeleja za 2:0. Foto: Reuters

Najboljši strelci: 8 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

7 – Haaland (Norveška)

6 – Kane (Anglija)

5 – Dembele (Francija)

4 – Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Bellingham (Anglija), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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SP 2026, 27. tekmovalni dan, četrtfinale:

Četrtek, 9. julij:

Četrtfinale: Četrtek, 9. julij:

Boston: Francija : Maroko 2:0 (0:0) Petek, 10. julij:

21.00 Los Angeles: Španija – Belgija Sobota, 11. julij:

23.00 Miami: Norveška – Anglija Nedelja, 12. julij:

03.00 Kansas City: Argentina – Švica

Polfinale, para: Torek, 14. julij:

21.00 Dallas: Francija - zmagovalec Španija/Belgija Sreda, 15. julij:

21.00 Atlanta: zmagovalec Norveška/Anglija - zmagovalec Argentina/Švica

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