Finale nogometnega svetovnega prvenstva bo letos prvič pospremil šov ob polčasu. Znanih je vse več imen nastopajočih. Ob Shakiri, Madonni in južnokorejski skupini BTS je nastop zdaj potrdil tudi kanadski pop zvezdnik Justin Bieber, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Svetovno prvenstvo v nogometu povezuje svet na način, kot ga ne more nič drugega. Hvaležen sem, da sem del tega dogodka, še bolj pa me veseli, da ta pomaga širiti dostop do izobraževanja za otroke po vsem svetu," je svoje sodelovanje pokomentiral Bieber.

Ob že omenjenih bodo čas med polčasom popestrili tudi nigerijski pevec Burna Boy, venezuelski dirigent Gustavo Dudamel, skupina Coldplay in zbor iz ene od osnovnih šol v New Yorku, je sporočil sklad Global Citizen Education.

Global Citizen Education je skupaj z Mednarodno nogometno zvezo zadolžen za šov ob polčasu, zbrana sredstva pa bodo namenili izobraževanju otrok po svetu. Neposredno pa prireditev na izvedbeni ravni organizira Chris Martin iz skupine Coldplay, ki bo v program vključil tudi znamenite like iz Muppet Showa in Sezamove ulice.

MetLife bo gostil finalno tekmo. Foto: Guliverimage

Finale bo gostil stadion MetLife v East Rutherfordu pri New Yorku. Program polčasa finala pa močno spominja na vsakoletni Super Bowl, finale lige NFL v ameriškem nogometu. Predsednik Fife Gianni Infantino je že dejal, da bo šov "zagotovo največji oder doslej, spremljalo pa naj bi ga nekaj milijard gledalcev".