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Avtor:
R. P.

Sreda,
8. 7. 2026,
7.00

Osveženo pred

6 ur, 50 minut

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Roberto Martinez Portugalska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Španska nogometna reprezentanca

Sreda, 8. 7. 2026, 7.00

6 ur, 50 minut

Ponesrečena napoved vraževernega Roberta Martineza

Verjel je v višje sile, a se je z njim poigrala usoda – in to zelo kruto!

Avtor:
R. P.

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Roberto Martinez | Roberto Martinez je verjel, da bo šestica v letnici 2026 prinesla Portugalski veliko sreče na letošnjem svetovnem prvenstvu. Zelo se je motil. | Foto Reuters

Roberto Martinez je verjel, da bo šestica v letnici 2026 prinesla Portugalski veliko sreče na letošnjem svetovnem prvenstvu. Zelo se je motil.

Foto: Reuters

Je morda kaj v zvezdah? Je treba za kaj v življenju povprašati tudi višje sile in se prepustiti igri številk? Zdaj že nekdanji selektor Portugalske Roberto Martinez ne skriva, da je vraževeren. Verjame zlasti v numerologijo, a se poraja vprašanje, ali bo takšen ostal tudi v prihodnje. Na SP 2026 je namreč odpotoval s prepričanjem, da bo "šestica" v tem koledarskem letu prinesla Portugalski veliko lepega, a se je razpletlo povsem obratno. Doživel je številne udarce, "šestice" pa so se z njim zlasti po zaslugi Mikela Merina poigrale kruto, da bolj ne bi mogle!

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Ko je španski strateg Roberto Martinez pred odhodom s portugalsko reprezentanco na SP 2026 gostoval v televizijskem studiu RTP, je črpal optimizem tudi iz numerologije. Verjel je, da bo številka šest, s katero se končuje letnica letošnjega mundiala, njegovim varovancem prinesla veliko lepega.

"Verjamem v numerologijo. Številka šest lahko Portugalski na letošnjem prvenstvu prinese veliko pozitivnega. Poglejte! Portugalska je bila leta 2016 evropski prvak, leta 1966 je dosegla najboljši rezultat na svetovnem prvenstvu (bila je tretja, op. p.), leta 2006 se je uvrstila v polfinale (bila je četrta, op. p.). Napočil je čas, da Portugalska doseže tisto, kar si tudi zasluži," je na SP 2026 odpotoval z najvišjimi cilji. Verjel je, da lahko njegova izbrana vrsta poseže zelo visoko in gre do konca.

V očeh navijačev največji krivec za neuspeh

Ko pa se je začelo SP 2026, se stvari niso odvijale po njegovih pričakovanjih. Šestica mu ni bila naklonjena. Portugalska je v skupinskem delu dvakrat remizirala in nepričakovano zaostala za Kolumbijo. Zaradi tega je bila deležna težjega žreba v izločilnem delu. Če je v 1/16 finala še nekako s pomočjo sreče in kontroverznih sodniških odločitev preskočila hrvaško oviro (2:1), pa je nato v osmini finala izpadla proti Španiji (0:1).

Roberto Martinez je po porazu s Španijo potrdil, da zapušča portugalski selektorski stolček. | Foto: Reuters Roberto Martinez je po porazu s Španijo potrdil, da zapušča portugalski selektorski stolček. Foto: Reuters

Ne le, da je vraževerni Španec končal pot krepko pred odločilnimi boji za najvišja mesta, ampak je postal tudi tarča neusmiljenih kritik in v mnogih očeh največji krivec, da se je portugalska zasedba, polna izjemnih igralcev, zvezdnikov največjih evropskih klubov, podpisala pod nov neuspeh. Končalo se je vse prej kot pozitivno, za nameček pa se je z njim zelo kruto poigrala še številka šest.

Šestica se je prelevila v portugalsko prekletstvo. Cristiano Ronaldo in druščina so namreč izpadli 6. julija, edini zadetek na srečanju pa je dosegel Mikel Merino, španski reprezentant, ki ga na dresu krasi prav igralna številka šest. To pa še ni vse. Rezervist Merino je zadel natanko šest minut po vstopu v igro. Mrežo Portugalske je zatresel na začetku sodnikovega podaljška, ki naj bi po prvotni napovedi trajal natanko šest minut!

Šestica milostna zgolj do Ronalda

Šestica se je tako kruto poigrala z usodo Portugalcev, ki že iščejo novega selektorja. To naj bi postal Jorge Jesus, še vedno pa se ne ve, ali bo Cristiano Ronaldo še kdaj oblekel državni dres.

Cristiano Ronaldo je zapustil SP 2026 v solzah. Proti Španiji je odigral zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu v razkošni karieri. | Foto: Reuters Cristiano Ronaldo je zapustil SP 2026 v solzah. Proti Španiji je odigral zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu v razkošni karieri. Foto: Reuters

Portugalski kapetan je tudi edini, ki mu je šestica do neke mere na tem prvenstvu prinesla slavo. Na mundialu je namreč dosegel tri zadetke in postal prvi Zemljan, ki je zatresel mrežo kar na šestih zaporednih svetovnih prvenstvih. To pa je dosežek, ki ga bo v prihodnosti izjemno težko popraviti. A to je lahko le klavrna tolažba za Portugalce, zlasti vraževernega Martineza, ki se je močno zmotil v napovedi.

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