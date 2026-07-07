Tour kaznoval Andreja Hauptmana, Pogačar pa se je šalil s kartoni

Pri UAE Team Emirates - XRG je rumena barva v teh dneh prisotna na več načinov. Tadej Pogačar jo nosi kot vodilni na Dirki po Franciji, športni direktor Andrej Hauptman jo je prejel v obliki kartona, slovenski šampion pa je na posnetku, ki ga je na Instagramu delila ekipa, s piščalko v ustih poskrbel še za zabaven sodniški vložek.

Organizatorji Dirke po Franciji so sporočili, da je bil športni direktor UAE Team Emirates - XRG Andrej Hauptman v 3. etapi kaznovan s 500 švicarskimi franki (približno 540 evrov) in rumenim kartonom. Razlog? "Kršitev pravil oziroma smernic glede gibanja vozil med dirko ali neupoštevanje navodil komisarjev in/ali organizacije."

Gre za uradno kazen, ki se nanaša na dogajanje v karavani in ni povezana s posnetkom, ki ga je na družbenih omrežjih objavila Pogačarjeva ekipa. A naključje je bilo preveč zanimivo, da ne bi izstopalo.

Rumeni karton, rdeči karton ...

Na njem je Tadej Pogačar na kronometrskem kolesu, s piščalko v ustih, v dialogu z osebo v avtomobilu. "Rumeni karton, rdeči karton," je začel slovenski zvezdnik.

Iz avtomobila je nato sledilo vprašanje, ali bo sodnik na svetovnem nogometnem prvenstvu. Pogačar je odgovoril s proti vprašanjem: "Kdo bo zmagal letos svetovno prvenstvo?" Iz avtomobila pa se je zaslišal odgovor: "Če boš ti sodnik, kdo ve."

Pogačar je v teh dneh tako ali tako v središču pozornosti na Dirki po Franciji in je vse v znamenju rumene barve. Po odličnem začetku Toura in ponedeljkovi etapni zmagi je oblekel rumeno majico vodilnega, UAE pa je z etapnimi uspehi pokazal, da želi že v uvodnem tednu narekovati ton dirke.

Pri UAE je torej veliko rumene: ena majica, en karton, le da je bila najpomembnejša rumena še vedno tista na Pogačarjevih ramenih.