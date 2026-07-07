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Avtor:
R. P.

Torek,
7. 7. 2026,
2.22

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Torek, 7. 7. 2026, 2.22

6 minut

Slovo Cristiana Ronalda od svetovnih prvenstev

Tekle so solze, Cristiana Ronalda premagala čustva. Kaj sedaj?

Avtor:
R. P.

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Cristiano Ronaldo | Cristiano Ronaldo bo kariero sklenil brez tako želenega svetovnega naslova. Vrhunec njegove reprezentančne kariere bo tako ostala zmaga na Euru 2016. | Foto Reuters

Cristiano Ronaldo bo kariero sklenil brez tako želenega svetovnega naslova. Vrhunec njegove reprezentančne kariere bo tako ostala zmaga na Euru 2016.

Foto: Reuters

Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo težko zadržuje čustva. Tako je bilo tudi po bolečem porazu Portugalske (0:1) v osmini finala SP 2026 proti Španiji, ko je postalo jasno, da bo bogato reprezentančno kariero sklenil brez tako želenega svetovnega naslova. Zelenico je zapuščal s solznimi očmi, zavedal se je, da se s tem končuje pomemben del njegove nogometne kariere. "To je bilo moje zadnje svetovno prvenstvo. Zdaj bom imel več časa za razmislek, več časa bom lahko preživel z družino," je 41-letni superzvezdnik potrdil, da je bilo to njegovo zadnje svetovno prvenstvo. Ostaja pa odprto vprašanje, ali bo še kdaj oblekel državni dres.

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Spada med največja nogometna imena vseh časov. Je neumorni borec in lovec na lovorike, zadetke in rekorde. V dresu Portugalske jih je zbral ogromno. V razkošni zbirki lovorik se lahko pohvali z evropskim naslovom, dvakrat je bil najboljši tudi v ligi narodov. Manjka mu je tista lovorika, o kateri je sanjal že kot deček.

Portugalska ni bila še nikoli svetovni prvak. To ji ni uspelo tudi v zadnjih dveh desetletjih, odkar se s svetovno elito na največjem tekmovanju druži tudi Cristiano Ronaldo. Na mundialu je zaigral šestkrat zapored, se na vseh tudi vpisal med strelce, s čimer je postavil enega najbolj neverjetnih dosežkov, ki ga bo v prihodnosti težko prekositi. A vsega lepega je ponavadi enkrat konec.

Vedno je žalostno, ko izpadeš na SP

Za Portugalsko je zbral 233 nastopov in dosegel 146 zadetkov. | Foto: Reuters Za Portugalsko je zbral 233 nastopov in dosegel 146 zadetkov. Foto: Reuters Ko je Portugalska v osmini finala naletela na premočnega tekmeca in izgubila vroči sosedski spopad s Španijo (0:1), je postalo jasno, da je CR7 odigral zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu. To je storil pri 41 letih, ko v portugalski izbrani vrsti še vedno nosi kapetanski trak. Čeprav se okrog tega, ali s svojo današnjo formo še predstavlja dodano vrednost reprezentanci, polni mlajših zvezdniških imen iz največjih evropskih klubov, krešejo mnenja, kar nekaj pa jih je prepričanih, da bi lahko Portugalska brez Ronalda zadihala bolj sproščeno in lažje pokazala potencial, ki ga premore. Čeprav ima eno najbolj zvezdniških zasedb, tudi na SP 2026 ni prišla daleč. Velike težave je imela že v 1/16 finala, ko je srečno in spretno izločila Hrvaško (2:1), nato pa se ji je zalomilo že v naslednjem nastopu.

Španci so z zadetkom rezervista Mikela Merina v sodnikovem podaljšku izločili Portugalsko, Ronaldo pa je s solznimi očmi na zelenici spoznal, kako je odigral svoje na največjem svetovnem odru. Tokrat ga je selektor Roberto Martinez za razliko od srečanja s Hrvaško pustil na zelenici do konca. Ko je proti slovenskim južnim sosedom zapustil igro, je namesto njega vstopil v igro Goncalo Ramos in odločil zmagovalca. Proti Španiji je bilo drugače. Ronaldo je ostal v igri, Ramos na klopi, španska mreža pa se podobno kot v prejšnjih štirih nastopih znova ni zatresla.

"Vedno je žalostno, ko izpadeš na svetovnem prvenstvu. Po mojem mnenju smo odigrali dobro tekmo. Tekma bi se lahko razpletla v eno ali drugo stran, to je pač nogomet. Španija je imela malce sreče, saj je dosegla zadetka v zaključku srečanja. Izločil nas je tekmec, ki bo prišel v finale ali pa blizu njega. Nimamo si kaj očitati, dali smo vse od sebe," je 41-letni zvezdnik svetovnega nogometa čestital evropskim prvakom in dodal, kako odhaja s čisto vestjo.

Portugalska pred Ronaldom ni osvojila nobene lovorike

Odigral je vso tekmo proti Španiji, a je ostala mreža tekmeca nedotaknjena. Čez dva meseca bo dopolnil že 42 let. | Foto: Reuters Odigral je vso tekmo proti Španiji, a je ostala mreža tekmeca nedotaknjena. Čez dva meseca bo dopolnil že 42 let. Foto: Reuters Po porazu so ga na zelenici premagala čustva. Oblile so ga solze, saj se je dokončno zavedel, kako je odigral zadnjo tekmo na mundialu. "Prisotna so bila čustva, a tudi olajšanje in čista vest. Če daš vse od sebe, ti ne more nihče ničesar očitati," je skušal dati za Portugalsko vse, kar je zmogel. Skupaj s soigralci je bilo premalo, Španija je zmagala z 1:0.

"Žalosten sem, da smo s svetovnega prvenstva izpadli na takšen način," je priznal večkratni svetovni rekorder, ki je torej zaigral zadnjič na svetovnem prvenstvu. To je potrdil po izpadu proti Španiji, ostaja pa odprta možnost, da bi še kdaj oblekel državni dres. "Odločitev ne sprejemam z vročo glavo," je dal vedeti, kako se bo o tem odločal pozneje.

Leta 2016 je s Portugalsko postal evropski prvak. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Leta 2016 je s Portugalsko postal evropski prvak. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ko je pred kamerami potegnil črto na svojo reprezentančno kariero, državni dres nosi že 23 let, je poudaril, kako so bila to leta neizmernega užitka in zadovoljstva. Najbolj je užival leta 2016, ko je postal evropski prvak. "S Portugalsko sem osvojil tri lovorike, Portugalska pa pred Cristianom Ronaldom ni osvojila nobene. Naslov na Euru 2016 ima zame takšno težo kot svetovno prvenstvo," je pojasnil CR7, ki bo najverjetneje nadaljeval kariero in za začetek skušal dokončati drzen življenjski cilj, kot nogometni profesionalec v klubskem in reprezentančnem dresu zabiti vsaj tisoč zadetkov. Manjka mu jih še 24. Po zadetku, ki ga je dosegel proti Hrvaški, je pri številki 976. Izzivov torej še zdaleč ni konec ...

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