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Avtorji:
R. P., B. B., Ž. L.

Torek,
7. 7. 2026,
2.35

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8 minut

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Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Portugalska Španija ZDA Belgija SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Folarin Balogun

Torek, 7. 7. 2026, 2.35

8 minut

SP 2026 v nogometu, 26. tekmovalni dan, osmina finala

V živo: Belgija na kontroverzni tekmi še enkrat šokirala ZDA! Španija izločila Portugalsko.

Avtorji:
R. P., B. B., Ž. L.

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Mikel Merino, Španija : Portugalska, SP 2026 | Španija je z zadetkom Mikela Merina ugnala Portugalsko in spisala zadnje poglavje Cristiana Ronalda na svetovnih prvenstvih. | Foto Reuters

Španija je z zadetkom Mikela Merina ugnala Portugalsko in spisala zadnje poglavje Cristiana Ronalda na svetovnih prvenstvih.

Foto: Reuters

Na svetovnem nogometnem prvenstvu se nadaljujejo dvoboji osmine finala. V Seattlu se pravkar merita ZDA in Belgija. Gostje so že dvakrat povedli, obakrat je v polno meril Charles De Ketelaere. Obračun dviga ogromno prahu zaradi nenavadne "pomilostitve" ameriškega napadalca Folarina Baloguna, pri kateri sta imela prsta vmes tudi predsednika ZDA in Fife, Donald Trump ter Gianni Infantino. Argentinski selektor Mauricio Pochettino je Baloguna uvrstil v začetno postavo in poskrbel za kontroverzno potezo, svetovna javnost pa zaradi omajanega zaupanja v fairplay, o tem pričajo tudi številne kritike po vsem svetu, stiska pesti za rdeče vrage. Evropski prvaki Španci so v Dallasu izločili Portugalsko (1:0). Zmagoviti zadetek je v sodnikovem podaljšku dosegel španski rezervist Mikel Merino, kapetan Portugalcev Cristiano Ronaldo je odigral zadnjo tekmo na največjem tekmovanju.

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Ponedeljek, 6. julij:

Charles De Ketelaere je v 9. minuti popeljal Belgijo v Seattlu v vodstvo z 1:0. | Foto: Reuters Charles De Ketelaere je v 9. minuti popeljal Belgijo v Seattlu v vodstvo z 1:0. Foto: Reuters

Kanada in Mehika sta že izpadli, čast sogostiteljic na tem prvenstvu pa še rešujejo ZDA. Pravkar pred domačimi navijači lovijo prvo uvrstitev v četrtfinale po letu 2002. Merijo se z Belgijo.

Američani so v skupini pokazali pravo energijo, v prvem izločilnem krogu pa z 2:0 premagali Bosno in Hercegovino. Veliko prahu pred tekmo dviguje Folarin Balogun, ki bi moral po rdečem kartonu izpustiti eno tekmo, a je FIFA njegovo kazen razveljavila. V to odločitev pa je bil, kot je javno priznal sam, celo vpleten ameriški predsednik Donald Trump.

Folarin Balogun nastopa od prve minute. | Foto: Reuters Folarin Balogun nastopa od prve minute. Foto: Reuters

Argentinski selektor Mauricio Pochettino je Baloguna uvrstil v začetno postavo, svetovna javnost pa zaradi omajanega zaupanja v fairplay, o tem pričajo tudi številke kritike, stiska pesti za rdeče vrage. ZDA so začele dvoboj v postavi Freese, Freeman, Ream, Richards, Robinson,Tillman, Adams, Dest, McKennie, Pulisic in Balogun, za Belgijo, ki je za razliko od zadnje tekme s Senegalom zamenjala kar štiri nogometaše v udarni enajsterici, pa so začeli Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Onana, Tielemans, Lukebakio, Raskin, Trossard in De Ketalaere.

Odločila dva španska rezervista

V Dallasu smo spremljali pravo nogometno poslastico, v kateri sta se pomerili Portugalska in Španija. Portugalci so vedeli, da bi za Cristiana Ronalda, ki je tekmo znova začel od prve minute, lahko bila to zadnja tekma na svetovnih prvenstvih, na drugi strani Lamine Yamal in druščina skušajo ponoviti uspeh španske zlate generacije, ki je leta 2010 evropski naslov kronala še z osvojenim svetovnim prvenstvom, nato pa je prevlado zadržala tudi na Euru 2012. V prvem polčasu se je nekajkrat zaiskrilo na obeh koncih igrišča, v drugem sta Španija in Portugalska čakali na napake nasprotnikov. | Foto: Reuters V prvem polčasu se je nekajkrat zaiskrilo na obeh koncih igrišča, v drugem sta Španija in Portugalska čakali na napake nasprotnikov. Foto: Reuters

Prvi polčas je postregel s pestrim dogajanjem na obeh straneh igrišča. Že v uvodnih minutah je bil dvakrat nevaren Mikel Oyarzabal, prvič mu je veselje preprečil Diogo Costa, drugič je bil iz precej ugodnejšega položaja nenatančen.

Na drugi strani je prvi obetaven strel proti vratom Unaija Simona sprožil Ronaldo, a je španski vratar njegov poskus odbil. Tudi Simon pa je bil nemočen v 41. minuti, ko je Nuno Mendes stresel prečko, žoga se je odbila od Pedra Porra.

Mendes, eden ključnih členov portugalske izbrane vrste, ki je bil zadolžen za pokrivanje Yamala, se je v drugem polčasu poškodoval, Španija pa je počasi prevzemala pobudo. Pravih priložnosti si evropski prvaki vseeno niso priigrali, vse pa se je spremenilo v 85. minuti, ko sta obrambo Portugalcev izigrala dva rezervista.

Ferran Torres je z domiselno globinsko podajo našel Mikela Merina, ta pa je s hladnokrvnim zaključkom matiral Costo. Zadostovalo je za napredovanje v četrtfinale, Cristiano Ronaldo je odigral svojo zadnjo tekmo na svetovnih prvenstvih. Španija se brez prejetega zadetka na tem prvenstvu podaja v boj z zmagovalcem nocojšnjega obračuna v Seattlu.

Aleksander Čeferin
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Najboljši strelci:

7 – Haaland (Norveška), Messi (Argentina), Mbappe (Francija)
– Kane (Anglija)
4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Balogun (ZDA), Bellingham (Anglija), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

SP 2026, 25. tekmovalni dan, osmina finala:

Ponedeljek, 6. julij:

Spored osmine finala SP 2006:

Sobota, 4. julij:
Houston: Kanada : Maroko 0:3
Philadelphia: Paragvaj : Francija 0:1

Nedelja, 5. julij:
East Rutherford: Brazilija : Norveška 1:2 (0:0)

Ponedeljek, 6. julij:
Ciudad de Mexico: Mehika : Anglija 2:3 (1:2)
Dallas: Portugalska : Španija 0:1 (0:0)

Torek, 7. julij:
02.00 Seattle: ZDA – Belgija
18.00 Atlanta: Argentina – Egipt
22.00 Vancouver: Švica – Kolumbija

Četrtfinale, pari:

Četrtek, 9. julij:
22.00 Boston: Francija – Maroko

Petek, 10. julij:
21.00 Los Angeles: Španija – ZDA/Belgija

Sobota, 11. julij:
23.00 Miami: Norveška – Anglija

Nedelja, 12. julij:
03.00 Kansas City: Argentina/Egipt – Švica/Kolumbija

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