Nekdanji zvezdnik angleškega nogometa Wayne Rooney bo v primeru Norveške zmage nad Anglijo v četrtfinalu svetovnega prvenstva, šel v čoln in preveslal reko Houdson. Rooney je podvig napovedal kot strokovni sokomentator za BBC, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Po zmagi Norveške nad Slonokoščeno obalo v šestnajstini finala je Rooney Erlingu Haalandu in soigralcem pripisal le majhne oziroma nikakršne možnosti za zmago nad petkratnimi svetovnimi prvaki Brazilci v New Jerseyju. Nekdanji kapetan angleške reprezentance je namreč obljubil, da bo veslal po reki Mersey, če bo Norveški uspelo doseči "nemogoče".

"Če se bo Norveška uvrstila v četrtfinale, bom šel s čolnom v reko Mersey in veslal po njej," je za BBC Sport dejal Rooney.

Zahvaljujoč Haalandovemu zadnjemu golu je Norveška dokazala, da se je nekdanji napadalec Manchester Uniteda in Evertona motil, saj so Norvežani premagali Brazilijo z 2:1 in se uvrstili v svoj prvi četrtfinale svetovnega prvenstva v zgodovini.

Rooney: Morda se lotiva reke Hudson, zdaj ko smo tukaj v New Yorku

Ko mu je moderatorka BBC Gabby Logan po osmini finala z Brazilijo, zavrtela izjavo s prejšnje tekme, se je hitro odzval. "Sem bil to jaz? Držim besedo," je dejal nekdanji zvezdnik in v čoln povabil še enega nekdanjega kolega in sokomentatorja BBC Micaha Richardsa, ki je potrdil soudeležbo.

Nato je dodal: "Tukaj imamo res veliko dela. Morda se lotiva reke Hudson, zdaj ko smo tukaj v New Yorku. Če bo BBC to seveda lahko organiziral."

Obema se bo pridružil tudi nekdanji reprezentančni vratar Joe Hart, ki je prav tako del ekipe BBC na tem prvenstvu. Zdaj trojka čaka na BBC, da določi datum.

"Sem bil to jaz? Držim besedo." Foto: Guliverimage

"Vsekakor je to nekaj, česar se bodo ljudje spominjali tudi po prvenstvo"

Rooney se je v šestnajstini finala miselno poigral z ritualom Norvežanov, ki z "vikinškim veslanjem" slavijo svoje uspehe. "Veslanje je zaščitni znak norveških navijačev in sodi k letošnjemu SP. Zdaj to delajo tudi druge države. Vsekakor je to nekaj, česar se bodo ljudje spominjali tudi po prvenstvo," je prepričan norveški selektor Stale Solbakken.

Na naslednji tekmi pa si Rooney bržkone ne bo želel novega veslanja, saj se bodo Norvežani v soboto ob 23. uri v Miamiju v četrtfinalu pomerili prav z Angleži. Zanesljivo pa bi ob novi zmagi Norveške posadko v čolnu lahko dopolnili tudi bogati in slavni iz Skandinavije.

Ritem kultnemu veslanju po tekmi z Brazilci v New Jerseyju je tokrat dal strelec obeh norveških golov Erling Haaland, njegovemu ritmu pa je sledil tudi norveški prestolonaslednik princ Haakon, z njim pa več tisoč navijačev.

Norveško, ki se je prvič v zgodovini prebila v četrtfinale SP, je zajela nogometna mrzlica. "Aleluja," je zapisal časnik Aftenposten, VG je zmago označil za čudež. Uspeh pa so zaznali tudi drugje. "Viking superlativov," so Haalanda označili pri Mundu Deportivu, "Haaland je večji od Brazilije", pa ugotavlja Gazzetta dello Sport. Za špansko Marco je robati nogometaš kar "kiborg, ki je uničil Brazilijo".