“Oprostite, ostal sem brez glasu,” je po dramatični zmagi Anglije nad Mehiko s 3:2 v kamero hripavo dejal Harry Kane. Angleški kapetan je po uvrstitvi v četrtfinale svetovnega prvenstva priznal, da je med slavjem s soigralci in navijači pel tako glasno, da je komaj opravil intervju.

V noči na ponedeljek smo gledali še eno nogometno dramo, potem ko so s 3:2 premagali Mehiko in se uvrstili v četrtfinale turnirja. Za mnoge angleške navijače je bil to eden najlepših večerov pol letu 1966, ko je Anglija osvojila prvenstvo.

Kane je po slavju komaj govoril

Zelo verjetno pa bo v spominu ostal intervju Harryja Kanea, ki je ostal povsem brez glasu in komaj opravil svojo dolžnost do novinarke. Po tekmi je bilo veliko čustev in proslavljanje je pri angleškemu nogometašu pustilo posledice.

"Oprostite, ostal sem brez glasu. Hendo (Jordan Henderson op. p.) je tam padel. Mislim, da je z njim vse v redu, nekaj pa ima z roko," je najprej povedal Kane, nato pa opisal potek tekme.

"Bila nora tekma. Boriti smo se morali za vsako žogo. Pravkar sem ves čas pel s soigralci, zato skoraj ne morem več govoriti. Vse je bilo proti nam. Vzdušje, cel dogodek in tudi nasprotnik. A na koncu smo našli pot do zmage."

Video si lahko pogledate tukaj.

Harry Kane Foto: Guliverimage

Navijači so mu vzeli glas

Na vprašanje, kaj ta zmaga pomeni za nadaljevanje prvenstva, je 32-letni nogometaš pokazal proti angleškim navijačem na tribunah. "Samo poglejte jih. Neverjetni so. Podpora je bila res izjemna. Ostal sem brez besed ... Oziroma brez glasu," je z nasmehom končal kapetan angleške reprezentance.

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