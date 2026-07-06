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Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
15.07

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Atletico Madrid Diogo Costa Jan Oblak Jan Oblak poletni prestopni rok nogometna tržnica

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 15.07

1 ura, 4 minute

Diogo Costa tarča madridskega velikana?

V Španiji odmeva bombastična govorica, Atletico našel menjavo za Jana Oblaka

Avtor:
R. P.

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Jan Oblak | Jan Oblak že dolgo spada med najboljše vratarje na svetu. Za Atletico brani od leta 2014. | Foto Guliverimage

Jan Oblak že dolgo spada med najboljše vratarje na svetu. Za Atletico brani od leta 2014.

Foto: Guliverimage

"Atletico Madrid je našel menjavo za Jana Oblaka," se glasi udarna govorica, ki jo je v nedeljo sprožil Fichajes.net. Zapisali so, da španski klubski velikan razmišlja o tem, da bi med vratnici pripeljal najboljšega portugalskega vratarja Dioga Costo. Za kapetana slovenske reprezentance naj bi se sicer v zadnjem obdobju zanimal Juventus.

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Medtem ko čez lužo poteka svetovno prvenstvo, je v Evropi pestro zlasti na nogometni tržnici. Poletni prestopni rok bi lahko poskrbel za številne odmevne zgodbe. Fichajes.net je tako v nedeljo zapisal, da Atletico išče vratarja, na katerem bi lahko gradil prihodnost. Ker sta prvi vratar Jan Oblak (33 let) in rezervni čuvaj mreže Juan Musso (32) že konkretno vstopila v četrto desetletje, naj bi pri Madridčanih prevladovala želja, da v klub pripeljejo mlajšega vratarja, velika tarča rdeče-belih pa naj bi postal Diogo Costa.

Atletico bi moral seči globoko v žep

Diogo Costa se je zelo izkazal na zadnji tekmi SP proti Hrvaški (2:1). | Foto: Reuters Diogo Costa se je zelo izkazal na zadnji tekmi SP proti Hrvaški (2:1). Foto: Reuters Portugalski reprezentančni vratar trenutno brani za reprezentanco na svetovnem prvenstvu, kjer ga danes čaka poslastica osmine finala proti Španiji. Proti Hrvaški in Kolumbiji je blestel, Atleticu pa bi bil lahko zanimiv ne le zaradi kakovosti in vrlin, ampak tudi starosti. Prvi vratar Porta in Portugalske je star 26 let, sedem manj od Oblaka in šest od Mussa, tako da bi bil lahko strateška investicija.  

"Jan Oblak ostaja legenda Metropolitana in eden najpomembnejših vratarjev v novejši zgodovini Atletica. Njegov status je nesporen, a se v klubu zavedajo, da je treba razmišljati tudi o prihodnosti. Vratarski položaj je občutljiv, na tem igralnem položaju ni priporočljiva improvizacija. Slovenec je vrsto let nosil breme ekipe na ključnih tekmah. Zdaj, ko se Oblak bliža koncu obdobja največje fizične moči, se želi Atletico izogniti prenagljeni menjavi. Kot vrhunska rešitev za začetek novega obdobja se ponuja Diogo Costa," so zapisali pri Fichajes.net, ki pozorno spremlja dogajanje na nogometni tržnici.

Najboljši portugalski vratar Diogo Costa je star 26 let. Danes se bo na SP pomeril s Španijo. | Foto: Reuters Najboljši portugalski vratar Diogo Costa je star 26 let. Danes se bo na SP pomeril s Španijo. Foto: Reuters

Oblaka sicer pogodba z Atleticom veže do leta 2028, Costo s Portom pa vse do leta 2030. Če bi želel Atletico pripeljati Portugalca, bi moral seči globoko v žep. Odkupna klavzula Coste, ki pri Portu opravlja tudi vlogo kapetana, znaša 60 milijonov evrov.

Na Euru 2024 je Costa ubranil vse tri slovenske strele z bele točke. | Foto: Reuters Na Euru 2024 je Costa ubranil vse tri slovenske strele z bele točke. Foto: Reuters Costa je na Euru 2024 blestel proti Sloveniji. Najprej je zaklenil svoja vrata v 120 minutah, ubranil tudi izjemno priložnost Benjamina Šeška v zaključku podaljška, nato pa prebral namero kar treh slovenskih izvajalcev strelov z bele točke. Odlično mu gre tudi na SP 2026, kjer bo zvečer poskušal podobno kot Hrvatom živce parati tudi španskim zvezdnikom.

Čaka ga spopad s sosedi, ki prihajajo iz države, v kateri že dolgo med najboljše klube spada Atletico. Tudi po zaslugi Oblaka, ki zanj brani vse od leta 2014 in je vmes osvajal številna priznanja in lovorike.

Rezervni scenarij Juventusa vključuje Slovenca

Za Škofjeločana se je pred kratkim zanimal Fenerbahče, zdaj pa se njegovo ime omenja tudi pri Juventusu. Prvi kandidat naj bi bil sicer Argentinec Emiliano Martinez (Aston Villa), visoko na seznamu je tudi Italijan Guglielmo Vicario (Tottenham), črno-beli pa naj bi razmišljali tudi o Japoncu Zionu Suzukiju (Parma), Srbu Vanji Milinković-Saviću (Napoli) in tudi Oblaku.  Novi trener Juventusa Luciano Spalletti išče novega vratarja. Michele Di Gregorio, ki je branil v zadnji sezoni, ni čuvaj mreže po njegovem okusu. | Foto: Guliverimage Novi trener Juventusa Luciano Spalletti išče novega vratarja. Michele Di Gregorio, ki je branil v zadnji sezoni, ni čuvaj mreže po njegovem okusu. Foto: Guliverimage

Izkušeni Škofjeločan tako, vsaj kar zadeva govorice o zanimanju Juventusa, ostaja kot možnost rezervnega scenarija, zlasti če bi padle v vodo možnosti prihoda Martineza, Vicaria in Suzukija.

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