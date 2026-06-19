Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Petek,
19. 6. 2026,
16.00

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Olga Danilović Jan Oblak Jan Oblak zaroka nosečnost

Petek, 19. 6. 2026, 16.00

7 minut

Olga Danilović in Jan Oblak pričakujeta otroka

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Olga Danilović Jan Oblak | Foto Instagram

Foto: Instagram

Srbska teniška igralka Olga Danilović in najboljši slovenski nogometni vratar Jan Oblak imata po poročanju srbskega Sportala velik razlog za veselje. Ena najboljših srbskih teniških igralk je noseča in naj bi predvidoma proti koncu poletja oziroma septembra prvič postala mama.

V zadnjih mesecih so se številni spraševali, kaj se dogaja z 25-letno Olgo Danilović, ki je nazadnje igrala februarja. Pred nekaj dnevi je z javnostjo delila novico, da jo je dolgoletni izbranec Jan Oblak, vratar madridskega Atletica in kapetan slovenske nogometne reprezentance, zaprosil za roko, zdaj pa srbski mediji poročajo še o eni veliki življenjski prelomnici.

Katarina Braniselj
Trendi Znana slovenska voditeljica razkrila, da se je zaročila

Danilovićeva, trenutno 137. igralka sveta, je zaradi nosečnosti že nekaj časa odsotna s teniških igrišč. Zadnji dvoboj je odigrala 4. februarja v Cluju, kjer je v drugem krogu izgubila proti Maji Chwaliński. Od takrat je na več kot štirimesečnem premoru.

Srbska teniška igralka je v karieri najvišje posegla po 32. mestu na svetovni lestvici WTA. Osvojila je dva turnirska naslova: leta 2018 je zmagala v Moskvi, leta 2024 pa še v Guangzhouju, kjer je osvojila svoj drugi naslov na turneji WTA.

Oblak je konec maja končal klubsko sezono z Atleticom iz Madrida. Z ekipo iz španske prestolnice je na prvenstvu zasedel četrto mesto, v ligi prvakov pa se je prebil do polfinala.

Za 25-letno Danilovićevo in 33-letnega Oblaka je letošnje leto tako posebno tudi zunaj športnih prizorišč. Najprej sta javnosti sporočila novico o zaroki, zdaj pa po pisanju srbskega Sportala pričakujeta še prvega otroka.

Preberite še:

thumb
Trendi Znana Slovenca po nekaj mesecih zveze pričakujeta otroka
thumb
Trendi Se je Jan Oblak zaročil s svojo Olgo? Na roki se ji sveti prstan.
Olga Danilović Jan Oblak Jan Oblak zaroka nosečnost
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.