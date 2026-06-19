Srbska teniška igralka Olga Danilović in najboljši slovenski nogometni vratar J an Oblak imata po poročanju srbskega Sportala velik razlog za veselje. Ena najboljših srbskih teniških igralk je noseča in naj bi predvidoma proti koncu poletja oziroma septembra prvič postala mama.

V zadnjih mesecih so se številni spraševali, kaj se dogaja z 25-letno Olgo Danilović, ki je nazadnje igrala februarja. Pred nekaj dnevi je z javnostjo delila novico, da jo je dolgoletni izbranec Jan Oblak, vratar madridskega Atletica in kapetan slovenske nogometne reprezentance, zaprosil za roko, zdaj pa srbski mediji poročajo še o eni veliki življenjski prelomnici.

Danilovićeva, trenutno 137. igralka sveta, je zaradi nosečnosti že nekaj časa odsotna s teniških igrišč. Zadnji dvoboj je odigrala 4. februarja v Cluju, kjer je v drugem krogu izgubila proti Maji Chwaliński. Od takrat je na več kot štirimesečnem premoru.

Srbska teniška igralka je v karieri najvišje posegla po 32. mestu na svetovni lestvici WTA. Osvojila je dva turnirska naslova: leta 2018 je zmagala v Moskvi, leta 2024 pa še v Guangzhouju, kjer je osvojila svoj drugi naslov na turneji WTA.

Oblak je konec maja končal klubsko sezono z Atleticom iz Madrida. Z ekipo iz španske prestolnice je na prvenstvu zasedel četrto mesto, v ligi prvakov pa se je prebil do polfinala.

Za 25-letno Danilovićevo in 33-letnega Oblaka je letošnje leto tako posebno tudi zunaj športnih prizorišč. Najprej sta javnosti sporočila novico o zaroki, zdaj pa po pisanju srbskega Sportala pričakujeta še prvega otroka.

Preberite še: