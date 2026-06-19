Petek, 19. 6. 2026, 16.00
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Olga Danilović in Jan Oblak pričakujeta otroka
Srbska teniška igralka Olga Danilović in najboljši slovenski nogometni vratar Jan Oblak imata po poročanju srbskega Sportala velik razlog za veselje. Ena najboljših srbskih teniških igralk je noseča in naj bi predvidoma proti koncu poletja oziroma septembra prvič postala mama.
V zadnjih mesecih so se številni spraševali, kaj se dogaja z 25-letno Olgo Danilović, ki je nazadnje igrala februarja. Pred nekaj dnevi je z javnostjo delila novico, da jo je dolgoletni izbranec Jan Oblak, vratar madridskega Atletica in kapetan slovenske nogometne reprezentance, zaprosil za roko, zdaj pa srbski mediji poročajo še o eni veliki življenjski prelomnici.
Danilovićeva, trenutno 137. igralka sveta, je zaradi nosečnosti že nekaj časa odsotna s teniških igrišč. Zadnji dvoboj je odigrala 4. februarja v Cluju, kjer je v drugem krogu izgubila proti Maji Chwaliński. Od takrat je na več kot štirimesečnem premoru.
Srbska teniška igralka je v karieri najvišje posegla po 32. mestu na svetovni lestvici WTA. Osvojila je dva turnirska naslova: leta 2018 je zmagala v Moskvi, leta 2024 pa še v Guangzhouju, kjer je osvojila svoj drugi naslov na turneji WTA.
Oblak je konec maja končal klubsko sezono z Atleticom iz Madrida. Z ekipo iz španske prestolnice je na prvenstvu zasedel četrto mesto, v ligi prvakov pa se je prebil do polfinala.
Za 25-letno Danilovićevo in 33-letnega Oblaka je letošnje leto tako posebno tudi zunaj športnih prizorišč. Najprej sta javnosti sporočila novico o zaroki, zdaj pa po pisanju srbskega Sportala pričakujeta še prvega otroka.
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